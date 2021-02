Von Sebastian Lerche

Mühlhausen/Tairnbach. Die Tairnbacher Keramikmanufaktur "Majolica" hat scharfe Kritik an den Plänen der Gemeinde Mühlhausen zum Bebauungsplan "Klotzäcker" geübt. Ohnehin lasse die Unterstützung durch die Gemeinde für einen Betrieb, der gerade unter der Coronakrise leide, zu wünschen übrig, hatte die Inhaberfamilie beklagt.

Jetzt aber Weichen zu stellen, dass langfristig auf dem Areal – und einer weiteren Gewerbefläche – Wohngebiete mit einer Gesamtgröße von rund zwei Hektar entstehen können, empörte die Majolica. Stein des Anstoßes ist insbesondere die für den Bebauungsplan beschlossene Veränderungssperre: Wie die Inhaberfamilie mehrfach betont hatte, schreckt sie mögliche Käufer für einen Teil ihres Grundstücks ab. Die Majolica muss aber, um Schulden zu tilgen, möglichst Gewinne aus so einem Verkauf erzielen.

Die Gemeindeverwaltung hat inzwischen auf diese Vorwürfe reagiert. Auf RNZ-Anfrage äußerten sich auch die Ratsfraktionen zur Thematik. Bürgermeister Jens Spanberger stellt klar, dass man mit dem Aufstellungsbeschluss zur Bebauungsplanänderung "städtebauliche Grundgedanken" geäußert habe. Die beiden Wohngebiete seien zwar angedacht, aber falls sie realisiert werden, dann erst in fernerer Zukunft.

Die beiden Unternehmen spielen, da sie Bestandsschutz genießen, dabei weiter eine Rolle. Wie der Bürgermeister der RNZ mitteilte, hat sich nämlich nicht nur die Majolica gemeldet: Auch die Gärtnerei Bender ist ihm zufolge noch aktiv. Zwar kann sie, wie Tairnbachs Ortsvorsteher Rüdiger Egenlauf der RNZ erklärt hatte, den Betrieb nicht in die Hände der jüngsten Generation übergeben. Doch das heißt nicht, dass der Betrieb in näherer Zukunft eingestellt wird.

Zum Hintergrund, der den Handlungsimpuls der Gemeindeverwaltung auslöste, nannte Bürgermeister Spanberger zum einen anstehende, langwierige Verfahren rund um kommende Entwicklungsschritte: die Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungsverbands Rauenberg und die Fortschreibung der Regionalplanung der Metropolregion.

Zum anderen verwies Spanberger auf die Bekanntmachung des Heidelberger Amtsgerichts in der RNZ vom 16./17. Januar: Für Gebäude- und Freifläche der Majolica steht eine Zwangsversteigerung im März an. Die wurde dem Bürgermeister zufolge vom Amtsgericht angesetzt, und das bereits im April 2019 und damit lange vor der Gemeinderatssitzung, in der jene die Majolica tangierenden Beschlüsse fielen.

Die Gemeinde will laut Spanberger die Kontrolle über die Entwicklung der "Klotzäcker" behalten und eventuelle Bieter beziehungsweise neue Besitzer zweifelsfrei wissen lassen, welche Ziele man verfolgt. "Wir wollen Herr des Verfahrens sein."

Ihr Werkzeug dafür ist die Veränderungssperre, deren Rücknahme laut Spanberger nicht vorgesehen ist. Sie sorgt "für ein stärkeres Mitsprache- und Mitentscheidungsrecht der Gemeinde". Mühlhausen ist ja nicht die Baurechtsbehörde, solche Anträge gehen ans Landratsamt. Mit der Veränderungssperre aber "muss das Landratsamt die Genehmigung der Gemeinde erbitten".

Wie der Name schon deutlich macht, verändert sich durch die Sperre nichts, im Gegenteil: Was den Vorgaben des Bebauungsplans entspricht, ist laut Spanberger weiter möglich, eine vergleichbare Manufaktur beispielsweise oder Kleingewerbe wie die KFZ-Werkstatt, das es dort schon gibt. Künftige Vorhaben müssen den bauplanungsrechtlichen Vorgaben entsprechen und bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Gemeinde. "Zu Vorhaben gemäß dem Bebauungsplan kann die Gemeinde nicht Nein sagen – wieso sollte sie?" Anders als die Majolica befürchtet, sollte die Sperre also eventuelle Käufer für ihre Fläche nicht abschrecken, folgert der Bürgermeister: "Wir greifen auch nicht in die Entwicklung der Majolica ein."

Weil Bebauungs-, Flächennutzungs- und Regionalplanungen so langwierig sind, sieht Spanberger die Diskussion um eventuelle künftige Wohngebiete in Tairnbach nicht als verfrüht an. Und eine Veränderungssperre zu verhängen, bis Anpassungen eines Bebauungsplans rechtskräftig seien, sei üblich. Falls die Majolica nach der Zwangsversteigerung unverändert weiterexistiere, veränderten sich auch die "Klotzäcker" nicht, würden also nicht zum Wohngebiet.

Mit Blick auf die Zwangsversteigerung hebt Bürgermeister Spanberger zudem hervor, "dass der festgesetzte Verkehrswert in Höhe von 950.000 Euro auf der Annahme beruht, dass das Flurstück zukünftig zu einem Wohngebiet entwickelt werden kann". Das sei im Flächennutzungsplan schon so vorgesehen, die jetzt beschlossene Bebauungsplanänderung sei dafür "nur der nächste logische Schritt, welcher sich auch wertsteigernd auf das Grundstück auswirken dürfte". Sollte die Fläche der Majolica ganz oder teilweise Gewerbegebiet bleiben, "ist davon auszugehen, dass dadurch der Verkehrswert erheblich gemindert wird".

"Niemand im Gemeinderat trägt sich mit dem Gedanken, Gewerbetreibende in eine Insolvenz zu treiben", betont Gemeinderat Holger Schröder für die SPD. Auch er nennt die Beschäftigung mit eventuellen Wohngebieten anstelle der beiden Tairnbacher Unternehmen "lediglich Gedankenspiele". Wichtig sei der SPD festzuhalten, was eine Veränderungssperre bewirkt: "Hierdurch werden die dort angesiedelten Gewerbe keineswegs in ihrer Arbeit eingeschränkt. Auch die Majolica genießt Bestandsschutz. Lediglich bei jeder baulichen Veränderung muss dieser Vorgang ,über die Gemeinde’ laufen", so Schröder.

Für die CDU verdeutlicht Hans Becker, dass die Veränderungssperre "einer möglichen Weiternutzung des Gewerbes durch die Firma Majolica nicht im Wege steht". Es müsse "ureigenstes Interesse der Gemeinde sein, bei einer anderweitigen gewerblichen Nutzung, insbesondere zur Verhinderung einer unerwünschten Nutzung, ein Mitsprache- und Entscheidungsrecht zu haben". Für zielführend hält Becker insbesondere eine "vernünftige unmittelbare Kommunikation" zwischen Gemeinde und Unternehmen. Die Freien Wähler und die Grünen teilten der RNZ mit, dass sie sich der Stellungnahme der Verwaltung anschließen und zu dieser Position stehen.