Wiesloch/Walldorf. (seb) Im Zug der stärksten Einschränkungen in der Corona-Krise mussten die Tafeln in Wiesloch und Walldorf ihre Läden schließen (die RNZ berichtete). Das diente dem Schutz der Mitarbeiter ebenso wie der Kunden. Doch mit geschlossenen Tafelläden blieben den Bedürftigen nur Supermärkte und Discounter, in denen aber wegen "Hamsterkäufen" die günstigsten Artikel oft ausverkauft waren, sodass sie kaum über die Runden kamen. Überdies erreichten die Tafeln weniger Lebensmittelspenden.

Die Tafel-Verantwortlichen, Sonja Huth in Wiesloch und Hans Klemm in Walldorf, hatten mit ihren Teams aber schnell Ideen ausgearbeitet, um den Kunden zu helfen. Mit Hilfe der Wieslocher Steingötter-Greiff-Stiftung und namentlich Bürgermeister Ludwig Sauer und der Stadt Wiesloch, dank Lions Club Wiesloch-Südliche Bergstraße, evangelischer Kirchengemeinde und katholischer Seelsorgeeinheit Letzenberg, verschiedener Firmen und zahlreicher Privatspender konnten über die vier Wochen hinweg insgesamt gut 700 Einkaufsgutscheine im Wert von je 15 Euro und auch gut gefüllte Beutel mit Nahrungsmitteln kostenlos vergeben werden.

Die Walldorfer Tafel verschenkte unter anderem "Osterpakete" mit Lebensmitteln im Wert von je 40 Euro, die mit Hilfe des indischen Freundeskreises verteilt wurden. Zudem errichtete man vor Edeka und Aldi einen "Gabenzaun", an dem Einkäufer Sachspenden für Tafel-Kunden befestigen konnten. Unterstützt wurde die Tafel von ihren Ehrenmitgliedern Sonja und Gerd Oswald mit ihrer Stiftung, verschiedenen Firmen und vielen Privatpersonen, außerdem waren aktive Helfer der St. Leon-Roter Ministranten, der evangelischen und der katholischen Gemeindejugend von Walldorf sowie weitere Freiwillige für sie aktiv.

"Wir haben so vielfältige und zahlreiche Unterstützung in den letzten Wochen bekommen, das ist unglaublich", sagt eine überwältigte Sonja Huth. Enorme Hilfsbereitschaft habe man erlebt, erzählt Hans Klemm. Jetzt haben die Tafelläden wieder geöffnet, natürlich halten sie strenge Abstands- und Hygienevorschriften ein, achten darauf, dass nicht zu viele Kunden auf einmal die Läden betreten und die Mitarbeiter geschützt sind. "Alle ziehen an einem Strang", berichtet Sonja Huth. Und es werde Zeit, kurz innezuhalten und Danke zu sagen, so Klemm.

So wurden in Wiesloch Acrylglasscheiben angebracht, zur Verfügung gestellt von der Messebau-Firma Brose aus Walldorf. Andere Unternehmen, das Seniorenheim in Frauenweiler und Privatleute stellten Alltagsmasken und Mund-Nase-Bedeckungen zur Verfügung. Und an Einzelspenden kamen über 15.000 Euro zusammen, auch, als der Laden wieder geöffnet war. "Da kamen auch manchmal Leute vorbei, sahen die langen Schlangen und haben uns 15 oder 50 Euro in die Hand gedrückt." Darüber hinaus wurden "große Kartons oder Rucksäcke voll mit Lebensmitteln" gespendet, um Ostern erreichten die Wieslocher Tafel 100 Tafeln Schokolade, eine ganze Familie tat sich mit Freunden zusammen und spendete 100 Packungen Nudeln mit Tomatensoße.

"Die Kunden waren sehr erfreut und dankbar", erzählt Huth. Das Budget der Bedürftigen reiche nicht immer für das Nötigste, dass sie zusätzlich noch etwas einkaufen konnten, sei für sie wichtig gewesen. Dankbar sind auch die Mitarbeiter: für die medizinischen Einwegmasken und Alltagsmasken, die ihnen gespendet wurden, von der Initiative "Wiesloch näht", aber auch von Betty Barclay und dem Lions Club. "Wir können jedem Mitglied und Helfer eine Maske zur Verfügung stellen."

Darüber hinaus freut sich die Tafel, ehrenamtliche Unterstützer gewonnen zu haben, die direkt zupacken. Schließlich, so Huth, könnten nicht alle der bisherigen Mitglieder aktiv sein, weil sie wegen ihre Alters oder wegen Vorerkrankungen zur Corona-Risikogruppe gehörten. Doch von 16-jährigen Schülern bis zu Erwachsenen fanden sich zahlreiche Freiwillige, berichtet Huth: "Da war eine unglaubliche Hilfsbereitschaft zu spüren." Einige Spendengelder sind noch übrig, ergänzt sie, die man nach und nach komplett für Lebensmittel verwende, die man den Kunden kostenlos gebe: immer zweckgebunden als "Corona-Spende".

"Vincent van Gogh sagte einmal: ’Die Normalität ist eine gepflasterte Straße. Sie ist bequem zu begehen, aber es wachsen keine Blumen darauf’", zitiert Hans Klemm. Die Corona-Krise habe die gewohnte Lebensnormalität ganz schön aus der Bahn geworfen, jetzt müsse jeder nicht ganz einfache Wege gehen, die teilweise recht steinig seien. "Aber – es wachsen Blumen darauf. Blumen der Hilfsbereitschaft und der Solidarität." Daher wolle er sich herzlich bedanken für die vielen Lebensmittel- und Geldspenden, für die personelle Unterstützung und die Hilfe im Bereich der Zustellung. Er danke auch der SAP für die Unterstützung im Fahrdienst und dem Autohaus Schmidt, das die Tafel-Autos fit mache.

Zudem hebt Klemm das ehrenamtliche Engagement der Näherinnen von Mund-Nase-Bedeckungen hervor, koordiniert von Eva Mangold und der Stadt Walldorf, sowie der islamischen Frauenorganisation der IGMG Mevlana Moschee Walldorf, die ebenfalls selbst genähte Masken zur Verfügung stellte. Das Ordnungsamt der Stadt Walldorf habe die Tafel im Laden unterstützt, um den Einlass zu steuern. Klemm dankt schließlich auch allen weiteren Unterstützern und den Helfern, die es ermöglichten, dass man den Betrieb wieder aufnehmen konnte.

Info: Wer die Tafeln weiter unterstützen möchte, kann sich im Internet informieren: www.walldorfer-tafel.de und www.wieslocher-tafel.de.

Die Walldorfer Spendenkonten lauten:

Sparkasse Heidelberg

IBAN DE34 6725 0020 0009 1166 21

Volksbank Kraichgau

IBAN DE76 6729 2200 0031 6594 00

Die Wieslocher Spendenkonten sind:

Sparkasse Heidelberg

IBAN DE41 6725 0020 0009 0926 33

Volksbank Wiesloch

IBAN DE54 6729 2200 0031 0516 06