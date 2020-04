Das Psychiatrische Zentrum in Wiesloch steht in der Corona-Krise vor vielfältigen Herausforderungen, gerade was den Schutz der Patienten, Bewohner und Mitarbeiter angeht. Jetzt gibt das PZN Einblicke, wie die „Taskforce“ reagiert hat. Foto: Brainyard Frauenweiler/PZN

Von Sebastian Lerche

Wiesloch. Patienten und Besucher reagieren besonnen, die Mitarbeiter souverän: Die Corona-Krise stellt das Psychiatrische Zentrum Nordbaden in Wiesloch (PZN) vor enorme Herausforderungen, doch zeigen sich die Ärztliche Direktorin Dr. Barbara Richter, Pflegedirektor Walter Reiß und Pressesprecherin Susann Roßberg im Gespräch mit der RNZ beeindruckt von der positiven Atmosphäre: "Alle haben verstanden."

Schon im Februar hat das PZN eine "Taskforce" eingerichtet, ein rund 15-köpfiges Team mit dem Ziel, "die Patienten und Bewohner angemessen zu behandeln und gut zu versorgen", so Dr. Richter. "Das liegt uns besonders am Herzen, weil sie ja bereits psychisch belastet sind." Einmal die Woche treffen sich Vertreter von Krankenhaus, Heimbereich, Maßregelvollzug, Personalvertretung, Verwaltung, Geschäftsleitung, Öffentlichkeitsarbeit sowie weitere Führungskräfte und Spezialisten nach Bedarf in der großzügigen Festhalle, so Reiß. Dort kann man die Abstandsregeln gut einhalten.

Die Taskforce fälle vielerlei schwierige Entscheidungen, individuell aufs PZN mit seinen vielen Facetten zugeschnitten, ergänzt er. Diese müssten auch angesichts der sich ständig verändernden Corona-Gesamtlage stets neu bewertet werden, "was heute Geltung hat, ist morgen überholt". Da stimme man sich eng auf Grundlage der Vorgaben des Robert-Koch-Instituts mit dem Gesundheitsamt und dem Sozialministerium ab.

Über das Internet und auch mit Hinweisschildern wird das Abstandhalten angemahnt, etwa in der Mittagspause. Foto: PZN

Aktuelle Informationen und Regelungen gibt man laut Reiß auf einer internen Kommunikationsplattform bekannt. Um den hygienisch notwendigen Mindestabstand von zwei Metern zu kommunizieren, arbeitet man zudem mit Fotos, auch über soziale Netzwerke.

Bei ambulanten Patienten versucht man, direkte Kontakte zu reduzieren, führt persönliche Gespräche mit der nötigen Vorsicht, vorzugsweise telefonisch und per Videosprechstunde. Für die stationären Patienten finden vorwiegend Einzeltherapien statt, man verzichtet auf Gruppentherapien. Besuche wurden ebenfalls reduziert und können momentan nur noch nach Rücksprache stattfinden, ähnlich sieht es bei Ausgängen für Patienten aus. Sie sind nicht ausgeschlossen, aber es sind weniger. Im Maßregelvollzug finden sie in der Gruppe in Begleitung statt. Dass sich alle Patienten an die neuen Regeln halten, "klappt nicht immer", so Richter, "aber erstaunlich gut": Die Patienten seien "in Krisensituationen sehr viel verständiger, als man gewöhnlich denkt".

Wichtig war laut Reiß vorneweg, den Personalrat einzubinden und Rückmeldungen der Mitarbeiter – zurzeit sind es rund 1800 aus 55 Berufsgruppen – einzuholen. So waren einvernehmliche Beschlüsse möglich, wenn gegebenenfalls Urlaube gestrichen oder Mitarbeiter an anderer Stelle als sonst eingesetzt werden mussten.

Ebenfalls essenziell für die Taskforce sind die Hygienebeauftragten des PZN. Die gibt es nicht erst seit gestern, wie Dr. Richter erklärt, sie sind für jedes Krankenhaus vorgeschrieben, das neue Coronavirus ist schließlich nicht die einzige Infektionskrankheit: "Damit haben wir relativ viel Übung, zum Beispiel im Herbst mit Influenza- und Noro-Virus-Infektionen."

