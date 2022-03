Von Sophia Stoye

St. Leon-Rot. "Ich fange an zu zittern, wenn ich nichts mache", sagt Julia Sergeieva. Die Ukrainerin, die seit vier Jahren in St. Leon-Rot wohnt, ist erschöpft. Seit Tagen sammelt sie Spenden, hält Kontakt mit anderen Ukrainerinnen und Ukrainern und versucht, jegliche Hilfe zu organisieren, die sie für ihre Landsleute bekommen kann.

Im Minutentakt blinkt ihr Handy auf. "Die Leute rufen mich ständig an und sagen mir, was sie brauchen." Vor wenigen Tagen hat Sergeieva bei der Aktion des Vereins "Bürger für Integration und Asyl" geholfen, kleine Sachen sammelt sie jetzt bei sich. "Im Moment sind die wichtigsten Bedürfnisse: Essen, Kindernahrung, Tierfutter und Medikamente." Sergeieva ist Mitglied in der deutsch-ukrainischen Gesellschaft, die wiederum die Vermittlung der Hilfsgüter organisiert.

"Die Transporte gehen jeden Tag und jeden Abend gibt es eine Koordinationsberatung, bei der wir besprechen, wo die Spenden am dringendsten gebraucht werden", erklärt sie. Die Spenden würden schnell an die ukrainische Grenze gebracht, von dort transportieren Freiwillige die Güter weiter. Parallel schicken ukrainische Wohlfahrtsverbände und Organisationen Listen, auf denen steht, was gebraucht wird.

Sergeieva selbst stammt aus Saporischschja, einer großen Industriestadt im Süden der Ukraine, die gerade unter Beschuss steht. 100 Kilometer davon entfernt, in Enerhodar, steht Europas größtes Atomkraftwerk, das in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von russischen Soldaten beschossen wurde. Auf dem Gelände brach ein Feuer aus, das Medienberichten zufolge mittlerweile gelöscht ist.

Bis vor wenigen Tagen war Sergeievas Mutter selbst noch in Saporischschja, gemeinsam mit einem Nachbarsmädchen, circa 16 Jahre alt, ist sie nun mit dem Zug nach Polen aufgebrochen. Von dort wird Sergeieva sie abholen. "Die Eltern des Mädchens verlassen sich auf meine Mutter, dass sie sicher ankommt", sagt sie. Eigentlich sollte Sergeieva ihre Mutter an diesem Wochenende in der Ukraine abholen. "Am Anfang wollte sie nicht mitkommen – mit über 70 Jahren die Heimat zu verlassen, ist ein riesiger Stress."

Bis zuletzt wohnte ihre Mutter in einem Mehrfamilienhaus, "seitdem sich alle im Keller vor den Bomben schützen, haben sich die Nachbarschaftsstreitigkeiten in Luft aufgelöst", erzählt Sergeieva. Jetzt kreisten die Gedanken nur noch um die Frage: "Wie können wir das Haus schützen?"

Für die Nacht wurde in Saporischschja wie in einigen anderen Städten auch eine Ausgangssperre verhängt. "Wenn dann jemand draußen rumläuft, besteht eine große Gefahr, dass er erschossen wird – auch von der Polizei selbst." 50 Kilometer südlich von Saporischschja gibt es seit Tagen harte Kämpfe, berichtet die Ukrainerin weiter. "Das ist die Straße, die wir früher zum Meer in den Urlaub gefahren sind."

Große Sorgen macht sich Sergeieva um die Nichte einer ihrer Freundinnen, die in der ukrainischen Stadt Poltawa, nahe Charkiw, lebt. Denn die Anfang 20-Jährige leidet unter Krebs, am dritten Tag des Krieges sollte sie zur Chemotherapie-Sitzung. Aber weil die Krankenhäuser so überfüllt waren, konnte die junge Frau erst verspätet behandelt werden, die nächste Sitzung ist in zwei Wochen. "Ich frage mich: Was passiert bis dahin in Poltawa?"

In den letzten Tagen hat Sergeieva immer wieder mit ehemaligen Kommilitonen und Schulkameraden in der Ukraine gesprochen: "Die meisten bleiben, um die Stadt zu verteidigen." Aber aktuell fehlt es der Ukrainerin zufolge an Ausrüstung und technischen Hilfsmitteln – Helme oder Schutzwesten: Fehlanzeige. "Es werden Schutzgräben mit den bloßen Händen gegraben", schildert sie. Auch der Sohn einer guten Freundin Sergeievas aus Kiew wird in der Hauptstadt bleiben, um sie zu verteidigen. Die Mutter dieser Freundin wohne seit mehreren Jahren auf der Krim, erzählt Sergeieva. "Sie ist jetzt so von der russischen Propaganda eingenommen, dass sie zu ihrer eigenen Tochter sagt: ,Ihr werdet jetzt begründet bestraft’", berichtet sie. "Das war für mich unfassbar, wir sind doch Landsleute."

Sergeieva selbst hat Verwandte in Russland, eigentlich verstehen sie sich gut. "Wir können uns über Persönliches unterhalten, aber wenn es um die Beziehung zwischen unseren Ländern geht, schwimmen sie in Wolken von Lügen." Und dass sich ihre Verwandten nicht bei unabhängigen Medien informieren wollen, stimme sie traurig. "Aber viele Russen, die hier in Freiheit wohnen, verstehen die Ukraine."

Während des Gesprächs kämpft Sergeieva immer wieder mit den Tränen. "Einerseits fühle ich mich hilflos, weil ich nicht vor Ort helfen kann", sagt sie. "Aber ich tue, was ich kann, und versuche das zu finden, was unsere Freunde brauchen." Und damit ist sie nicht alleine: "Die Hilfsbereitschaft der deutschen Bürger hat uns überwältigt, das haben wir nicht erwartet", schildert Sergeieva. "Das gibt uns und unseren Landsleuten Kraft."

Info: Wer etwas spenden will oder Fragen zu Hilfsmöglichkeiten hat, kann sich bei Julia Sergeieva melden unter 01 57/8 32 22 89.