St. Leon-Rot. (seb) St. Leon-Rot steht eine weitere Großinvestition ins Haus: Der Hochbehälter für die Wasserversorgung der Gemeinde "muss dringend saniert werden". Das machte Projektleiter Matthias Weber vom Karlsruher BIT-Ingenieurbüro in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich. Und mit Verweis auf den enormen Bedarf im vergangenen Rekordsommer erklärte Angelika Laux, Leiterin des Eigenbetriebs Wasserversorgung, dass das Fassungsvermögen des Behälters nicht mehr ausreicht. Zumal in Zukunft mit weiteren trocken-heißen Sommern dieser Art zu rechnen ist.

Zunächst soll die Sanierung erfolgen, das beschloss der Rat ebenso einhellig wie die Planung eines Neubaus mit 3000 Kubikmetern, der die Speichermenge damit verdoppelt. Aktuell rechnet man mit Gesamtkosten von 1,8 Millionen für die Sanierung. Bezüglich des Neubaus sind noch einige Fragen offen, zumal die Gemeinde erst Verhandlungen aufnehmen muss, um eine Erweiterungsfläche für das Hochbehälter-Grundstück auf Malscher Gemarkung zu erwerben. Im Raum stehen aber zusätzliche Kosten von zwei bis drei Millionen Euro und eine Bauzeit von zwei Jahren.

Die Probleme, die Matthias Weber eingangs auflistete, klangen besorgniserregend: 1968 gebaut, sind das Technik-Gebäude und die beiden Kammern des Hochbehälters innen und außen in die Jahre gekommen. So entspricht er nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Die Kammern müssen vollständig getrennt werden, damit in der einen Arbeiten wie die Reinigung erfolgen können, ohne dass die andere, die ja weiter in Betrieb bleiben muss, verunreinigt wird.

Die Fliesen in den Wasserbecken müssen wegen drohenden Ablösungen und "Hinterwanderung" durch Wasser komplett entfernt werden, Stand der Technik ist laut Weber eine neue Oberflächenbeschichtung - ein mineralischer Spritzmörtel, dicht und haltbar. Die Lüftung muss mit Filtern ausgestattet werden, Kontrollapparaturen müssen modernisiert, Leitungen erneuert und zur Sicherheit der Mitarbeiter müssen ebenfalls einige Maßnahmen getroffen werden. Setzungen des Gebäudes machen zudem eine detaillierte Untersuchung und anschließende umfassende Sanierung erforderlich, so Weber.

Angelika Laux versicherte dabei aber, dass die Wasserqualität nicht darunter leide, man treffe aufwendige Vorkehrungen, damit das Lebensmittel hygienisch einwandfrei bleibe. Regelmäßig fänden Untersuchungen statt, ohne das Plazet des Gesundheitsamts wäre der Behälter gar nicht mehr in Betrieb. Bürgermeister Dr. Alexander Eger ergänzte, dass man selbstverständlich die Hygiene überwache, "aber es ist klar, dass Handlungsbedarf besteht, sonst würden wir uns jetzt nicht damit befassen".

Die Sanierung könnte im laufenden Betrieb im Winter 2019/20 und 2020/21 erfolgen. Im Herbst 2021 könnte dann der Neubau angegangen werden, für den die Sanierung dann auch die technischen Voraussetzungen schafft. Mit Prognosen zum Wasserverbrauch der Gemeinde begründeten Angelika Laux und Matthias Weber die Notwendigkeit des Neubaus.

Aktuell verbrauchen die rund 13.850 Einwohner St. Leon-Rots über eine Million Kubikmeter Wasser im Jahr. In diesem Sommer gab es laut Weber einen Tagesspitzenverbrauch von 5900 Kubikmetern, der sich in den nächsten 20 Jahren auf 6100 Kubikmeter am Tag erhöhen könnte. Der bestehende Wasserbehälter fasst nur zirka die Hälfte davon, "damit ist es schon heute an einem Spitzenverbrauchstag schwierig". Falls ein Notfall eintrete und die Feuerwehren Löschwasser benötigten, werde es richtig problematisch. Für geboten hielt Weber ein Behältergesamtvolumen von 4900 bis 6500 Kubikmetern, der Rat folgte dem Vorschlag der Verwaltung, mit 6000 Kubikmetern ans obere Ende zu gehen, um möglichst für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Der Bau soll aus "wasserdichtem, knallharten Beton" (Weber) ohne gesonderte Beschichtung gebaut werden.

Die Idee aus dem Rat, auf eine Versorgung mit Bodenseewasser umzusteigen und damit dem Beispiel anderer Gemeinden, jüngst beispielsweise Dielheim, zu folgen, sah der Bürgermeister kritisch. Mit Blick auf den Neubau des Wasserwerks und die aufwendigen Wasserleitungssanierungen in diesem Jahr meinte er, dass man sich damit zwar einigen Stress ersparen könnte. "Der Wasserpreis läge dann aber sicher beim Dreifachen", gab er zu bedenken (momentan sind es 1,03 Euro pro Kubikmeter). Bisher sei das Ziel von Rat und Verwaltung aber gewesen, den Preis möglichst niedrig zu halten.