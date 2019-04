Sie grüßen in der Astorstadt zurzeit von Bäumen und auf Plätzen: die farbenfrohen Osterhasen der Werbegemeinschaft Walldorf. Sie liegen auch in den teilnehmenden Geschäften aus und warten darauf, bemalt zu werden - der schönste Hase wird dann prämiert. Foto: Pfeifer

Walldorf. (kvs) Fleißige Helfer haben in den vergangenen Tagen die Frühlingsaktion der Werbegemeinschaft Walldorf eingeläutet und eine fröhliche Osterstimmung in die Stadt gezaubert. Getreu dem Motto "Mitmachen-Aktivsein-Dabeisein" haben sich knapp 20 Fach- und Einzelhändler unter der Leitung der Werbegemeinschaft Walldorf zu dieser besonderen Aktion zusammengefunden.

Anders als in den letzten Jahren sind dieses Mal alle großen und kleinen Walldorfe aufgerufen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und den schönsten Osterhasen zu kreieren. Dafür können große und kleine Hasenfiguren bei den teilnehmenden Geschäften erworben und fantasievoll bemalt werden. Dann heißt es: von den "Kunstwerken" schnell ein Foto machen und ab damit zur Werbegemeinschaft (info@werbegemeinschaft-walldorf.de). Die Fotos werden für etwa drei Wochen in den Geschäften ausgestellt, bevor am Samstag, 4. Mai, gegen 17 Uhr in der Stadt-Apotheke das Los entscheidet. Zehn Preise warten auf einen Gewinner. Wer an dieser Aktion noch teilnehmen möchte, muss sich aber beeilen: am Sonntag, 14. April, ist Einsendeschluss für die Fotos.

Die teilnehmenden Geschäfte der Osteraktion lassen sich ganz einfach an dem kunterbunten Riesen-Osterei und den noch unbemalten Hasenfiguren im Schaufenster erkennen. Noch bis 27. April wird die vielfarbige Hasenschar auf Plätzen und an Bäumen in Walldorf zu Gast sein. Die Werbegemeinschaft wünscht damit ein frohes Osterfest.