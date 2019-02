Walldorf. (pol/mare) Richtig durchgeschüttelt wurden zwei Männer am Donnerstagabend an der Bundesstraße B291 bei Walldorf. Und zwar in doppeltem Sinne: Einmal nämlich vom Alkohol. Und dann buchstäblich bei der anschließenden Fahrt mit dem Auto. Denn sie haben sich mit ihrem Audi mehrfach überschlagen, wie die Polizei mitteilt.

Aber der Reihe nach: Es ist 22 Uhr. Ein 44-jähriger Mann und sein Beifahrer sind - nach dem Genuss von Alkohol - auf der B291 in Richtung Schwetzingen unterwegs. Kurz nach der Überführung über die Autobahn A5 kommt der Audi A4 plötzlich von der Fahrbahn ab. Die Straße ist "winterfeucht", wie es die Polizei ausdrückt.

Das Auto schlittert jedenfalls rund 100 Meter über den Grünstreifen der B291. Dann überrollt es einen Leitpfosten und zwei Verkehrszeichen. Und kracht schließlich in eine Baumgruppe. Dieser Aufprall ist so heftig, dass sich der Audi überschlägt. Und zwar mehrfach. Neben der Fahrbahn kommt der Wagen dann auf seinen Rädern zum Stehen.

Stehenbleiben, das kommt den Männern aber nicht in den Sinn. Sie klettern - fast völlig unverletzt - aus dem Auto und machen sich zu Fuß auf den Weg zurück nach Walldorf. In Höhe der Landesstraße L598 greift die mittlerweile alarmierte Polizei sie schließlich auf.

Dass sie betrunken sind, fällt den Beamten sofort auf. Der 44-jährige Fahrer hat bei einem Alkoholschnelltest dann auch über ein Promille intus. Vorsorglich werden sie in ein Krankenhaus gebracht, können das aber schon bald wieder verlassen. Der Fahrer hat lediglich eine blutende Wunde an der Hand erlitten. Mehr Blut muss er dennoch lassen - denn ihm wird eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein wollen die Beamten dann auch gleich einkassieren. Können sie aber nicht - der war nämlich nicht auffindbar. Jetzt wird gegen den 44-Jährigen wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Indessen wird der stark beschädigte Audi übrigens abgeschleppt.