Klar ist das Hygiene-Team nun "stärker gefordert" und muss jeden Tag sowie am Wochenende erreichbar sein. Im PZN gibt es drei freigestellte, vollamtliche Hygiene-Fachkräfte und eine hygienebeauftragte Ärztin. Ferner gibt es pro Station einen hygienebeauftragten Mitarbeiter. Überdies hält man engen Kontakt zur Universität Heidelberg zur Beratung in komplizierten Fragen. Um Ausfällen in der Verwaltung vorzubeugen, arbeitet die Hälfte der Mitarbeitenden im "Home Office".

Eine wichtige frühe Entscheidung betraf die Betreuung der Kinder von Mitarbeitern: Die findet in den Räumen des Kinderhorts des Kinderschutzbunds statt und wird von Mitarbeiterinnen des PZN, unter anderem einer Erzieherin und einer Kinderkrankenschwester, übernommen.

Persönliche Kontakte, etwa bei einem Einstellungsgespräch, finden ebenfalls nur mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen statt. Foto: PZN

Auch die Aufnahme neuer Patienten wurde zügig angepasst. Sie müssen klingeln und werden draußen noch nach möglichen Corona-Symptomen wie Husten gefragt, auch findet eine Fiebermessung statt. Wer als potenziell infektiös eingestuft wird, kommt in ein Sprechzimmer in einem Container, der vor der Zentralaufnahme aufgestellt ist. Hier findet dann eine umfassende Untersuchung statt. Das PZN hat ferner zwei seiner Stationen im Krankenhausbereich freigemacht, um möglicherweise Erkrankte isoliert unterzubringen.

Wer keine Symptome hat, wird wie bisher aufgenommen, aber natürlich mit dem gebotenen Abstand. Zwar könne man keine komplette Einzelbehandlung gewährleisten, so Richter, doch glücklicherweise verfüge man von jeher weitgehend über Zweibettzimmer: Sollte ein Patient sich später doch als erkrankt erweisen (nicht nur an Covid-19, sondern generell), müsse maximal eine weitere Person mit in Quarantäne.

Anders als sonst entscheiden sich einzelne Patienten, die es sich aussuchen können, zu Hause zu bleiben: Sie verschieben ihre Behandlung. Für das Ambulanzzentrum ist eine Terminvereinbarung erforderlich und kann weiterhin kurzfristig erfolgen.

Ganz am Anfang habe man sich auch schon überlegt, wie man damit umgehe, wenn ein Mitarbeiter oder Patient mit Covid-19 infiziert sei oder zumindest das Risiko bestehe, so Richter. Die Patienten würden isoliert, die Mitarbeiter nach Hause geschickt oder mit Mund-Nase-Schutz und weiteren Sicherheitsvorkehrungen eingesetzt.

Als vor zwei Wochen ein positiv bestätigter Fall im Mitarbeiterbereich einer Station auftrat, wurden bei den direkten Kontaktpersonen nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts Abstände zum Mitarbeitenden und Kontaktdauer analysiert und entschieden, die Station zu schließen. Mitarbeitende wurden nach Hause in Quarantäne geschickt, die Patienten zum Teil auch. Und die Patienten, die einer stationären Weiterbehandlung bedurften, wurden auf die Isolierstation verlegt. Die betroffene Station wurde desinfiziert und ist zwischenzeitlich wieder in Betrieb. Ganz wichtig bleibe, so Richter und Reiß: "Selbst in der Quarantäne lassen wir unsere Patienten und Beschäftigten nicht allein."

Die Verpflegung der Patienten sei entzerrt worden, die Mitarbeiter versorgten sich nach wie vor übers Casino, erklärt Susann Roßberg. Unter strengeren Hygieneregeln und mit Abstandsmarkierungen am Boden gebe es das Essen zum Mitnehmen, draußen könnten alle mit dem nötigen Abstand sitzen.

