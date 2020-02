Walldorf. (rö) Die städtischen Förderprogramme für Umwelt- und Einbruchschutz werden auch im laufenden Jahr fortgeführt. Das hat der Walldorfer Gemeinderat einstimmig beschlossen. Wie in den Vorjahren stehen dafür wieder 250.000 Euro im Haushalt bereit. Allerdings wird diese Summe schon seit Längerem nicht einmal annähernd ausgeschöpft. Klaus Brecht, Leiter des Fachbereichs Ordnung und Umwelt, musste dem Gremium dann auch mitteilen, dass es "keine neuen Erkenntnisse" gebe: 2018 waren von den Bürgern für 83 Maßnahmen lediglich 113.000 Euro an Zuschüssen beantragt worden.

Laut Brecht waren mit den geförderten Maßnahmen Investitionskosten von 800.000 Euro verbunden. "Renner" sei erneut die Fenstererneuerung gewesen, für die 67.000 Euro ausgezahlt wurden, gefolgt von der Dachdämmung (31.000) und der Außenwanddämmung (8000). Die CO2-Einsparung durch die Umweltförderprogramme bezifferte Brecht fürs vergangene Jahr auf 49,15 Tonnen, seit 2006 ergebe sich eine Gesamteinsparung von 2312 Tonnen. Mit dem Förderprogramm Einbruchschutz wurden acht Maßnahmen mit zusammen 6200 Euro bezuschusst, Schwerpunkt waren der Austausch von Fensterbeschlägen und -griffen.

Uwe Lindner (CDU) sah einen "aktiven Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz". Es müssten mehr Anreize gesetzt werden, um ganze Gebäude zu sanieren. "Alle Maßnahmen sind richtig und wichtig", sagte Petra Wahl (SPD). Da nicht einmal die Hälfte der Mittel in Anspruch genommen wurde, gebe es allerdings "noch viel Luft nach oben". Das gelte auch für die CO2-Einsparung: "Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, da müsste mehr zu erreichen sein." Deshalb müsse man mehr für die Programme werben und den Bürgern "noch größere Anreize" bieten. Auch Wilfried Weisbrod (Grüne) forderte dazu auf, sich Gedanken zu machen, warum die Mittel nicht wie gewünscht abgerufen werden. Man müsse "gucken, wie man das Angebot attraktiver gestalten kann, damit es besser angenommen wird".

Als "ernüchternd und enttäuschend zugleich", bezeichnete Günter Lukey (FDP) die von Klaus Brecht vorgelegten Zahlen. Er forderte eine "Offensive in Beratung und Begleitung". Darum müsse sich der Sanierungsmanager kümmern, "der hoffentlich noch in diesem Jahr kommt". Seinem Appell an die Bürger ("machen Sie bitte reichlich Gebrauch") konnte sich Bürgermeisterin Christiane Staab nur anschließen: "Liebe Walldorfer, nehmt uns in Anspruch", sagte sie. Leider sei wohl "der Klimawandel bei manchen Menschen noch nicht angekommen". Trotzdem wolle man den Weg weiter gehen, die Mitbürger zu motivieren, zu fördern und mitzunehmen.

Bereits in der vorangegangenen Sitzung hatte die Fraktion der Grünen beantragt, die Förderprogramme Außenwand-, Dach- und Kellerdeckendämmung um einen Nachhaltigkeitsaspekt zu erweitern und nachhaltige Dämmstoffe zu fördern. Man setze damit auf eine "klimafreundliche Alternative" und sorge für "erhöhte Wohnqualität", argumentierte Manfred Wolf für die Grünen. Man glaube zudem, dass sich Handwerksbetriebe, die auf nachhaltige Dämmstoffe setzen, einen Wettbewerbsvorteil verschaffen könnten. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Erweiterung in die Förderrichtlinien aufzunehmen.