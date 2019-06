Wiesloch. (hds) Die Sonne lachte vom Himmel, ganz dem Anlass entsprechend: Seit 40 Jahren findet der "Tag der Helfer" statt und dieser "Geburtstag" konnte bei besten äußeren Bedingungen gefeiert werden. Im Mittelpunkt standen die Wieslocher Hilfsorganisationen, die einen umfassenden Einblick in ihre jeweiligen Tätigkeitsfelder gaben. Mit dabei: die Freiwillige Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz, der Malteser Hilfsdienst und das Technische Hilfswerk.

Der Wieslocher „Tag der Helfer“ lockte zahlreiche Besucher an. Foto: Kircher

"Gerade an einem solchen Tag werden die Synergien der Hilfsorganisationen untereinander eindrucksvoll unter Beweis gestellt", so Bürgermeister Ludwig Sauer bei der offiziellen Eröffnung. Das Areal rund um das Feuerwehrgerätehaus bis hin zum Roten Kreuz habe sich in der Vergangenheit als ideal erwiesen. Einen kurzen "Ausflug" auf den Marktplatz habe man schnell wieder eingestellt, vor allem aus logistischen Gründen.

"Klar, es gab in der Vergangenheit so manche Beschwerde wegen der Sperrung der Baiertaler Straße": Doch inzwischen habe man die Umleitungen zeitlich doch stark eingeschränkt. Marco Friz, der stellvertretende Abteilungskommandant der Wieslocher Wehr, lobte Rainer Kircher, der vor 40 Jahren die Idee für den "Tag der Helfer" hatte.

Beim Roten Kreuz konnten die Kinder ihre Kuschelhaie verarzten lassen. Foto: Kircher

Wichtig, so der einstimmige Tenor, sei es nicht, sich an nur dem einen Wochenende zu präsentieren: Die gute Zusammenarbeit über das gesamte Jahr hinweg und bei den unterschiedlichsten Einsätzen zähle. Die beiden Ärzte Felix Schmidt und Mario Strammiello vom Roten Kreuz hoben hervor, dass man nicht nur feiern wolle, sondern den Besuchern auch etwas mit nach Hause gebe - vor allem viele Informationen und Verhaltensregeln im Notfall. So standen an den beiden Tagen Vorträge über häusliche Notfälle auf dem Programm, Erste Hilfe an Kindern wurde gezeigt, aber auch Präventionsmaßnahmen erläutert.

Nicht gerade einfach: der Umgang mit schwerem Rettungsgerät. Foto: Carina Kircher

Seitens der Malteser wurden nicht nur leckere Crêpes und Früchtebecher angeboten, auch viel Wissenswertes über Erste Hilfe generell wurde vermittelt und auch der "First Responder" vorgestellt, Dabei handelt es sich um die schnelle Erstversorgung in einem Notfall, wie Alexandra Stroh von den Maltesern informierte.

"Wir sind hier mit schwerem Gerät vertreten", beschrieb Felix Metzler vom Technischen Hilfswerk (THW). Und dies sollte auch bei einer eindrucksvollen Demonstration zum Einsatz kommen, als alle Hilfsorganisationen im perfekten Schulterschluss verletzte Personen aus einem Unfallfahrzeug retteten.

Das THW gab Einblick ins Vorgehen bei Rettungseinsätzen. Foto: Kircher

Freuen durfte sich Niklas Waibel, der Jugendfeuerwehrwart, über ein "neues" Fahrzeug für den Nachwuchs. "Wir haben dank des Fördervereins jetzt für die Jugendfeuerwehr ein eigenes Auto, das wir bereits im Vorjahr aus Bayern erworben haben." 2000 Arbeitsstunden habe man hineingesteckt, um das Gefährt, Baujahr 1997, umzubauen. Über einen Scheck in Höhe von 3500 Euro freute man sich ebenfalls, denn Georg Hirsch, selbst bei der Feuerwehr aktiv, spendete diesen Betrag aus seiner Firmenkasse, dem Unternehmen "Skill Qube".

Für alle sei es, so Friz, eine Art Familientreffen. Natürlich gehe es auch darum, Nachwuchs zu gewinnen. "Das sieht bei uns gut aus", wurde von allen Seiten berichtet. So gab es selbstredend im Tagesverlauf auch Angebote für die Kleinen, unter anderem ein Zielspritzen, das gerade wegen der hohen Temperaturen für nasse Fröhlichkeit und willkommene Abkühlung sorgte.

Übung zur Rettung von Menschen aus einem Unfallwagen. Foto: Kircher

Das Rotkreuz-Team hatte eine Hüpfburg aufgebaut. Später gab es den immer wieder beliebten Einsatz der Feuerwehr bei der sogenannten "Fettexplosion" im häuslichen Umfeld. Es wurde demonstriert, wie man ohne Wasser - das in einem solchen Fall nicht nur völlig ungeeignet ist, sondern für eine Eskalation sorgt - den Brand in den Griff bekommen kann.

Aber es waren nicht nur die Übungen und die Vielzahl der Informationen, die die Besucher anlockten. Die Feuerwehr und die Jugend des Roten Kreuzes hatten in bewährter Manier die Verköstigung übernommen und zum Feiern fanden sich alle in der Fahrzeughalle ein, wo die Nußlocher Partyband "Annimels" für gute Stimmung sorgte.