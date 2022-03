St. Leon-Rot. (pol/rl) Am Samstagabend betrat ein etwa 30-jähriger Mann kurz nach 20.30 Uhr einen Discounter in der Straße "Im Schiff". Nachdem er einige Artikel an der Kasse bezahlt hatte, zog er plötzlich eine schwarz-silberne Pistole aus seinem Hosenbund und bedrohte damit die Kassiererin. Um seiner Forderung nach Bargeld Nachdruck zu verleihen, ging er die Kassiererin dann auch körperlich an. Danach griff er in die offene Kasse und nahm etwa 1200 Euro heraus. Dann flüchtete er aus dem Gebäude.

Die sofort eingeleitete Fahndung mit starken Polizeikräften blieben bisher (Stand: Sonntag, 7.30 Uhr) erfolglos.

Der Täter soll etwa 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er habe eine südländische Erscheinung, eine schlanke bis normale Figur und sprach Deutsch mit Akzent. Er trug einer schwarz-orangefarbenen Jacke, darunter einen blauen Kapuzenpullover, ein dunkles Golf-Käppi, blaue Jeans und dunkle Sportschuhe.

Hinweise auf den Täter und seine weitere Flucht nach dem Überfall bitte an den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621/174-4444.