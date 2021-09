Die Darsteller des inklusiven Ensembles aus Reutlingen in ihren roten Overalls zeigten auf dem Wieslocher Adenauerplatz sowohl Lebensfreude und Mut, als auch auch Angst und Tod. Rollstühle waren nahtlos in das Geschehen mit eingebunden. Foto: Helmut Pfeifer

Von Jonas Hemmelskamp

Wiesloch. "Name, Krankheit, Rasse". Immer wieder schallte dieses Kommando über den Adenauerplatz. Begriffe wie "Schwachsinnig", "Wutausbrüche", "Dummheit", oder "Rechtschreibschwäche", waren die Antworten. "Deutsch", "Türke", oder "Deutsch-jüdisch", hieß es von den Menschen in roter Kleidung.

Das Straßentheaterprojekt "Spuren nach Grafeneck" gastierte am Donnerstag in Wiesloch. Es nimmt sich die Verbrechen der "Euthanasie" zum Anlass und soll die Leute in den Orten, aus denen in der Zeit des Nationalsozialismus Menschen mit Behinderungen zu ihrer Ermordung in Grafeneck abgeholt wurden, erreichen.

Das Wetter in Wiesloch war grau, ebenso wie die "Grauen Busse", auf die die Menschen schon am frühen Morgen warteten, wie im Stück erzählt wurde. "Ein Ausflug", oder "eine Busfahrt", habe das Versprechen gelautet. Doch noch am selben Tag habe man die Opfer am Ziel der Busfahrt, im Schloss Grafeneck, ermordet. Die Busse kamen auch in die damalige "Badische staatliche Heil- und Pflegeanstalt für Geisteskranke" in Wiesloch, das heutige Psychiatrische Zentrum. Insgesamt transportierten sie aus verschiedenen Orten 10.654 Menschen zu ihrer Ermordung, weil sie den Nationalsozialisten aufgrund ihrer Beeinträchtigungen als "lebensunwert" galten.

Trotz des mäßigen Wetters hatten sich viele Zuschauer eingefunden. Die Besonderheit der Darbietung: Gespielt wurde das Stück vom inklusiven Ensemble des Theaters Reutlingen, das sich aus Menschen mit körperlichen, geistigen und psychischen Einschränkungen zusammensetzt. Auch Rollstühle waren dabei nahtlos in das Geschehen mit eingebunden.

Das Stück wechselte zwischen zwei Extremen. Mal war es voller Freude und Leben. Da sangen die Darsteller in ihren roten Overalls "Hoch auf dem gelben Wagen", während sie auf einem Gefährt standen, das doch eher an einen Käfig erinnerte. Sie wurden also in die "Grauen Busse" verfrachtet.

Und mal war es erschütternd, voller Angst. Da wurde nicht mehr gesungen. Man hörte Herzschläge, Schlucken. "Todesursache: Lungenversagen". Eine Gabel kratzte über Metall. "Todesursache: Embolie". Diese auch für die Zuschauer unangenehmen Geräusche unterstrichen die bedrückende Stimmung dieser Szenen. Sie wechselten sich mit den eher lebensfrohen Gesangseinlagen ab. Das Bedrückte aber behielt stets die Oberhand. Die eine, die nicht mit im "Bus" saß, "Krankheit: Dummheit" wiederholte immer wieder: "Ich muss mit! Wann kommt der nächste Bus?" – "Er wird kommen".

Immer wieder kamen und gingen Zuschauer auf den Sitzplätzen rund um den Platz. Und auch viele Passanten hielten inne und beobachteten das Schauspiel.

In der ersten Hälfte war das Stück noch von hellen Glockentönen geprägt und zeigte den Weg der Menschen aus ihrem Leben heraus in ihren Tod hinein. Die zweite Hälfte war geprägt von tieferen Glocken. Wieder das Kommando: "Name, Krankheit". Aber eben nicht mehr "Rasse", sondern: "Beruf". Die Antwort: "Doktor Horst Schumann, Bluthochdruck, Arzt. Zuständig für das Euthanasieprogramm".

Ob er denn Arzt sein könne, wenn es doch dessen Aufgabe sei, menschliches Leben zu bewahren? "Das war kein menschliches Leben", schallte es aus ihm heraus. Voller Überzeugung war der Aufschrei von einer, die aussagte, die Todesursachen erfunden zu haben – um nicht selbst im Konzentrationslager zu landen: "Sie sind nichts als ein Mörder!". Aber der Schrei verhallte auf dem Adenauerplatz.

Am Ende wurde auch die Letzte einfach in den Bus gesetzt. Der nächste Bus war tatsächlich gekommen. "Treffe ich da meine Freunde wieder? Finde ich da vielleicht neue Freunde?", fragte sie. Zum Schluss ließ das Stück einiges stehen. Es lieferte Gefühle, Fragen und Erinnerungen, aber nur wenige Antworten.

Nach einem langen Applaus – letztlich war es eben doch ein Theaterstück – hatten die Besucher die Gelegenheit, in zwei Büchern vor Ort das große Namensbuch der Gedenkstätte in Grafeneck zu studieren. Und zu sehen, ob vielleicht ein Verwandter unter den Opfern war.

Info: Am Donnerstag, 30. September, 11 Uhr ist das Projekt auf dem Sinsheimer Burgplatz zu sehen.