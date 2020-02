St. Leon-Rot. (kf) Nichts anhaben konnte das regnerische Schmuddelwetter den Narren beim Roter Faschingsumzug. Witterungsbedingt geringer als sonst aber war die Zahl der Zuschauer am Straßenrand, die als Cowboys, Clowns, Schmetterlinge oder Robin Hoods kostümiert waren und eine närrisch-bunte und laute Kulisse bildeten.

Pünktlich um 14.01 Uhr formierte sich auf dem Parkplatz der Sporthalle Rot unter Federführung des FC Rot, vertreten durch Andrea Weis, ein farbenprächtiger närrischer Gaudiwurm mit rund 20 Aktiven-Gruppen und zog von der Kirrgasse über die Hauptstraße zum FC-Vereinsgelände in der Sepp-Herberger-Straße. Selbst heftige Regengüsse konnten dem Lindwurm nichts anhaben.

Das Fanfarencorps Rauenberg, die Bärämaddl Kronau und der Spielmanns- und Fanfarenzug Frauenweiler sorgten mit mitreißender Musik für lautstarke Hochstimmung. Ergänzend erklangen aus wattstarken Lautsprecherboxen von etlichen Umzugswagen Oldies, Partyhits und Fastnachtsohrwürmer.

Angeführt wurde der Zug von einer Gruppe des FC Rot: "Apache 207", war ihr Motivwagen betitelt, mit einem weißen Fantasiefahrzeug, an dessen Lenkrad der gleichnamige Rap-Star als Faschingsfigur saß und das von einem in gleicher Weise gekleideten Gefolge begleitet wurde. "Wir rocken das neue Jahrzehnt", kündigten die "Roda Riewediewe" im Rockstarkostüm an. Es folgten "Die Moikeffer" die einen Süßigkeiten-stand mit sich führten, dem sie in entsprechender süßlicher Verkleidung und Perücken als "Zuckerpuppen" folgten.

Für örtlichen Bezug sorgten die "Extrawerschd": Die wachsende Anzahl von Lokalen mit italienischer Küche hatte sie zu ihrem Motto inspiriert: "Little Italy in Rot", das sie mit passendem Kellneroutfit und mit fein ausbalancierten Serviertabletts umsetzten. Als furchterregende rot-schwarze Teufel präsentierten sich die Crazy Dogs Rot. "Bei uns in der Hölle ist es besser als in Kölle", ließen sie wissen und: "Wenn wir in die Hölle fahren, verlässt der Teufel seinen Thron und flüstert: Die Meister kommen." Der Hühnerclub Rot beging im Schutz seiner Regenschirme und entsprechend ausstaffiert den "Tag der toten Hühner". Der Reitverein Rot führte auf seinem Motivwagen ein Einhorn mit sich und folgte in dazu passendem Outfit.

"Die Roter Rasselbande" zeigte sich in stattlicher Anzahl als putzige blau-weiße kleine Haie – "Baby Sharks". Ein Blickfang war der Motivwagen des AVC St. Leon-Rot: der Grimmsche Märchenturm von Rapunzel, die ihren überlangen Haarzopf herunterlässt. "Wer gerne in der Dusche singt, weil es da besonders klingt, komm in unseren Chor zum Singen, in der Kirche wird es noch besser klingen", lautete die Botschaft des Cäcilienchors, kostümiert als lebendige Duschkabine: "Der Cäcilienchor geht niemals baden." Die KJG Rot hatte auf ihrem Motivwagen eine überdimensionale Wunderlampe mit fliegendem Teppich und hatte sich orientalisch-märchenhaft ausstaffiert.

Einen optischen Kontrast boten die "Weiwer uf Axe", die sich als Roter Clown-Parade verkleidet hatten. Das nasse Element hatte es wieder einmal den "Matrosen" von der DLRG Rot angetan, die ein Segelboot mit sich führten. Die Narren vom TSV Rot begaben sich mit einem absoluten Hingucker auf Zeitreise: mit einem lärmenden, stinkenden, Abgase ausstoßenden Automobil. Die Uhrzeiger standen auf "kurz vor zwölf". Einen regelrechten Kontrast dazu bildeten die Ministranten Rot mit einem ferrariroten Formel-1-Flitzer auf ihrem Motivwagen und als Rennfahrer und Automechaniker kostümiert.

Rußschwarz, mit schrillen Sonnenbrillen, glitzernden Ketten und in auffallender Verkleidung präsentierten sich die "Belzgeier St. Leon" und "Hardcore Huddle Rot": "Fridays for Huddel" lautete ihr Motto.

Am Ziel des Umzugs, dem FC-Gelände, feierten die am Umzug beteiligten Musikgruppen und eine wild wogende Menge von Narren zum Abschluss eine stimmungsreiche Fete.