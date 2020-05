St. Leon-Rot. (pol/mün) Am Freitagabend gegen 19.20 Uhr wurde der 67 Jahre alte Mann aus Rot gefunden. Polizisten entdeckten ihn in Wiesloch. Der gesundheitlich angeschlagene Mann wurde noch vor Ort durch Rettungskräfte behandelt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert, berichtet das Polizeipräsidium Mannheim.

Nach dem Mann war unter anderem mit einem Hubschrauber und einem Suchhund gesucht worden. Er wohnt "Haus Mathilde" im Ortsteil Rot und war in der Nacht zu Freitag verschwunden.

Der Mann ist nach Angaben der Polizei schwer krank und auf Medikamente sowie ein Beatmungsgerät angewiesen.

Update: Freitag, 29. Mai 2020, 21.15 Uhr