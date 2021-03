Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Noch ist die Sanierung des Olympiabeckens im Aqwa Bäder- und Saunapark voll im Gang. Sollte das Freibad am 1. Mai – an diesem Datum beginnt normalerweise in Walldorf die Freibadsaison – der Corona-Verordnung nach öffnen dürfen, werden die Baumaßnahmen noch nicht ganz abgeschlossen sein.

"Durch den Wintereinbruch der letzten Monate sind wir ein wenig im Verzug", sagt Stefan Gottschalk, Betriebsleiter des Aqwa Bäder- und Saunaparks. Und die Corona-Situation macht es nicht besser: Momentan liegt die Verzögerung bei etwa zehn Tagen. Öffnen wird das Freibad dennoch, sobald es die Verordnung zulässt. Denn der Badesee und das Nichtschwimmerbecken mit Rutsche sollen den Gästen zur Verfügung stehen.

Bei der Vorbereitungen auf die Saison im Bäderpark waren die Arbeiter mit schwerem Gerät im Einsatz: Mit einem Radlader wurden Bäume transportiert. Foto: Agnieszka Dorn

"Wir stehen zum 1. Mai in den Startlöchern", sagt Gottschalk. Die Vorbereitungen für die Öffnung der Freibadsaison sind angelaufen. Derzeit werden verschiedene Baumarten auf dem Freibadgelände eingepflanzt, sie sollen den Badegästen Schatten spenden und vor der Strahlung der Sonne schützen. "Dafür haben wir spezielle Baumarten ausgesucht", erklärt der Betriebsleiter. Darunter sind Ulmen, die Blutbuche, der Tulpenbaum und die Blumenesche. Transportiert wurden die Bäume mittels eines Radladers. Zudem werden Wege gesäubert und das Gelände allmählich aufgehübscht und aus dem Winterschlaf geholt.

In den nächsten Tagen soll das Wasser im Nichtschwimmerbecken abgelassen werden, danach wird eine Bestandsaufnahme über mögliche Schäden durchgeführt und bei Bedarf wird dann repariert. Das Ablassen des alten Wasser sei erst möglich, wenn die Frostzeit vorbei sei, so Gottschalk. Ansonsten könnten aufgrund des Frostes die Fließen kaputt gehen.

Nach der erfolgten Bestandsaufnahme und den eventuellen Reparaturen wird das Becken mit einem Hochdruckreiniger, der einen Druck von 120 bis 150 Bar erreicht, gesäubert und danach wieder mit frischem Wasser befüllt. Rund eine Millionen Liter Wasser passen in das Nichtschwimmerbecken, im Olympiabecken sind es sogar doppelt so viele Liter.

Mit einer normalen Freibadsaison, so wie in den Jahren vor der Pandemie, rechnet der Bäderpark indes nicht. Wie die Auflagen aussehen werden, ist noch nicht gewiss. "Wir sind jedenfalls bereit und setzen dann entsprechend alles um", so Gottschalk über mögliche Vorgaben.

Wenn alles nach Plan läuft, soll die Sanierung des Olympiabeckens kurz nach dem Startschuss der Freibadsaison fertig sein. Das Becken war in einem schlechten baulichen Zustand. Nun soll es durch die Bauarbeiten über einen barrierefreien Zugang verfügen. Außerdem soll es dann aus Edelstahl bestehen.

Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf rund 1,1 Millionen Euro.