St. Leon-Rot. (seb) Sie fallen auf, überall auf St. Leon-Roter Gemarkung, an Weges- und Feldrändern, teils auf ganzen Äckern oder auf größeren Flächen mitten im Ort: Unzählige Blüten erfreuen das Auge. Sie heißen Phacelia, Luzerne, Senf, Ölrettich, Buchweizen, Wicke, Klatschmohn, Kornblume, Erbse, Sonnenblume oder Steinklee.

Für einen großen Teil der Blütenpracht sind die Landwirte Erwin-Peter Albert, Roland Hermes, Andreas Knopf, Thomas und Kevin Weis sowie Bernhard Steinle verantwortlich. Nahe dem Harres beispielsweise haben sie eine von Landwirtschaftsministerium und Naturschützern empfohlene Saatmischung ausgebracht, die praktisch vom Frühjahr bis in den Herbst hinein immer wieder die verschiedensten Blüten hervorbringt. So finden Bienen und andere Insekten sowie in der Folge eine Vielzahl weiterer Tierarten stets Nahrung. "Erfolgreicher Artenschutz mal anders", meint Erwin-Peter Albert.

So schön blüht es auf St. Leon-Roter Gemarkung, weil örtliche Landwirte rund 110 Hektar ihres Lands aus der Nutzung genommen und vielfältige Wiesen angelegt haben, die nun zahlreichen Insekten- und weiteren Tierarten als Nahrung und Lebensraum dienen. Fotos: Lerche/Hecker-Petrova

Aktuell haben die Landwirtschaftsbetriebe auf St. Leon-Roter Gemarkung Blühflächen von über 50 Hektar angelegt, darüber hinaus haben sie mehr als 60 Hektar aus der Nutzung genommen - sie liegen brach, sind aber nicht etwa "Wüsten", sondern bieten vielmehr Gelegenheit für die zufällige Ansiedlung von Wildpflanzen. Albert macht die Zahlen anschaulich: "Das macht rund 100 Fußballfelder Blühfläche und 120 Fußballfelder für Stilllegung und Brache."

Roland Hermes hat 200 Hektar im konventionellen Anbau, von denen er 18 Hektar aus der Produktion genommen hat, und außerdem 28 Hektar biologischen Anbaus, wo ohnehin strengere Regeln gelten. 90 Hektar bewirtschaftet der Betrieb von Kevin Weis und seinem Vater, momentan sind auf acht Hektar davon Blühwiesen und weitere zehn Hektar sind stillgelegt. Andreas Knopf verfügt über 240 Hektar Land, 26 davon nutzt er gegenwärtig nicht und auf mehr als der Hälfte davon hat er Blühmischungen ausgebracht. Zudem verzichte er auf 60 Hektar auf Unkrautbekämpfer. Erwin-Peter Albert hat 15 Hektar, auf gut sieben Hektar wächst Spargel, auf den übrigen Flächen setzt er Luzerne und andere "Bodenverbesserer" ein.

Auch sogenannte „Lerchenfenster“ als Lebensraum für seltene Vögel gehören zu den Maßnahmen. Fotos: privat/Lerche

Die Entscheidung, die Produktion von Getreide oder Gemüse auf teilweise über zehn Prozent ihrer Flächen einzustellen und der Natur mehr Raum zu bieten, fiel in einer Arbeitskreissitzung vor Ostern auf dem Albertushof. Man war sich einig, dass moderne Landwirtschaft und Umweltschutz vereinbar sind, dass man das aber noch stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken sollte. So diskutierte man über Artenvielfalt und Rückzugsorte für Vögel, über Niederwild und Insekten. Schon über einen längeren Zeitraum hinweg legen die ortsansässigen Landwirte bewusst beispielsweise "Bienenweiden" an und setzen zudem auf sogenannte "Leguminosen".

Letztere sind "Bodenverbesserer" und bieten sowohl der Tierwelt als auch den Landwirten Vorteile. St. Leon-Rot ist bekannt für sandige Böden, die leicht auslaugen und ohne Eingriff des Menschen womöglich nicht dauerhaft den erwünschten Ertrag liefern. Düngen ist da natürlich eine Möglichkeit, die naturnähere und zudem auch günstigere aber sind die Leguminosen, beispielsweise Luzerne oder Phacelia. Diese Pflanzen verbessern den Boden, reichern Nährstoffe an und erhöhen den Humusgehalt. Allen Pflanzen, die danach dort wachsen sollen, stehen damit mehr Nährstoffe zur Verfügung. Für Insekten wiederum sind die Leguminosen als Nahrungs- und Bruthabitate attraktiv.

Freilich wählen die Landwirte nicht die edelsten Standorte für Blühwiesen. Sie nehmen Kuppen, die sommers leicht trocken fallen, oder schwer mit Maschinen erreichbare Stellen: "wo es eben nicht so wehtut", erklärt Kevin Weis augenzwinkernd. Aber Blühwiesen machen durchaus Arbeit, so Albert, die könne man nicht völlig sich selbst überlassen, man müsse gewisse Rhythmen der Natur beachten und sich beispielsweise auch beim Mähen absprechen.

Weiterreichende Anstrengungen sind überdies einer Besonderheit St. Leon-Rots geschuldet: Die Gemeinde ist seit 2015 offiziell die "Feld- und Haubenlerchenhauptstadt Baden-Württembergs". Das haben Fachleute zu ihrer eigenen Verblüffung festgestellt, als es um ökologische Ausgleichsmaßnahmen für ein Gewerbegebiet ging: Erfreulich viele Brutpaare der seltenen Vögel wurden entdeckt. Seither lassen die Landwirte nach Absprache mit Gemeinde und Experten auf diversen Feldern bewusst Lücken, "Fenster" mit zirka fünf mal drei Metern. Hier finden die Lerchen Lebensraum, Brutplätze und Nahrung.

Kevin Weis erläuterte, dass es landwirtschaftlichen Betrieben ab einer gewissen Größe zwar gesetzlich vorgeschrieben sei, fünf Prozent ihrer Flächen als "Umweltbeitrag" brachliegen zu lassen. Zudem könne man sich um Fördermittel bewerben, wenn man sogenannte "ökologische Vorrangflächen" ausweise, also nicht bewirtschafte, ergänzte Andreas Knopf. Ihr Einsatz für die Natur beispielsweise mit Blühwiesen sei aber ein freiwilliges Engagement und gehe über Gesetzesvorgaben oder förderfähige Maßnahmen weit hinaus. "Das spüre ich im Geldbeutel", erklärte auch Roland Hermes unumwunden.

"Ich bin aus Überzeugung Landwirt", erklärt Hermes seine Verbundenheit mit der Natur, "es freut mich, Vogel, Hase oder Schmetterling zu sehen, deshalb trage ich meinen Teil gerne bei." Erwin-Peter Albert sagt nüchtern: "Uns geht’s um eine sinnvolle Nutzung. Wenn wir mit relativ einfachen Maßnahmen den Tieren etwas Gutes tun können, tun wir es." Als Landwirt sei man praktisch "mittendrin in der Kontroverse um Tier-, Umwelt- und Klimaschutz", so Kevin Weis: "Und wir haben auch die größten Möglichkeiten, etwas zu tun, da stehen wir nicht beiseite." Für ihn selbst sei es schlicht "schön anzusehen, dass es wieder Feldhasen oder andere Tiere gibt, die man lange Zeit vermisst hat". Roland Hermes betont abschließend: "Die Landwirtschaft ist besser als ihr Ruf."