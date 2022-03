Ein „Negativbeispiel“ für die Waghäuseler Interessengemeinschaft: das Geothermiekraftwerk in Landau, das bis 2014 in Betrieb war. Schäden durch „induzierte Erdbeben“ befürchtet man auch im Raum Karlsruhe. Foto: Ronald Wittek/dpa

Von Sebastian Lerche

Waghäusel. "Tiefengeothermie gehört vor überhaupt keine Haustür im Oberrheingraben": Das betont die "Interessengemeinschaft (IG) Tiefengeothermie im Landkreis Karlsruhe" mit Sitz in Waghäusel. Ihr Sprecher Jens Linowski erklärt im Austausch mit der RNZ: "Die Tiefengeothermie ist die gefährlichste und die mit den meisten Risiken behaftete Energieerzeugungsform. Sie gehört zu den teuersten und gleichzeitig auch noch zu den unrentabelsten."

Die IG setzt sich zum einen gegen ein in Wiesental geplantes Projekt ein: Südlich des neuen Industriegebiets im Unterspeyererfeld will ein Unternehmen in bis zu 4000 Metern Tiefe Energie aus 160 Grad heißem Wasser gewinnen. Aus verschiedenen Gründen hält die IG die Risiken für nicht akzeptabel, aber nicht nur für Waghäusel, so Linowski: "Wir gehen von einer Signalwirkung in den ganzen Oberrheingraben aus" – schließlich würden hier insgesamt 50 bis 60 Tiefengeothermie-Projekte geplant, unter anderem auch für Walldorf und St. Leon-Rot wird dies geprüft. Dies sehen die IG und weitere Bürgerinitiativen wegen der schwierigen geologischen Verhältnisse und der Gefahr von Erdbeben "als hochproblematisch" an.

Nachdem Stadt und Gemeinderat Waghäusel beschlossen, in Verhandlungen mit dem Projektbetreiber zu gehen, hat die IG am 25. Januar eine Unterschriftensammlung für ein Bürgerbegehren begonnen. "Sechs Tage später konnten wir bereits auf 800 der 1201 benötigten Unterschriften blicken", und das unter den schwierigen Corona-Bedingungen, so Linowski. "Am 18. Februar übergaben wir der Stadtverwaltung 2271 Unterschriften. Inzwischen verfügen wir über insgesamt 2529 Unterschriften", das wertet die IG "als großartigen Beweis", dass die Waghäuseler Bürgerschaft diesem gemeinsamen Weg zustimmt.

Die Stadtverwaltung habe zwei Monate Zeit zu prüfen, ob das Bürgerbegehren zulässig ist, erklärt Linowski. Der Gemeinderat müsse dann entweder einen Bürgerentscheid einleiten, der Fortgang oder Ende des Projekts bedeutete – oder der Rat könnte selbst dagegen stimmen, "was unseres Erachtens dem Bürgerwillen am nächsten käme".

Die Kritik der IG Tiefengeothermie entzündet sich an öffentlich gewordenen Schäden aus Tiefengeothermieprojekten: beispielsweise in Vendenheim, Landau oder Basel. "In Vendenheim bei Straßburg gab es das bisher stärkste jemals durch Tiefengeothermie verursachte Erdbeben im Oberrheingraben, im Juni 2021: Es hatte eine Magnitude von 4.0. Fast 3800 Schadensmeldungen wurden inzwischen bekannt." Das an Waghäusel interessierte Unternehmen, befürchtet die IG, will mit dem Bohrstrang eine geologische Verwerfung erreichen und könnte so Erdbeben auslösen: "Das ist ein Spiel mit dem Feuer."

Und bei fast jedem dieser Projekte habe man von Fachleuten, Wissenschaftlern und Vertretern renommierter Unternehmen dieselben Versprechen gehört, so Linowski: dass dank umfassender Voruntersuchungen ein Risiko ausgeschlossen werden könne beziehungsweise dass man aus den Fehlern der anderen Projekte gelernt habe.

Die Anlagen selbst verursachen nach Recherchen der IG enorme Kosten: "Man kann mindestens mit 30 Millionen Euro pro Projekt rechnen", so Jens Linowski. Wie viele Fotovoltaik-Anlagen, dezentrale Wärmenetze mit niedrigeren Temperaturen oder auch oberflächennahe Geothermieprojekte, die inzwischen recht sicher seien, hätte man hierfür entwickeln können? In Vendenheim gingen um die 100 Millionen Euro verloren, "die Entsorgungs- und Rückbaukosten mit Verschluss der fünf Kilometer tiefen Bohrlöcher nicht mit eingerechnet".

