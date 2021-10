Von Sebastian Lerche

Walldorf. "Seit drei Wochen lebe ich hier und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht froh und dankbar dafür bin", sagte Alheide Kleifeld über das Mehrgenerationen-Wohnprojekt "Gewowa" in Walldorf. "Es ist ein kleines Wunder", beschrieb sie ihre Begeisterung für die hellen Zimmer und besonders die großzügigen Gemeinschaftsräume.

Das Haus mit seinen 23 Wohneinheiten sei "auf Begegnungen der Menschen" ausgelegt, auf das Miteinander-Leben, so Kleifeld, spontan und formlos kämen Kontakte und Aktivitäten zustande, "ich habe mich hier nie fremd gefühlt" – und das, obwohl sie aus Ulm hergezogen sei.

"Wir sind sehr nett und offen aufgenommen worden", erzählte Jonas Brede: Er und seine vier Mitbewohnerinnen und Mitbewohner freuten sich, hier einziehen zu dürfen, "zum Erwachsenwerden gehört eine eigene Wohnung". Jule Dietermann findet die Gemeinschaft toll: Immer finde sie im Haus andere Kinder zum Spielen, es gebe außerdem Hunde, Katzen und Kaninchen in einem eigenen Stall, das sei schön.

"Wunderbare Gespräche und Begegnungen" passierten "ganz automatisch", meinte Vanessa Dreher, "das tut wahnsinnig gut". So einen Wohnhof habe sie sich immer gewünscht, ein Traum sei in Erfüllung gegangen. Wenn ganz ungezwungen quer durchs Treppenhaus gerufen werde, um spontan zu Käsespätzle oder Flammkuchen einzuladen, "da geht einem das Herz auf".

Zwei großzügige Atrien hat das frisch bezogene Mehrgenerationen-Wohnhaus in Walldorf. Foto: Lerche

"Wir haben uns mit unseren Kindern von Anfang an wohlgefühlt", berichtete Manuela Trott. Im Haus gebe es viel Platz zum Rollerfahren und Toben, immer finde sich jemand zum Spielen oder Reden, nach kurzer Zeit schon sei "eine tolle Gemeinschaft aus vielen verschiedenen Menschen" entstanden, so Trott. Alle hätten eine eigene Art zu leben, seien aber durch gemeinsame Werte verbunden. Es sei wertvoll gerade für die Kinder, all diese ganz unterschiedlichen Wege durchs Leben kennenzulernen.

Die fünf repräsentieren die Vielfalt der 53-köpfigen Bewohnerschar mit ganz unterschiedlichem Alter und Herkunft. Alheide Kleifeld ist die Mutter von Ulrike Kleifeld, Mitglied der Geschäftsführung der Wohn-Initiative. Manuela Trott ist ebenso wie Vanessa Dreher mit ihrer Familie, mit Mann und zwei Kindern, eingezogen. Jule Dietermann ist die Tochter von Martina Dietermann, die sich auch in der Geschäftsführung engagiert. Jonas Brede ist eines der vier Mitglieder der "Kleeblatt-WG", jungen Menschen mit leichter Behinderung. Julia Ganzer, ein weiteres Mitglied, bereicherte die Feier mit Cellomusik.

Das Fest spiegele wider, was die Bewohnerschaft bereits hinbekomme, "ganz verschiedene Elemente fügen sich zu einem Ganzen": Klemens Gramlich als Sprecher der Initiative blickte in seiner Begrüßung zurück. 2014 schon habe man die Inspiration zu einem "Mehrgenerationen-Wohnhof" gehabt. Im Lauf der Planungen und in Zusammenarbeit mit der Stadt Walldorf – Gramlich zeigte sich besonders dankbar gegenüber dem Ersten Beigeordneten Otto Steinmann und Stadtbaumeister Andreas Tisch – sei man auf dieses Grundstück in der Willinger-Straße, nahe Edeka und Aldi, und eine neue Gestaltung verfallen. Gramlich dankte dem Gemeinderat für die Unterstützung und vergaß auch nicht die RNZ: "Der große Artikel hat uns mindestens ein wertvolles Mitglied beschert."

Das Gebäude ist 3000 Quadratmeter groß und das Haus bietet eine Wohnfläche von 1920 Quadratmetern. Zentral liegen die zwei Atrien als gemeinschaftliche Aufenthaltsräume mit zusammen 370 Quadratmetern – zur Feier des Einzugs wurde eines als Besuchercafé und eines als Spielwiese für die Kinder benutzt.

Von der tollen Atmosphäre schwärmten (v.li.) Manuela Trott, Alheide Kleifeld, Jule Dietermann, Jonas Brede und Vanessa Dreher. Foto: Lerche

Ein Treffpunkt mit 63 Quadratmetern, ein "Raum der Stille" etwa für Yoga und Mediation sowie eine Dachterrasse mit 205 Quadratmetern sowie Waschraum, Werkstatt, Keller und eine Fahrradgarage kommen noch hinzu. 22 Wohnungen sind zwischen 50 und 130 Quadratmeter groß, die eine Gästewohnung misst 25 Quadratmeter und könnte später von Pflegekräften genutzt werden. Insgesamt neun Millionen Euro haben alle Beteiligten ins Projekt investiert – eine Förderung der öffentlichen Hand gab es nicht.

Bemerkenswert sind für die Initiative nicht nur die einladende, freundliche Gestaltung, die Großzügigkeit des Ganzen und die Berücksichtigung vieler individueller Wünsche, sondern auch die Energieeffizienz – dank Solaranlage, Geothermie und Gas für Heizung und Warmwasser sowie Lüftung mit Wärmetauschern. Die Wasseraufbereitung erfolgt physisch, ohne Salz, das spart Geld und schont die Umwelt, da war man sich einig.

Verantwortlich für die überzeugende Gestaltung des Gebäudes zeichneten Cornelia Loidolt und Anja Bechtold, die Töchter des Walldorfer Architekten Werner Herrmann. Daraus "ein schönes Haus, von außen und von innen" zu machen, wie Klemens Gramlich gelobt hatte, war für sie nach eigener Auskunft eine "große Herausforderung", eine "aufregende Reise" und eine "schöne Aufgabe". Die Herausforderung war ihnen zufolge, bei allen individuellen Vorstellungen der Beteiligten ein stimmiges Ganzes zu schaffen, das auch architektonisch und städtebaulich passt. Die beiden bedankten sich fürs Vertrauen und überreichten ihrerseits ein Präsent, ein Starterset fürs erste gemeinsame Kochen.

Nur ein weiteres Mehrfamilienhaus hätten Gemeinderat und Verwaltung nicht gewollt, betonte Otto Steinmann: Der Stadt sei wichtig, dass hier das Mehrgenerationenwohnen gelebt werde, dass sich ein gemeinschaftliches Leben entwickle – und dass man auf dem Weg dahin sei, habe er stark gespürt, so Steinmann.

Nicht von Anfang an dabei war Walldorfs neuer Bürgermeister Matthias Renschler: Er zeigte sich aber fasziniert. "Das Atrium ist der absolute Hammer." Er wünschte allen Beteiligten, dass ihr Vorhaben gelingen möge so wie erhofft und hob hervor, dass ein derartiges Wohnprojekt Vorbildcharakter habe