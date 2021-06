St. Leon-Rot. (seb) "Es ist schön", sagt Achim Schell, Vorsitzender der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) St. Leon. Endlich können er und die über 800 Mitglieder des Vereins die neue Rettungswache nutzen – natürlich nur, wenn die Pandemielage es zulässt und unter Einhaltung der Coronaauflagen.

Aber es ist ein gutes Gefühl, dass das schon seit über 15 Jahren gewünschte Gebäude nach der langen Planungs- und Bauphase jetzt fertig ist: "Wir haben uns einen Traum verwirklicht", so Schell. Auf einem rund 1400 Quadratmeter großen Grundstück nahe Harres und Jugendzentrum entstanden eine 200 Quadratmeter große Fahrzeughalle und daran anschließend ein Gebäude mit 272 Quadratmetern, das Büro, Seminarräume, Lager, Archiv, Umkleiden, Desinfektionsräume und Sanitärräume bietet. Die Bauleitung hatte Thomas Keilbach von der DLRG übernommen.

Rund 960.000 Euro wurden insgesamt in den Neubau investiert. Die Gemeinde St. Leon-Rot unterstützte dies mit einer Förderung von 318.000 Euro, neben Landeszuschüssen war es aber vor allem die enorme Eigenleistung der Mitglieder, die das alles möglich machte. "Wir haben ein detailliertes Bautagebuch geführt", berichtet Schell, das sei auch wegen der Coronaauflagen erforderlich gewesen. Und daraus ergebe sich, das die Mitglieder der DLRG St. Leon rund 8000 Stunden auf der Baustelle zugepackt haben. Wenn man da einen Handwerkerlohn von 30 bis 40 Euro die Stunde zugrunde lege, so Schell, was ja noch eher günstig sei, komme man auf eine Viertelmillion bis sogar 320.000 Euro, die die Tatkraft der Mitglieder an Kosten erspart habe.

Ein wahrer Glücksfall. Das auch vor dem Hintergrund, dass es zu einigen Mehrkosten kam. Statik, Halle selbst, Dach, Kellerraum mit technischen Anlagen: All das gestaltete sich aufwendiger als zuvor abschätzbar, hinzu kam die allgemeine Kostensteigerung auf dem Bausektor. Als eher bizarres Beispiel für Auflagen, mit denen man nicht rechnen konnte, nennt Achim Schell zudem Schallschutzfenster, die Zusatzkosten verursachten. Zwar plant der Bund eine aufwendige Verbesserung der Lärmschutzwände an der A 5, dazu werden ja derzeit drei Autobahnbrücken komplett neu gebaut. Zum Zeitpunkt der DLRG-Antragstellung war der A 5-Lärmschutz aber "noch nicht planfestgestellt", daher zählte er nicht und die DLRG musste in zusätzliche Vorkehrungen investieren. Aber dank der Eigenleistung "konnten wir die höheren Kosten teilweise abfedern", so Schell. Das für ihn Wichtigste dabei: "Wir haben beim Neubau wegen Geld keine Kompromisse gemacht."

In der Fahrzeughalle steht jetzt ein neues Boot für 44.000 Euro, das die Gemeinde mit 14.700 Euro bezuschusste. Das braucht die DLRG auch, weil sie nicht nur am St. Leoner See mit für den Schutz der Menschen sorgt, sondern Wasserrettungsaufgaben auf Neckar und Rhein übernimmt und im gesamten Kreis auch für den Katastrophenschutz im Einsatz ist. Zwei Fahrzeuge stehen zudem in der Halle und die DLRG erwartet laut Schell zudem in nächster Zeit ein Katastrophenschutzfahrzeug des Landes.

Die feierliche Einweihung der Rettungswache ist aktuell fürs letzte Wochenende im Juli geplant, abhängig natürlich von der Pandemiesituation. Der fertige Neubau bedeutet einen Motivationsschub für die Mitglieder. Derzeit laufen Besprechungen, um mit Aus- und Weiterbildungen, Übungen sowie weiteren Veranstaltungen zu starten, sobald es die Coronalage zulässt. An die Bevölkerung ist der Neubau überdies ein wichtiges Signal, so Schell: "Wir sind einsatzbereit."