Breite Gänge, mehr Platz und nützliches Inventar: Die Volkshochschule Südliche Bergstraße nutzt seit etwa Mitte Oktober die Räume in der ehemaligen Gerbersruhschule. In den 14 Räumen, die dafür genutzt werden, finden in erster Linie Sprachkurse statt. Fotos: Pfeifer

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Im September angekündigt und jetzt bereits umgesetzt: Die Volkshochschule Südliche Bergstraße (VHS) nutzt seit etwa Mitte Oktober Räumlichkeiten in der ehemaligen Gerbersruhschule, die zu Beginn des Schuljahres in das neue Gebäude auf dem Schulcampus umgezogen war. "Wir platzen aus allen Nähten", hatte Annette Feuchter, die Leiterin der VHS, bereits vor Wochen verkündet. So ist die Möglichkeit, im denkmalgeschützten Bereich der Schule Kurse durchzuführen, eine spürbare Entlastung für die enge Raumsituation. Insgesamt sind es 14 Räume, die nun – in erster Linie mit Sprachkursen – belegt sind.

"Wir hatten natürlich im Vorfeld einiges zu tun", berichtet Feuchter bei einem Rundgang. Es wurde geputzt, umgeräumt, Hygienekonzepte entwickelt und vieles mehr, und dies teilweise mit eigenen Kräften. "Wir hoffen, möglichst lange hier bleiben zu können", blickt Feuchter optimistisch in die nahe Zukunft. Denn: Die Stadt will, so ein Beschluss des Gemeinderats, das Areal veräußern. Bis zu diesem Zeitpunkt jedoch hat die VHS ein großzügiges Ausweichdomizil gefunden.

Zwar können die Räume, verteilt auf mehrere Stockwerke, kostenlos genutzt werden, allerdings fallen doch hohe Umlagen an. "Wir müssen heizen, Strom bezahlen, den Müll entsorgen lassen und die Wasserrechnungen begleichen, auch die Gelder für Hausmeistertätigkeiten werden aus unseren Kassen bezahlt." Wie Feuchter mitteilte, habe man im Haushalt der VHS dafür insgesamt 100.000 Euro eingestellt.

Dennoch ist man mit der neuen Situation mehr als zufrieden. Es sei die einzige Wahl gewesen, denn anderweitig Räume zu finden, sei sehr schwer gewesen. Positiv wirke sich nach Feuchters Worten die großzügige Raumgestaltung aus. "Die Gänge sind bereit, in den ehemaligen Klassenräumen haben wir mehr Platz als an unserem Stammsitz an der Ringstraße", freut sich Annette Feuchter. Auch könnte das bestehende Inventar, wie beispielsweise die zurückgelassenen Tafeln, bestens für den Unterricht genutzt werden. Selbst ein Chemieraum, mit einem Bildschirm ausgestattet, wurde für die VHS-Kurse umgestaltet.

Um die Betriebskosten zu senken, sollen alsbald Thermostate für die Heizung eingebaut werden, auch W-Lan soll optimiert und ausgebaut werden. "Für uns ist die Möglichkeit, hier zu arbeiten, ein echter Glücksfall", fasst Feuchter die neue Situation zusammen. Im Vorfeld habe es "erfreuliche Gespräche" mit der Stadt gegeben, dort habe man den Wunsch nach Erweiterung auf allen Ebenen unterstützt.