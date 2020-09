Von Agnieszka Dorn

St. Leon-Rot. "Die Küche ist ein Ort der Lebensfreude, der Geselligkeit und der Magie", sagt Volker Westermann – "ich bin ,verrückt nach Herd’", fügt der Koch mit einem Augenzwinkern hinzu. So heißt auch sein Kochbuch, das er in Kooperation mit der Aktion Mensch sowie dem Verein Inclutainment Media vergangenes Jahr herausbrachte.

Viele leckere Rezepte darunter zum Beispiel Kürbisgemüse mit Ingwer und Kürbiskernöl sind in dem Kochbuch enthalten. In den letzten Jahren hat Westermann viele Rezepte gesammelt und auf den Tisch gezaubert – sehr zur Freude von Familie, Freunden und seiner Frau Iris. Daraus entstand das Buch, das eine Hörfassung für Sehbehinderte enthält und anschaulich bebildert ist. Seit jeher ist seine große Leidenschaft das Kochen und Essen, so trifft der Buchtitel "Verrückt nach Herd – Gemeinsam kochen – leben – genießen" genau auf den 46-Jährigen zu.

Volker Westermann wurde mit Glasknochen geboren – seine Knochen können deshalb leicht brechen. Er studierte Sprachwissenschaften und Journalismus und machte beim Moderator und Kochsendungspionier Alfred Biolek ein Praktikum. Eine eigene TV-Kochshow namens "Dinner for everyone" folgte beim Sender Kabel 1, unter anderem moderiert von Westermann, der im Rollstuhl sitzt.

Bei "Dinner for everyone" stehen Prominente neben Menschen mit einer Behinderung gemeinsam am Herd, schnippeln, naschen und lachen miteinander – dabei sprechen sie auch über ihr Handicap oder Inklusion. Vordergründig geht es dabei allerdings nicht um die Behinderung, wie Westermann betont, sondern darum, mit Menschen – unabhängig von Alter oder Kultur, ob mit oder ohne Handicap – gemeinsam eine Leidenschaft zu pflegen. Die Küche sei ein toller Ort dafür, so Westermann.

Bisher wurden 20 Sendungen aufgezeichnet: Es waren schon Sänger Guildo Horn, Fernsehenmoderatorin Bettina Tietjen oder Alfred Biolek bei dem 46-Jährigen zu Gast. Mittlerweile hat Volker Westermann auch einen eigenen Youtube-Kanal und empfängt nun dort prominente Gäste: vor Kurzem kochte Christian Engelhardt, Landrat des Landkreises Bergstraße, mit Westermann und "demnächst wird Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner mit dabei sein", erzählt der Kochbuchautor.

"Das Buch ,Verrückt nach Herd – Gemeinsam kochen - leben - genießen’" ist kein Diätkochbuch", sagt Westermann schmunzelnd – auch wenn es einige kalorienarme Rezepte gibt. Es beinhaltet verschiedene Rezepte von Vorspeisen, Hauptgängen bis zum Nachtisch, vom kalten Paprikaschaumsüppchen über Hähnchen in Ingwer-Limetten-Marinade bis hin zu, jahreszeitlich-passend, Kürbisgemüse. Westermann ist ein Fan italienischer Küche, erzählt er, und so finden sich auch etliche italienische Köstlichkeiten im Buch.

Darunter Klassiker wie Spaghetti mit Pesto oder die leckere Nachspeise Panna Cotta. Alle Rezepte sind Lieblingsspeisen des 46-Jährigen und stammen aus eigenem Fundus beziehungsweise aus eigenen Kochsendungen. Es sind mehrere Projekte, die mit dem Buch verbunden werden: Darunter Kochkurse in ganz Deutschland, die Volker Westermann abhält und die aufgrund der Coronakrise gerade auf Eis liegen. oder die visuelle Umsetzung des Buchs für Menschen mit Handicap durch extra große Bilder.

Info: Das Kochbuch "Verrückt nach Herd - Gemeinsam kochen-leben-genießen" (ISBN: 978-3-942561-44-0) ist bei Hampp Media erschienen und kostet 9,90 Euro.