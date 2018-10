St. Leon-Rot. (seb) Genau genommen wird eine Hochspannungsleitung verlagert: Sieben Masten sollen abgebaut und sechs neue errichtet werden, damit sie auf rund 2,3 Kilometern einen neuen Weg nimmt. Doch für St. Leon-Rots Bürgermeister Dr. Alexander Eger ist das ein "Jahrhundertereignis", das "hartem Ringen im Gemeinderat" und einer gemeinsamen "Jahrhundertentscheidung" folgt.

Sein Beleg: Einige der Masten sind noch aus dem Jahr 1936, andere von 1963, nur einer wurde zuletzt 1998 ertüchtigt. Vor allem aber bezieht Eger sich auf die Bedeutung für die Bürger von Rot, aus dessen Siedlungsgebiet die 110-Kilovolt-Leitung wegverlagert werden soll. Sie wird künftig ein Stück weit der Trasse der Roter Umgehungsstraße folgen. Eine große Entlastung für die Einwohner, deren Häuser tatsächlich zurzeit unter der Leitung stehen, so Eger. Und vor allem der essenzielle Schritt, der das Neubaugebiet "Oberfeld" erst möglich macht. Hier sind auf 2,2 Hektar 38 Bauplätze vorgesehen: für Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften sowie ein Mehrfamilienhaus.

An Mast Nummer 219 an der Rauenberger Straße, neben dem bereits das Fundament eines neuen Masts entstanden ist, fand jetzt der symbolische Spatenstich für die Leitungsverlagerung statt. Zuständig ist Netze BW, Tochterfirma der EnBW, die ohnehin in die Jahre gekommene Masten auf eigene Kosten ersetzt, der Gemeinde St. Leon-Rot aber die Verlagerung in Rechnung stellt: rund 1,3 Millionen Euro.

Bürgermeister Eger blickte auf die "schwierigen Verhandlungen" mit den betroffenen Grundstückseigentümern zurück, "erst zwei Stunden vor Ablauf der Frist" habe der letzte die Vereinbarung unterschrieben. Man habe argumentiert, dass die Verlagerung gut für die gesamte Gemeinde sei, besonders "für Rot eine historische Chance".

Und damit überzeugt: Die Grundstückseigentümer, die von der Verlagerung profitieren, werden an den Kosten bis zu einem gewissen Grad beteiligt. Das Neubaugebiet wäre mit der Leitung mittendrin nicht denkbar. Ohne sie jedoch werden einstige Äcker zu bebaubaren Flächen und damit um einiges wertvoller - davon wird ein Anteil laut Eger "in einer verträglichen Lösung für alle" abgeschöpft. Die Gemeinde habe sich vereinzelt auch kulant gezeigt: etwa bei Bürgern, "die 40 Jahre ’unter der Leitung’ gelebt haben".

Bis Dezember sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, erläuterten Fred Oechsle von Netze BW und Markus Klais von der ausführenden Baufirma Spie SAG. Am alten Pumpwerk wird das neue Leitungsstück abbiegen, die Einmündung der Bahnhofstraße in die Umgehungsstraße (L 546) überqueren und jenseits der Umgehung (vom Neubaugebiet "Oberfeld" gesehen) verlaufen, bis sie, um den Bagger- und Anglersee zu meiden, die Umgehung ein weiteres Mal kreuzt und an der Brücke der Rauenberger Straße wieder in die vorhandene Trasse einbiegt. Während die neue Leitung errichtet wird, bleibt die alte "unter Strom", so Oechsle, "nur stundenweise" werde der Strom hier abgestellt. Falls Probleme auftreten, könnten andere Teile des Netzes zumindest für begrenzte Zeit einspringen, um die Versorgung zu übernehmen.

"Strom ist fast so wichtig wie Wasser und Luft", sagte Fred Oechsle mit Blick nicht nur auf den Ort, sondern auch das nahe Gewerbegebiet mit "Firmen von Weltrang". Das Stromnetz sei ständig im Wandel, begegne heute Herausforderungen wie Elektromobilität oder von Privatleuten produziertem Fotovoltaik-Strom. Von daher sei der Tausch der Masten notwendig und die Verlagerung der Leitung "zum Wohl der Gemeinde St. Leon-Rot" eine gute Sache. Er wünschte sich, "dass es eine schöne neue Leitung wird als Baustein einer sicheren Stromversorgung", und den Bauarbeiten "ein gutes und sicheres Ende".