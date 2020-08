Moritz Oppelt (Mitte), Jurist aus Neckargemünd, will in den Bundestag. Mit dem Landtagsabgeordneten Karl Klein stellte er im RNZ-Interview seine Ziele vor. Foto: M. Busse

Von Timo Teufert

Wiesloch. Dreimal hat Stephan Harbarth für die CDU im Wahlkreis 277 – zu dem auch die Region rund um Wiesloch und Walldorf gehört – das Direktmandat bei einer Bundestagswahl errungen. Doch nachdem Harbarth im November 2018 zum Verfassungsrichter und Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts und im Mai 2020 zu dessen Präsidenten gewählt wurde, sucht die CDU einen neuen Kandidaten.

Nina Warken, die für Harbarth über die Landesliste nachgerückt war, will in ihrem Heimatwahlkreis Odenwald-Tauber bei der Bundestagswahl 2021 antreten. Für die CDU wirft jetzt Moritz Oppelt seinen Hut in den Ring. Was der 31-jährige Jurist aus Neckargemünd erreichen will, erklärt er, begleitet vom Landtagsabgeordneten Karl Klein, im RNZ-Interview.

Herr Oppelt, was hat Sie bewogen, für den Bundestag kandidieren zu wollen?

Seitdem ich 2019 für das Europaparlament kandidiert habe, hat sich politisch in Deutschland viel getan: Durch die Coronakrise wurden unser Staat und unsere Gesellschaft vor enorme Herausforderungen gestellt. Die CDU-geführte Bundesregierung hat beherzt und richtig auf die Krise reagiert. Die langfristige Politik der CDU hat sich ausgezahlt: Über die schwarze Null wurde viel diskutiert und jetzt zeigt sich, wie sinnvoll es war, dass wir in guten Zeiten gespart haben, denn wir können der Wirtschaft unter die Arme greifen. Das ist eine weitsichtige und vernünftige Politik, für die ich mich einsetzen will.

Was sagt denn Ihre Familie zur Kandidatur? Sie haben ja im letzten Jahr geheiratet und sind Vater geworden.

Wir haben viel darüber gesprochen und meine Frau hat sich den Sitzungskalender genau angeschaut. Eines ist klar: Ohne den Rückhalt der Familie ist so eine Aufgabe nicht zu meistern. Meine Eltern leben wie wir in Neckargemünd, auch von ihnen erfahren wir große Unterstützung.

Sie haben Mitte Juli der Partei ihre Pläne mitgeteilt. Wie sind die Reaktionen ausgefallen?

Durchweg positiv. Ich engagiere mich seit über 13 Jahren in der CDU und der Jungen Union und mache leidenschaftlich Politik. Bei meiner Kandidatur fürs Europaparlament war ich viel im Rhein-Neckar-Kreis unterwegs, daher kennen mich viele in der Partei. Schon damals bin ich angesprochen worden, ob ich nicht für den Bundestag kandidieren will.

Wo sehen Sie Ihre politischen Schwerpunkte, wenn Sie gewählt werden sollten?

Ich möchte mich für die Interessen und Belange unseres Wahlkreises einsetzen und in Berlin das Bestmögliche herausholen. Als Jurist, tätig als Abteilungsleiter bei der Steuerfahndung, drängen sich die Finanzpolitik sowie die Innen- und Sicherheitspolitik auf. Die Vorfälle von Stuttgart und Frankfurt haben mich schockiert. Außerdem ist ehrenamtliches Engagement sehr wichtig. Wir müssen denjenigen, die sich für die Gesellschaft einsetzen, besser unter die Arme greifen. Und auch die Arbeit, die in den Familien geleistet wird, müssen wir entsprechend honorieren. Wenn sich zum Beispiel jemand entscheidet, seine Eltern zu pflegen, dann sollte sich das steuerlich stärker auswirken.

Konkrete Ziele für die Arbeit im Wahlkreis?

Ich habe in einigen Ortsverbänden das ein oder andere Problem aufgeschnappt, etwa den geplanten Windpark Lußhardt bei St. Leon-Rot. Da gibt es sehr kontroverse Meinungen, das muss man als Abgeordneter begleiten. Auch das Thema Digitalisierung spielt eine entscheidende Rolle.