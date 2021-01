Tizian Senger von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft wurde mit dem „Nivea Peis für Lebensretter“ ausgezeichnet, weil er bei einem Wachdienst am St. Leoner See einem Mann vor dem Ertrinken rettete. Foto: Beiersdorf AG

Von Hanna-Cosima Gleiß

St. Leon-Rot. Es ist der 9. August 2020. Hochsommer. An diesem Sonntag – wie bereits tags zuvor – hat Tizian Senger Wachdienst und übt zusammen mit einigen seiner Kameradinnen und Kameraden der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) auf dem St. Leoner See mit den Rettungsbrettern. Plötzlich registriert der 20-Jährige einige Meter entfernt eine Gruppe Badegäste, die im Wasser auf sich aufmerksam macht. Tizian Senger schnappt sich sein Brett und schwimmt zu ihnen. Aufgeregt berichten sie ihm, dass an dieser Stelle des Sees ein Schwimmer untergegangen sei. Sofort taucht Tizian Senger, mehrmals sucht er den zwei bis drei Meter tiefen Grund des Sees ab – ohne Erfolg. Das trübe Wasser erschwert die Suche. Doch plötzlich ruft eine Frau, dass unter ihr im Wasser etwas schwimme. Wieder taucht Tizian Senger ab – und bekommt an der genannten Stelle tatsächlich einen Arm zu fassen. Er zieht den Mann nach oben und startet schon auf dem Weg zum rettenden Ufer mit der Hilfe eines Badegastes die Initial-Beatmungen. Dank des schnellen Eingreifens des Retters überlebt der Mann – und Tizian Senger wurde nun mit dem "Nivea-Preis für Lebensretter" ausgezeichnet.

"Trotz des Schocks hat man dann auch ein Glücksgefühl, wenn man erfährt, dass man gute Arbeit geleistet hat", erklärt Senger im Gespräch mit der RNZ. Die Arbeit im Wachdienst macht ihm Spaß. Freunde haben ihn für den Preis vorgeschlagen, mit dem die Hautpflegemarke Nivea jährlich zusammen mit der DLRG Einzelpersonen auszeichnet, die einen anderen Menschen aus akuter Lebensgefahr im Wasser gerettet haben. "Ich war ganz überrascht, als ich die Nachricht bekam, dass ich ihn dieses Jahr gewonnen habe", erzählt der Auszubildende für Zahntechnik. Mit der Auszeichnung ist ein Preisgeld von 3000 Euro verbunden, die Preisverleihung musste allerdings coronabedingt in diesem Jahr ausfallen und fand nur online statt. "Aufmerksam, professionell und entschlossen hat Tizian ein Menschenleben gerettet", sagte Beiersdorf-Personalvorstand Zhengrong Liu in seiner Laudatio. "Das macht ihn zu einem Helden des Alltags."

Senger betont aber immer wieder, dass nicht nur er an diesem Tag gute Arbeit geleistet habe, sondern dass das ganze DLRG-Team gut zusammengearbeitet und die Person gemeinschaftlich gerettet habe. Er sei lediglich als erster zur Stelle gewesen. Besonders an diesem Fall war zudem, dass es nicht der erste lebensbedrohliche Notfall an diesem Wochenende war: "Am Samstag bekam eine Person einen Herzinfarkt an der Wasserskianlage", berichtet Senger. "Ich war als Erster vor Ort und begann mit der Reanimation." Leider sei diese erfolglos gewesen. Während er und das Team die Person die am Sonntag gerettet wurde, reanimierten, dachte Senger jedoch nicht an den Vorfall am Tag zuvor. "Ich bin sehr dankbar, dass wir so gut ausgebildet sind. So haben wir einfach die gelernten Verhaltensweisen abgespielt, um die Person zu retten, und uns nicht von dem Vorfall am Vortag ablenken lassen."

Er habe schon viele Lehrgänge bei der DLRG besucht und sei auch Sanitäter. Schon im Alter von sechs Jahren lernte Senger bei der DLRG in Rot das Schwimmen und trainierte auf die Schwimmabzeichen wie Bronze, Silber und Gold. 2014 wechselte er zur DLRG St. Leon, wo er auch begann, sich für den Wachdienst zu interessieren. "Am Anfang wurde ich von Freunden angesprochen, ob ich mal mitkommen möchte", erinnert sich er 20-Jährige. Er merkte schnell, dass es ihm Spaß machte, zusammen mit Freunden Verantwortung zu übernehmen und den Badegästen und Dauercampern am See zu helfen. Er begann, verschiedene Lehrgänge zu besuchen und immer mehr Erfahrung zu sammeln.

Seit diesem Jahr ist er nicht nur im Wachdienst, sondern auch bei der Einsatzgruppe tätig, die zu schwereren Notfällen gerufen wird. "Mein Ziel ist es, mich noch weiterzubilden", berichtet der Rettungsschwimmer. So besteht die Möglichkeit, weitere Lehrgänge zu besuchen, um zum Beispiel Bootsführer zu werden. Dank seiner Erfahrung und den zahlreichen Weiterbildungen wusste er genau, wie er sich im Ernstfall zu verhalten habe.

Trotz der guten Ausbildung rechne niemand damit, dass so etwas passiere. Alle Beteiligten seien von den Vorfällen geschockt gewesen. Jedoch seien sie gut auf so etwas vorbereitet worden, weshalb das ganze Team professionell das ganze Wochenende weiter arbeiten und den Wachdienst beenden konnte. Wenngleich alle froh waren, als dieses ereignisreiche Wochenende zu Ende war. Doch auch die Nachbereitung eines Einsatzes komme nicht zu kurz. "Wir haben einen Gruppenabend mit unserem Seelsorger gemacht, um alles zu verarbeiten." Dort konnten alle den Fall noch einmal besprechen und so "gut aus der Geschichte rausgehen."

Der Wachdienst sei manchmal anstrengend, gesteht Senger. Doch es brauche Menschen, die am See Leben retten – oder die sich im Normalfall um kleinere Blessuren kümmern. "Wir sind alle froh, dass es an diesem Sonntag gut ausgegangen ist."