An der Effizienz der Anlagen hat die IG darüber hinaus große Zweifel, sie verweist da unter anderem auf ein Positionspapier des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Die Energie aus Tiefengeothermie stehe nicht ständig zur Verfügung, so Linowski, im Sommer seien die Außentemperaturen zu hoch, um eine ausreichende Rückkühlung zu gewährleisten, gerade im warmen Oberrheingraben. Dabei werde mitunter ein Drittel bis zur Hälfte des erzeugten Stroms aus der Tiefengeothermie wiederum für den Betrieb der Pumpen benötigt, so der BUND.

Hier setzt zudem ein weiterer Kritikpunkt der IG an: Das Kältemittel, meist Isopentan oder Isobutan, könne "unter bestimmten Umständen explosiv sein", und das Unternehmen, das in Waghäusel plant, wolle beispielsweise in Graben-Neudorf mehr als 80 Tonnen davon verwenden.

Anders als in mancher Werbung versprochen, ist zumindest in und um Waghäusel sicherlich keine Wärmelieferung aus Tiefengeothermie geplant: Die IG verweist auf Unternehmens-Stellungnahmen und Pressemeldungen, unter anderem für Karlsruhe-Neureut und Graben-Neudorf. Der Grund ist Linowski zufolge simpel: "Es gibt keine Wärmenetze, und wegen der hohen Kosten werden sie von den klammen Kommunen auch nicht gebaut." Und offenbar rechne sich so ein Projekt für ein Unternehmen nicht, wenn es ein Wärmenetz einpreisen würde, so Linowski.

Die von Unternehmen versprochene Leistung eines einzelnen Tiefengeothermie-Projekts liegt netto bei etwas über vier Megawatt, rechnet die IG vor, und im Landkreis Karlsruhe sind aktuell 15 davon angestrebt – macht 60 Megawatt, vielleicht etwas mehr. Als Größenvergleich zieht Jens Linowski den abgeschalteten Block 2 des Kernkraftwerks Philippsburg heran, der netto über 1400 Megawatt erzeugte. "Wie will man sich mit 15 noch nicht erstellten Projekten gar anmaßen, auch nur ansatzweise einen einzelnen Reaktorblock zu ersetzen?"

Hingegen erweist sich die IG als sehr angetan von sogenannter "Offshore"-Windenergie, die also in Nord- und Ostsee erzeugt wird. Die wird unter anderem über den Konverter am Netzverknüpfungspunkt des ehemaligen Atomkraftwerk-Standorts Philippsburg in die Region geleitet, im Jahr 2026 werden bis zu 2000 Megawatt erwartet – was "problemlos 500 Tiefengeothermie-Projekte ersetzen" könnte.

Auf positive Stimmen aus der Politik, die beispielsweise auf eine Geothermie-Anlage in Bruchsal verweisen, bei der es "keine messbare Seismizität, kein Ruckeln, kein Wackeln" gebe, antwortet die IG: "Es handelt sich lediglich um ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt", dessen Leistung noch nicht einmal annähernd für Bruchsal selbst ausreiche. Der dortige Druck, mit dem das Wasser aus der Tiefe gefördert und dann wieder zurück ins Gestein gepresst werde, sei wesentlich niedriger als bei den jetzt geplanten Anlagen. "Hohe Fließraten beziehungsweise Druck in beide Richtungen erhöhen unmittelbar die Gefahr von induzierten Erdbeben", so Linowski.

Wenn es zu Schäden komme, könnten die Hausbesitzer allenfalls mit einer am "Zeitwert" ausgerichteten Entschädigung rechnen, oft nur zehn Prozent des Schadenwertes, hat die IG im Fall von Betroffenen im Umkreis von Vendenheim in Erfahrung gebracht: 68 Prozent der Geschädigten würden derzeit "rein rechnerisch im Schnitt mit lächerlichen 500 Euro abgespeist".

Der Lärm kommt für die IG noch dazu: Bei einer Besichtigung der Geothermie-Anlage in Landau habe man "einen tinnitus-ähnlichen Ton" wahrgenommen, und das "noch problemlos in 800 Metern Entfernung". Die Unternehmen selbst empfehlen Linowski zufolge "bereits im Vorfeld Abstände zur Wohnbebauung von mindestens 500 bis 700 Metern".

Den Vorwurf, sie kämpfe gegen ein eigentlich sinnvolles Projekt, weil es direkt vor ihrer Haustür geplant ist, kennt die IG inzwischen gut. Angesichts all der Kritikpunkte sei der "doch recht unrealistisch": "Die vielen Fehlschläge und angerichteten Schäden sprechen für sich."