Personelle Engpässe gibt es bisher keine, berichten Reiß und Richter. "Unsere Mitarbeiter gehen professionell, engagiert, ruhig und kompetent mit den tagtäglich neuen Herausforderungen um", lobt Reiß. Bei der Umstellung der Angebote auf Telefon- oder Videogespräche war die EDV-Abteilung laut Richter anfangs stark gefordert, ebenso um das Home-Office mit der nötigen Datensicherheit zu ermöglichen: "Das haben die Kollegen grandios gemeistert."

Wie auch für andere Krankenhäuser ist die Beschaffung der Schutzausstattung "eine besondere Herausforderung", so Reiß. Da sehe sich die Wirtschaftsabteilung auch mit unseriösen Angeboten konfrontiert. Auch wenn man "für den Augenblick auf der sicheren Seite" sei, bleibe es ein drängendes Thema. "Erhebliche Sorgen" bereite die Versorgung mit reißfesten, flüssigkeitsdichten Schutzkitteln, erklärt Dr. Richter. Der Nachschub an Masken, die Schutz vor infektiösen Tröpfchen bieten, und an Desinfektionsmitteln sei nicht immer sicher gewesen, hier habe sich die Lage aber gebessert.

Manche kleinen, für selbstverständlich gehaltenen Dinge, etwa die Einmal-Schutzkappen für Fieberthermometer, die man mit jeder Messung wechselt, sind aber plötzlich ein rares Gut. Man gehe sparsam mit der gesamten Schutzausstattung um, so Richter, prüfe genau, wo und in welchem Umfang sie eingesetzt werde: für jeden Fall die richtige Maßnahme. "Wir haben uns viel Arbeit damit gemacht, das genau zu prüfen."

PZN-Mitarbeiter wurden zusammen mit Patienten- und Bewohnergruppen aktiv und nähten Mund-Nase-Bedeckungen. Foto: PZN

Das PZN setze auch selbst genähte Mund-Nase-Bedeckungen ein. Mitarbeiterteams sind zusammen mit Patienten- und Bewohnergruppen laut Reiß "sehr kreativ geworden". Überhaupt: "Alle Mitarbeiter gehen sehr sorgfältig mit der Schutzkleidung um", jeder gebe acht "in einem unglaublich guten Miteinander".

Das PZN-Gelände ist öffentlich zugänglich und soll es bleiben, betont Walter Reiß. Spaziergänger, Gassigeher oder Jogger seien nach wie vor willkommen, wenn sie die Corona-Vorgaben einhielten. "Die Leute halten sich dran", hat er beobachtet, da brauche es keine Aufsicht, nur manchmal sprechen PZN-Mitarbeiter die Menschen darauf an und ernteten durchweg Verständnis. Das PZN, ergänzt Roßberg, habe alle Kommunikationskanäle, auch den "Bürgerticker" für Sofortmeldungen dringlicher Ereignisse, genutzt, um für die neue Situation zu sensibilisieren.

"Das PZN bleibt achtsam": Mit Blick auf die jetzt von der Bundesregierung beschlossenen Lockerungen, etwa was Ladenöffnungen oder Unterrichtsstart angeht, plädiert Dr. Richter für Vorsicht. Aktuell werde sich das PZN weiter an die geltenden Regeln halten. Sie habe die Sorge, dass es zu einem Wiederanstieg der Neuinfektionen kommen könnte. Und auch weiterhin gelte: "Jeder von uns muss aufpassen und alle Möglichkeiten zum Schutz vor Ansteckung nutzen."

Für die Zeit nach der Corona-Krise hat Walter Reiß einen Wunsch: dass den Mitarbeitenden Wertschätzung entgegengebracht werde und es "nicht nur beim Klatschen bleibt". Dr. Richter wünscht sich, dass den Leuten jetzt bewusst wird, wie wertvoll persönliche Treffen und Verbundenheit sind: "Das würde unseren Patienten und Bewohnern helfen, die sich auch in normalen Zeiten isoliert fühlen. Und wenn das gegenseitige Kümmern eine neue Qualität erhält, täte das der Psyche aller Menschen gut."