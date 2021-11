Walldorf. (tt) Erst vor sechs Jahren hat die Stadt Walldorf für 50.000 Euro eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage gekauft. Doch vor Kurzem hat der Gemeinderat nun überplanmäßig 64.189 Euro für ein neues Gerät bereitgestellt, weil der alte Blitzer vom Typ "Leivtec XV3" wegen eines Schadens nicht mehr einsetzbar war. Zwar sei eine Reparatur grundsätzlich möglich, hieß es von der Stadtverwaltung. "Aber das zuständige Eichamt ist aufgrund der gerichtlichen Angriffe gegen diesen Typ Messgerät nicht bereit, die nach der Reparatur vorgeschriebene Eichung vorzunehmen", heißt es in der Beschlussvorlage. Beim alten Gerät soll es in Einzelfällen zu unzulässigen Messwertabweichungen gekommen sein.

Nun ist vorgesehen, das System "Poliscan Speed FM1" des Herstellers Vitronic zu beschaffen. Die gleiche Technik von diesem Hersteller ist in der stationären Messstelle in der Ringstraße verbaut. "Die hat neben der Vereinfachung der Wartung den Vorteil, dass das Bedienpersonal des Gemeindevollzugsdienstes nicht auf ein gänzlich neues System geschult werden muss", schreibt die Stadt.

Weil das Vorgängermodell durch technische Überprüfungen der Bauart mehrere Monate nicht in Betrieb war, "sollte der erneute Ausfall des Messbetriebes daher so kurz wie möglich dauern", so die Verwaltung. Denn eine mobile Anlage werde in der Praxis dringend gebraucht. Ob sich dieser Wunsch erfüllt, ist allerdings fraglich: "Laut Mitteilung des Anbieters ist mit einer längeren Lieferzeit zu rechnen, weil auch dieser Industriezweig von der derzeitigen Halbleiterknappheit betroffen ist", so die Verwaltung in ihrer Vorlage.

Im Gemeinderat wurde der Neuanschaffung einstimmig und ohne Diskussion zugestimmt. Gerhard Baldes (CDU) enthielt sich.