Von Timo Teufert

Wiesloch. Der Corona-bedingte Lockdown traf auch die Volkshochschule Südliche Bergstraße mit voller Wucht: Kurse konnten nicht mehr stattfinden, Kursgebühren mussten rückerstattet und alternative Online-Angebote organisiert werden. Parallel dazu arbeitete das Team aus der Verwaltung – trotz Kurzarbeit – am Programm für die Sommerferien. Die Leiterin der Volkshochschule, Dr. Annette Feuchter, stellte nun zusammen mit Elisabeth Kamps, der Leiterin der Kinder- und Jugendkunstschule "Kikusch" das diesjährige Angebot vor. Ihre wichtigste Botschaft an alle Teilnehmer: "In der Volkshochschule sind die Teilnehmer sicher. Wir halten alle Sicherheits- und Hygienevorschriften ein."

Bei der Programmgestaltung war viel Kreativität gefragt: Weil Räumlichkeiten fehlen, "können wir nicht mehr alles anbieten und das, was wir anbieten, nur noch unter restriktiven Bedingungen", sagt Feuchter. Sie habe zwar mit den Kommunen gesprochen, doch diese könnten wenig helfen, da größere Räume meist als Ausweichmöglichkeiten für den Schulbetrieb vorgehalten werden. Stattdessen setzt man bei der Volkshochschule jetzt im Sommer auf Angebote im Freien. "Denn pro Teilnehmer müssen wir in den Bewegungskursen zehn Quadratmeter einplanen, im Sitzen sind es vier Quadratmeter", so die Leiterin der Volkshochschule.

Und natürlich müssen auch die Teilnehmerströme entzerrt werden: "Wir mussten den Abstand zwischen den Kursen vergrößern, damit sich möglichst wenig Menschen begegnen", berichtet Feuchter. Das führt dazu, dass die Kurse insgesamt weniger Teilnehmer haben. Das hat auch finanzielle Auswirkungen: "Der Lockdown war für uns ein finanzielles Desaster", berichtet Feuchter. Zwei Drittel der Einnahmen fehlen im aktuellen Semester, für das Wintersemester, das im Herbst startet, rechnet Feuchter wegen der halbierten Teilnehmeranzahl mit weiteren Ausfällen.

"Die Leute wollen wieder etwas machen", hat Feuchter aber auch beobachtet. Und weil viele wahrscheinlich nicht in den Urlaub fahren, will die Volkshochschule etwas für diese Zielgruppe anbieten. "Wir setzen bewusst auf ein anregendes und ansprechendes analoges Programm und bieten keine Online-Kurse an", so Feuchter. Im aktuellen Semester hatte man so versucht, zum Beispiels Sprachkurse fortzuführen und auch im Wintersemester soll der Online-Bereich wieder eine größere Rolle spielen. Denn: "Während des Lockdowns konnten wir viele Menschen motivieren, die digitalen Kanäle zu nutzen, die es vorher noch nicht probiert hatten", zieht Feuchter auch ein positives Fazit.

Während für Kinder zum Beispiel Konversationskurse in Englisch, Französisch und Italienisch oder Latein-Vertiefungskurse angeboten werden, liegt der Schwerpunkt bei Erwachsenen auf den eigenen Bedürfnissen: Dort geht es etwa um den Umgang mit Stress. "Die Menschen sollen die Möglichkeit bekommen, die Erlebnisse aus dieser doch verrückten Zeit zu reflektieren", erklärt Feuchter.

Viele kommen aber auch auf die Volkshochschule zu, weil sie sich qualifizieren oder beruflich weiterbilden wollen. "Das sind vor allem Menschen, die davon bedroht sind, ihren Job zu verlieren", weiß Feuchter. Und weil man die Menschen mit ihren Ressourcen stärken wolle, habe man das Programm an die Bedürfnisse der Kundschaft angepasst. Feuchter verweist in diesem Zusammenhang auch auf die kostenfreie Weiterbildungsberatung, die vom Land finanziert werde.

Auch bei der Kinder- und Jugendkunstschule "Kikusch" hat Elisabeth Kamps zahlreiche Workshops für die Sommerferien organisiert: "Wir bieten mit 25 Kursen doppelt so viele an wie sonst." Der Aufwand ist hier aber noch einmal deutlich höher als bei der Volkshochschule: "Pro Kurs haben wir nur sechs Kinder. Jedes Kind at sein eigenes Material, das niemand anderes benutzen darf", so Kamps. Dies erfordere eine intensive Vorbereitung der Kurse. Sie richten sich an Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 18 Jahren, zwei Kurse sogar für Drei- bis Vierjährige. Ein Songwriting-Workshop steht ebenso auf dem Programm wie das Malen von Eiswürfelaquarellen und Mangas. "Wir bieten Abwechslung ohne Ende", sagt Kamps.

Und auch für das Wintertrimester haben Kamps und ihr Team wieder viele spannende Projekte geplant: "Wir wollen wieder mehr für Jugendliche machen und bieten zum Beispiel Kurse für Aktzeichnen sowie Kopf- und Porträtzeichnen an", berichtet die Kikusch-Leiterin. Daneben werde es einen Reporterclub geben und in Zusammenarbeit mit dem "Kultur macht stark"-Projekt werde man in Zusammenarbeit mit dem Walldorfer Jugendzentrum "Jump" einen Escape Room bauen und dabei auch den digitalen Bereich mit einbeziehen.

Info: Anmeldungen zu den Sommerferien-Kursen im Internet unter www.vhs-sb.de oder telefonisch unter 0 62 22/9 29 60.