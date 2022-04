St. Leon-Rot. (aham) 680 Euro pro Quadratmeter Bauland – ein Schnäppchen? Mitnichten, werden jetzt die meisten sagen. Das Kommunalrechtsamt sieht das anders. Die beim Landratamt angesiedelte Behörde prüft derzeit, ob St. Leon-Rot die Grundstücke im Roter Neubaugebiet "Oberfeld" unter Wert verkauft.

Den Preis hatte der Gemeinderat im Dezember letzten Jahres beschlossen. Die Verwaltung hatte diesen zuvor ermittelt. "Die Berechnung hat ergeben, dass wir diesen Preis verlangen müssen, um die Bauplätze kostendeckend zu veräußern", erklärte Bürgermeister Alexander Eger damals. Der Rathauschef verteidigte den Preis: Vielen erscheine das zu teuer, aber damit sei St. Leon-Rot noch verhältnismäßig günstig in der Region.

Und genau dieser Ansicht ist nun das Kommunalrechtsamt. Sehr zum Ärger der Gemeinde: "Wir setzen keine Fantasiewerte an", so Kämmerer Ludwig Kudis. "Wir haben uns an den Kosten orientiert." Es sei schließlich nicht Aufgabe der Gemeinde, sich an Immobilienpreisspekulationen zu beteiligen.

In Richtung des Kommunalrechtsamt sagt Kudis: "Sie sollen erst mal darlegen, warum sie denken, dass wir zu billig verkaufen." Er vermutet, dass die Behörde die Preise in Oftersheim und Ketsch im Blick hat, wo über 1000 Euro verlangt worden seien. Doch dort sei ein Höchstgebotverfahren angewendet worden, das sei der Unterschied zu St. Leon-Rot. "Wir wollten aber finanzierbaren Wohnraum schaffen", erklärt Kudis. Deshalb sei ein Punktesystem erschaffen worden, mit dem Bewerber etwa mit Kindern sowie Ehrenamt, Wohnort oder Arbeitsplatz in St. Leon-Rot bevorzugt werden. Daraufhin sind im Rathaus 263 Bewerbungen für die zwölf verfügbaren Plätze eingegangen; bald soll die Vergabe erfolgen.

Und müssen sich die Bewerber dann auf höhere Preise einstellen? "Nein, es bleibt bei 680 Euro", sagt Kudis. Sollte das Kommunalrechtsamt tatsächlich zu der Auffassung kommen, dass dies unter Wert sei, werde die Gemeinde gegen die Entscheidung vorgehen. Schließlich hatte auch der Gutachterausschuss den Bodenrichtwert zuletzt mit 420 Euro angegeben, erst zum 1. Januar dieses Jahres sei der Wert auf 680 Euro erhöht worden. Zudem gebe es für die zu verkaufenden Grundstücke im "Oberfeld" auch einschränkende Vorgaben für die Besitzer, etwa dass sie innerhalb von drei Jahren bebaut werden müssten. Auch das führt nach Ansicht von Kudis dazu, dass man die Plätze nicht teurer verkaufen könne.

Das Kommunalrechtsamt wollte sich übrigens zu all dem nicht äußern. Auf Anfrage der RNZ hieß es aus dem Landratsamt: "Da sich unser Kommunalrechtsamt noch in einem schwebenden Prüfungsverfahren gegenüber der Gemeinde St. Leon-Rot befindet, können wir Ihnen zu Ihren Fragen leider keine Auskünfte erteilen."