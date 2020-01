Walldorf. (seb) Vom Musikkabarett über die "Königsgattung Streichquartett" bis zum lang ersehnten Waldkonzert versprechen die "Konzerte der Stadt Walldorf" dieses Jahr wieder ein fesselndes Programm. Darauf und auf die "Walldorfer Musiktage" im Herbst machen Bürgermeisterin Christiane Staab und der städtische Musikbeauftragte Dr. Timo Jouko Herrmann jetzt Lust.

"Musikkultur auf hohem Niveau" erwartet die Bürgermeisterin, Herrmann "wahrt die Kontinuität" und sei nun federführend für beide Konzertreihen verantwortlich. "Walldorf setzt ein deutliches Ausrufezeichen hinter die musikalisch-ästhetische Bildung", betonte sie, "Kultur für alle Bevölkerungsschichten" sei das Ziel. Daher habe man auch das Preisgefüge erschwinglich gestaltet, "weit weg" von vergleichbaren Reihen in großen Städten.

Vorfreude und Anspannung drückte Timo Jouko Herrmann aus: Er fühle sich seinem Vorgänger als städtischem Musikbeauftragten, Dr. Gerald Kegelmann, einem "guten Freund", verpflichtet, "das qualitative Level hoch zu halten". Kegelmann habe er schließlich zu verdanken, "dass ich Komposition studiert habe". Zudem bereitet er zwei persönliche Premieren vor: Jeweils eine Komposition präsentiere er bei "Konzerten der Stadt" und "Musiktagen", sie "sind aber noch nicht ganz fertig".

Die "Konzerte der Stadt" fügten sich gut ins Jubiläumsjahr zum 1250-jährigen Bestehens Walldorfs, das Portfolio sei wieder groß und für die unterschiedlichsten Interessengruppen gedacht. Und so "geht es locker los", so Herrmann, mit Musikkabarett des Duos "Liederträchtig" am 23. Januar: Klassik, Chanson, Pop, die stilistische Vielfalt sei groß, die Texte teils selbst verfasst, "mit einem Augenzwinkern" werden "unsere alltäglichen Unzulänglichkeiten aufs Korn genommen".

Ein 250. Geburtstag spielt auch eine Rolle: "Ohne Beethoven komme ich dieses Jahr nicht aus", schmunzelt Herrmann. Katharina O. Brand widme sich am 12. März "Beethoven gestern und heute". Besonders interessant: Sie spiele auf historischem Hammerflügel und modernem Klavier, kontrastiere so den "leisen, feinsinnigen Klang" zu Beethovens Zeit mit den enormen Möglichkeiten eines modernen Instruments. Werke von Beethovens Zeitgenossen erklingen ebenso wie eines, das der österreichische Komponist Bernhard Lang eigens für Brand geschrieben hat.

Ein junges, deutsch-finnisches Ensemble, das "gerade am Durchstarten ist" und "einen Preis nach dem anderen abräumt", ist mit dem "Faszinosum Streichquartett" am 23. April zu Gast: Das Malion-Quartett überzeuge "mit unglaublicher Hingabe und Begeisterung" und würdige mit "drei Schlüsselwerken" eine Gattung, "die jeden Komponisten fasziniert". Einen lokalen Bezug gebe es erfreulicherweise auch: "Cellistin Bettina Kessler ist aus Frauenweiler".

Mit "Madame Musique" knüpft man laut Herrmann am 18. Juni an die vergangenen Musiktage an, als Komponistinnen, lange Zeit "exotische Randerscheinung im männerdominierten Musikbetrieb", in den Fokus gerückt wurden. Das Duo "La Porta Musicale" präsentiert auf historischen Instrumenten Werke aus Barock und Frühklassik, teilweise selbst direkt von den Original-Handschriften interpretiert. Interessantes Hintergrundwissen vermittelten die Musikerinnen in ihrer Moderation.

"Endlich wieder ein Waldkonzert": Das hätten sich viele Walldorfer von der Stadt gewünscht, berichtete Herrmann. Vor elf Jahren habe man das letzte veranstaltet, das Jubiläumsjahr sei jetzt "ein schöner Anlass", am 18. Juli wieder ans Waldklassenzimmer im Hochholz zu ziehen, um die Heidelberger Sinfoniker "in der zauberhaften Atmosphäre des Waldes" zu erleben. Herrmann selbst komponiert dazu ein romantisches "Notturno", ein "Nachtstück" voller Stimmungsbilder, das auf einem Waldgedicht des Schweizer Poeten Conrad Ferdinand Meyer basiert. Mit einem separaten Ensemble, das Hintergrundlaute und Echowirkung des Walds imitiert, soll die "Vielschichtigkeit dieses Refugiums" zum Tragen kommen. Einer der Solisten, Cellist David Neuhaus, stammt aus Walldorf.

Die "Musiktage" vom 24. September bis 11. Oktober haben das Motto "Visionen" und wollen laut Herrmann "einen Diskurs anregen". Visionen seien sowohl positiv als auch negativ konnotiert, eine Frage laute: "Würden wir heute wahre Visionäre erkennen?" Eine andere: "Sind die Leute, die wir aufs Podest stellen, überhaupt echte Visionäre?" Und so sollen "visionäre Werke", die "zur Entstehungszeit gar nicht verstanden wurden", erklingen. Mit Arnold Schönbergs "Pierrot Lunaire" sei eines darunter, das "vor 100 Jahren einen unglaublichen Skandal ausgelöst hat" und heute noch fasziniere. Im ersten Konzert der Reihe sei "die Besetzung visionär und anachronistisch": Von der Entwicklung her neue Instrumente, Bassklarinette und Sopransaxofon, träfen auf die jahrhundertealte Kniegeige, die "Viola da Gamba".

Des Weiteren gebe es "Glasmusik", Werke, die auf dem "Verrophon" gespielt werden, mit Glaszylindern, die mit den Fingern zum Klingen gebracht werden, ähnlich wie Trinkgläser, über deren Rand man streicht. Solche "visionären Klänge", so Herrmann, setzten Komponisten besonders gerne für die Vertonung von Wahrträumen und göttlichen Eingebungen ein – diese "intensiven, sphärischen Klänge" galten aber lange Zeit als "Gesundheitsrisiko, als nervenschädigend und Ohnmachtsanfälle auslösend". Den Kontrabass vom "brummbärigen Begleitinstrument" auf "ein ganz neues Level" gehoben hat laut Herrmann der visionäre Komponist Isaia Billé: Ein Konzert lotet die Möglichkeiten des Instruments "mit vielen spieltechnischen Finessen" voll aus. Den Abschluss bildet ein Kammeroratorium, von Herrmann komponiert. In "vier Zeitkapseln" unterteilt, richtet es ihm zufolge kritische Fragen rund um Visionen "direkt ans Publikum". Die Texte des Sprechers stammten von André Meyer, "arrivierter Schriftsteller", so Herrmann, mit dem er gern zusammenarbeite und an dem er sich auch reibe – zum Wohl des Werks. Das Programm der Musiktage wird noch einmal gesondert vorgestellt.