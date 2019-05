Ein Relikt der Eisenbahnzeit in Wiesloch. Beim Bau der B 3 entstand seinerzeit auch eine Eisenbahnbrücke, die allerdings nur noch sporadisch genutzt wurde, weil die Nebenbahnstrecke bald endgültig stillgelegt wurde. Auch die S-Bahn fuhr nie nach Wiesloch hinein. Jetzt gibt es beim Land Überlegungen, alte Bahntrassen wieder zu reaktivieren. Auch Wiesloch könnte an einer Machbarkeitsstudie teilnehmen. Noch stehen diese Überlegungen aber erst ganz am Anfang. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Immer mehr Autoverkehr, Staus und damit eine Belastung für die Umwelt haben das zuständige Ministerium in Stuttgart auf den Plan gerufen. Ein spezielles Programm wurde von Verkehrsminister Winfried Hermann jetzt aufgelegt. Darin geht es um eine mögliche Reaktivierung stillgelegter Schienentrassen. 41 potenzielle Trassen im ganzen Land werden vom Verkehrsministerium dabei unter die Lupe genommen.

"Mit aufgenommen wurde dabei auch die Strecke von Wiesloch nach Dielheim", erläuterte Oberbürgermeister Dirk Elkemann jetzt im Technik- und Umweltausschuss. Diese Strecke, die heute vorwiegend als Rad- und Fußweg genutzt wird, war bereits 1975 still gelegt worden.

"Das Land sucht intensiv nach Trassen", berichtete Elkemann im Gespräch mit der RNZ. Der Oberbürgermeister hatte in der Vorwoche an einem Treffen des Lenkungsausschusses im Rahmen des Mobilitätspaktes in Stuttgart teilgenommen.

Dort sei klar signalisiert worden: Man wolle umsetzbare Alternativen zum Autoverkehr gerade bei regionalen Anbindungen verstärkt untersuchen. "Wir haben das Angebot vom Verkehrsminister erhalten, an einer Machbarkeitsstudie teilzunehmen", berichtete er.

Und da werde man eben auch die stillgelegte Trasse vom Bahnhof Wiesloch-Walldorf zum ehemaligen Stadtbahnhof Wiesloch mit einbringen. Allerdings hatte es in den zurückliegenden Jahren bereits Untersuchungen gegeben, bestimmte Nahverbindungen im Schienenverkehr "wiederzubeleben" (beispielsweise eine Straßenbahnverbindung nach Wiesloch), dies ist jedoch sowohl in den Achtzigerjahren des vorigen Jahrhunderts als auch vor einem knappen Jahrzehnt aus wirtschaftlichen Gründen gescheitert.

Mit dem erneuten Vorstoß aus den Amtsräumen des Verkehrsministeriums will man jetzt der veränderten Situation Rechnung tragen. Unter anderem geht es dabei auch um eine bessere Anbindung der Industrieunternehmen in den Gewerbegebieten Wiesloch und Walldorf.

"Wir sind in diesem Prozess noch am Anfang aller Überlegungen, zumal wir uns ja noch mit den Kolleginnen und Kollegen im Bürgermeister-Sprengel austauschen müssen", so Elkemann. Er könne jedoch nachvollziehen, dass seitens des Landes jetzt verstärkt etwas gegen die ständige Zunahme des Autoverkehrs unternommen werde.

In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt war das Thema im Zusammenhang mit einem Prüfantrag der Fraktion der Freien Wähler auf die Tagesordnung gekommen. Dr. Fritz Zeier von den Freien Wählern hatte vorgeschlagen, die einstige Bahntrasse von der Stadtmitte Wieslochs hin zum Bahnhof möglicherweise wieder für den Radverkehr herzurichten.