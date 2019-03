Wiesloch. (hds) "Der Trend der letzten Jahre setzt sich weiter fort: Gedruckte wie auch ein Teil der audiovisuellen Medien verlieren weiter an Nachfrage." So Thomas Michael, der Leiter der Stadtbibliothek bei der Vorlage des Jahresberichts 2018 in der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales.

Statt den Weg in die Bücherei anzutreten, greifen immer mehr Leseratten auf das umfangreiche Angebot der "Metropolbib", der insgesamt 35 Städte und Gemeinden angehören, zurück. Sie bedienen sich bei dem Onlineportal und gehen nicht mehr persönlich vor Ort. "Wir haben im Vorjahr 575 angemeldete Personen als Nutzer von Metropolbib registriert - und die haben durchschnittlich mehr als 1600 Downloads im Monat vorgenommen", konnte Michael berichten. Mit der Online-Ausleihe trage man einer gesellschaftlichen Veränderung Rechnung, das Angebot nehme weiter zu und die Personen seien nicht von festen Öffnungszeiten abhängig.

Die Folge: Der Bestand an Büchern, aber auch an Musik-CDs wurde 2018 spürbar reduziert. Standen 2017 noch 31.645 Bücher in den Regalen, so schrumpfte diese Zahl ein Jahr später auf 30.471. "Aber wir haben auf der anderen Seite mehr in die Kinder- und Jugendliteratur investiert sowie in Sachbücher, die allerdings eine hohe Aktualität besitzen müssen." Trotz dieser Veränderungen sieht Michael die Wieslocher Stadtbibliothek nach wie vor gut aufgestellt. Man habe einige Umgestaltungen vorgenommen, es wurde ein eigenes Regal mit Medien für Menschen mit Migrationshintergrund installiert und der Roman- und Sachbuchstand teilweise verändert. "Wir bieten die Bücher jetzt mehr nach Themenfeldern und nicht unbedingt nach Autoren an", berichtete er.

Obwohl die Ausleihen der "Hardware" zurückgegangen seien, konnte Michael einen erfreulichen Anstieg bei den Nutzern vermelden. "Wir haben 769 Neuanmeldungen von Personen und Institutionen im letzten Jahr registrieren können, 2017 waren es 722." Das liege vielleicht auch daran, dass man ein besonderes Augenmerk auf die Grundschulklassen und Kindergartengruppen gerichtet habe. Das werde seitens der Bibliothek auch in Zukunft geschehen, um einer aus Michaels Sicht "beklemmenden Entwicklung" entgegenzuwirken.

Denn laut Statistik werde inzwischen jedes fünfte Kind sprachlich nicht ausreichend gefördert oder habe bereits Probleme beim Lesen. Es genüge nicht mehr alleine, für die Kinder ein möglichst attraktives und aktuelles Buchangebot in den Regalen zu haben. "Wir müssen zusätzliche Anreize schaffen, um diese Zielgruppe möglichst regelmäßig an uns zu binden." Wie Michael ausführte, hat die Stadtbibliothek ein weiteres Medium in die Ausleihe mit aufgenommen.

Hinter den "Tonies" verbergen sich populäre Hörfiguren, die auf unkomplizierte Art und Weise spannende Geschichten erzählen. Gut angekommen sei auch das Projekt "iPad sucht Buchheld". Das vom Bundesministerium für Bildung finanziell unterstützte Projekt wird von den Teilnehmern digital umgesetzt, als Grundlage dafür dienen bekannte Kinder- und Jugendbuchreihen.

Die beliebten "Tonies" gehören auch in der Stadtbibliothek zum Programm. Foto: Pfeifer

Begleitende Veranstaltungen sollen weiterhin helfen, das Interesse am Lesen zu fördern. Autorenlesungen für Schulklassen, zwei Vorlesewettbewerbe und sogar ein Besuch auf dem Polizeirevier in Wiesloch - mit "spannenden" Geschichten - trage mit dazu bei, sich für das Lesen zu interessieren. Insgesamt wurden im Vorjahr 41 Führungen für Kindergärten, Schüler und Geflüchtete durchgeführt mit insgesamt 800 Teilnehmern. Wichtig seien, so betonte Michael, zudem Kooperationen auf unterschiedlichen Ebenen. So die Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung Wiesloch beim Projekt "Bücher auf Rädern" und mit der Arbeitsagentur wurde ein Informationstag zum Thema "Beruflicher Wiedereinstieg" veranstaltet. Mit im Boot waren bei anderen Events beispielsweise der örtliche Einzelhandel und die Volkshochschule.

In seinem Ausblick verwies Michael auf die Tatsache, dass etwa 800 Personen pro Monat in die Bibliothek kämen, ohne etwas auszuleihen. "Diese Gruppe nutzt im ersten Obergeschoss das Internetangebot. Wir überlegen daher, mittelfristig einen entsprechenden Raum herzurichten, ausgestattet mit PCs, Beamer nebst Leinwand und Abspielgeräten." Genutzt werden könnte dieser spezielle Raum sowohl von Einzelpersonen als auch von den unterschiedlichsten Gruppen.

Um auf alles, was in den Räumen der Stadtbibliothek zu erleben sei, entsprechend aufmerksam zu machen, wurde nach Michaels Ausführungen ein Imagefilm gedreht. "Wir haben das mit viel Aufwand, Engagement und Herzblut und ohne professionelle Hilfe umgesetzt, um somit einen lebendigen Überblick zu verschaffen." Der Film kann über die Homepage der Stadtbibliothek abgerufen werden.