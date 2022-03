St. Leon-Rot. (tt) Gegen den Neubau einer 380-Kilovolt-Höchstspannungsleitung bei St. Leon-Rot spricht sich auch der Grünen-Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Schwetzingen und Staatssekretär im baden-württembergischen Umweltministerium, Andre Baumann, aus: "Ich bin strikt gegen eine neue Stromtrasse zwischen Reilingen und St. Leon." Stattdessen sei er für einen Ersatzneubau im Bereich der bestehenden Stromtrassen zwischen Alt- und Neulußheim, heißt es in einer Mittelung.

"Wir brauchen natürlich für die Energiewende eine Verstärkung des Stromnetzes zwischen Karlsruhe und Weinheim durch Transnet BW, aber nicht durch eine bislang unzerschnittene Landschaft", ist Baumann überzeugt. Er habe sich an die Bundesnetzagentur gewandt, die als Genehmigungsbehörde über den Bau der Stromtrasse entscheide. "Auch wenn wir tausend neue Windräder bauen und unsere Dächer blau von Solarmodulen aufleuchten, Baden-Württemberg ist und bleibt Energieimportland. Darum brauchen wir zusätzlich neue Stromtrassen, die in großen Mengen Windstrom aus Norddeutschland zu uns nach Baden-Württemberg bringen und wir brauchen auch eine Verstärkung der Verteilnetze."

Darum plane Transnet BW eine Verstärkung der Stromleitung zwischen Weinheim und Karlsruhe. Auf rund 80 Kilometer Länge soll aus der 220-Kilovolt- eine 380 Kilovolt-Freileitung werden. Im Rahmen einer Variantenprüfung wird darum vom Vorhabenträger eine Umfahrung des Vogelschutzgebiets und Naturschutzgebiets Wagbachniederung geprüft. Dies würde eine neue Stromtrasse bei St. Leon bedeuten. "Wegen der energiepolitischen Abhängigkeit Deutschlands von Russland und wegen des fortschreitenden Klimawandels müssen wir bei der Energiewende schneller werden – beim Ausbau sowohl der Wind- und Sonnenenergie als auch der Stromtrassen. Ein Ersatzneubau geht wahrscheinlich deutlich schneller als eine Neutrassierung", so Baumann.

Natürlich müsse bei Stromnetz-Projekten der Naturschutz beachtet werden, sagt Baumann, der bereits in Schulzeiten seine ersten ornithologischen Beobachtungen im Naturschutzgebiet Wagbachniederung gemacht hat und viele Jahre Nabu-Landesvorsitzender war. Eine Verstärkung der bestehenden Stromtrasse führe aber nach Einschätzung Baumanns nicht zu einer erheblichen Erhöhung der Kollisionsgefahr bei Vögeln, die in das nahegelegene Vogelschutzgebiet als Rastvögel einfliegen oder dort brüten. "Mir ist nicht bekannt, dass hier in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten viele Vögel an den Stromtrassen verunglückt sind. Das hätte ich erfahren", sagt der Landtagsabgeordnete.

Baumann hatte sich im Vorfeld seines Einsatzes gegenüber der Bundesnetzagentur mit mehreren Ornithologen und Naturschutzexperten ausgetauscht. "Aus Naturschutzsicht wäre eine großräumige Umfahrung der ehemaligen Klärteiche von Waghäusel mit einer neuen Stromtrasse auch aus Naturschutzsicht sogar schlechter, weil dadurch Landschaften wie die Kisselwiesen bei Reilingen zerschnitten und der Trassenverlauf deutlich länger wäre", sagt Baumann. Er plädiere deshalb dafür, dass bei der Netzverstärkung der Stromtrasse vorsichtshalber geeignete technische Einrichtungen wie Vogelschutzspiralen, die von Vögeln gut erkannt werden, angebracht werden, damit auch in Zukunft Kollisionen von Vögeln mit den Stromleitungen vermieden werden. "Energiepolitisch und naturschutzfachlich spricht also alles für einen Ersatzneubau", so Baumann.