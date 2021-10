Von Tobias Törkott

St. Leon-Rot. Bereits im März 2019 erhielt die Verwaltung der Gemeinde St. Leon-Rot den Auftrag, das Ruftaxi-Angebot der Gemeinde auszuweiten. Das hatten damals die Grünen beantragt. Konkret ging es dabei um Kostenschätzungen für eine Verdichtung des Taktes der Linie von Walldorf bis zum St. Leoner See und eine Verbindung zwischen den Bahnhöfen Neulußheim und Rot-Malsch. Die Verwaltung und der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) haben dies nun eingehend analysiert, der Rat hatte Ende September einstimmig das Okay dafür gegeben. Insgesamt können pro Jahr bis zu 20.000 Euro für die Gemeinde anfallen. Vorerst soll die Ausweitung bis ins Jahr 2023 laufen.

Linie 7929 Walldorf – St. Leon-Rot: Diese Linie soll eine engere Taktung erhalten, von einem zweistündigen auf einen einstündigen Takt. Gefahren wird dann von Montag bis Freitag von 21 bis 1 Uhr und sonntags und feiertags von 7.30 Uhr bis 2 Uhr. An Samstagen wird das Ruftaxi wegen der Buslinie 720 nicht benötigt. Direkt mit dem Wechsel zum Winterfahrplan wird es aber noch nichts mit der neuen Taktung der Verbindung nach Walldorf. Sascha Rachow, verantwortlich für Klima, Energie und Mobilität in St. Leon-Rot, erklärte, dass der Gemeinderat der Stadt Walldorf erst im November darüber debattiere. "Spätestens zum Sommerfahrplan", so Rachow.

Derzeit belaufen sich die Kosten für diese Linie auf 13.000 Euro, davon muss St. Leon-Rot 4250 Euro stemmen, der Rest verteilt sich auf Walldorf, den VRN und den Anteil der Fahrgäste von 2 Euro. "Die Kosten lassen sich wegen der Nachfrage schwer abschätzen", so Rachow. Diese fallen jedoch nur an, wenn das Taxi gebucht wird. "Das macht es so charmant", erklärt Rachow. Für den engeren Takt wird mit einem Gesamt-Plus von 20 Prozent kalkuliert, für St. Leon-Rot wären dies etwa 1000 Euro.

Neue Linie Neulußheim – Rot-Malsch: "Das Ziel ist es, dass jeder, der mit dem Zug kommt, einen Anschluss erhält", erklärte Rachow. Gefahren wird zu den Zeiten außerhalb der üblichen der Linie 719: Montag bis Freitag, 20.45 bis 2 Uhr. Samstag von 6 bis 3 Uhr. Sonntag von 8 bis 20 Uhr. Die Route verläuft entlang der Linie 719 zwischen dem Bahnhof Rot-Malsch durch das Gemeindegebiet St. Leon-Rots, über den Haltepunkt St. Leoner See, hin zur Haltestelle "Am Kreisel" in Reilingen und dem Bahnhof Neulußheim. Bezüglich der Abfahrtszeiten zwischen Rot-Malsch und Neulußheim sagte der Umweltbeauftragte, dass diese so ausgelegt seien, dass die Bahn etwa 30 Minuten vor dem Taxi hält: "Grundsätzlich ist der Fahrplan fix, man kann die Zeiten aber auch ändern. Die Bahn ändert den Plan auch, darauf muss man reagieren", betonte Rachow.

Wie bei der Taktverdichtung der Linie 7929 ist es nach Gemeindeangaben auch hier schwer, genaue Aussagen über die Ausgaben zu treffen. Die Gesamtkosten sollen sich zwischen 10.000 und 20.000 Euro bewegen. Auf St. Leon-Rot können hier zwischen 5000 und 10.000 Euro entfallen.

Gibt es Hürden? Ehe die neue Ruftaxi-Verbindung – wie auch die Taktverdichtung der Linie 7929 – beim Regierungspräsidium offiziell beantragt werden kann, müssen auch die Nachbargemeinden darüber entscheiden. "Reilingen begrüßt dieses Angebot und hat per Ratsbeschluss bereits zugestimmt", berichtet Rachow. Neulußheim wiederum habe von der Verbindung aber nichts, so die Signale aus dem Rathaus. Den Anteil dieser Gemeinde wird St. Leon-Rot tragen müssen.

Das sagen die Fraktionen: Marina Krenzke (Grüne) zeigte sich "sehr erfreut", dass der Antrag von 2019 behandelt werde und sagte: "Das ist eine tolle Geschichte, auch für Familien." Tobias Rehorst (Freie Wähler) bezeichnete die Ausweitung des Angebots als "runde Sache". Zudem sagte er: "Die Kosten dürfen steigen. Das ist aber günstiger als bei Buslinien, die keiner braucht." Rehorst regte zudem an, ob die Nachfrage bereits nach einem Jahr überprüft werden könne. Bürgermeister Alexander Eger betonte jedoch, dass dies nicht möglich sei: "Wir brauchen auf jeden Fall zwei Jahre." CDU-Rat Jan Haffner erklärte, dass mit dem Angebot der öffentliche Personennahverkehr in der Gemeinde gestärkt werde, auch "um Autos von der Straße zu bekommen." Unterstützung für den "Antrag der Grünen" (Roland Hecker/FDP) gab es auch von Seiten der FDP und der SPD.

Info: Das Ruftaxi muss jeweils eine halbe Stunde vor der gewünschten Abfahrt bestellt werden. Die Nummer lautet: 06222/4711. Eine Karte kostet zwei Euro.