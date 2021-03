Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. "Innovative Unternehmen" und einen von der Coronakrise angespornten Erfinder lernte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Freitag in einem Online-Dialog kennen. Der kam zustande auf Einladung des St. Leon-Roter Grünen-Landtagskandidaten Norbert Knopf gemeinsam mit Andre Baumann, Kandidat für den Wahlkreis Schwetzingen und Staatssekretär im Staatsministeriums.

Zu Gast waren – neben verschiedenen Pressevertretern – Helmut Gundermann, Geschäftsführer eines Mikroelektronik-Unternehmens in St. Leon-Rot und Erfinder, Thomas Griesser von G+S Holzbau in Ketsch sowie Simon Stelgens von S-Quadrat Konzepte in Oftersheim.

Helmut Gundermann. Foto: Lerche

Gundermann stellte dem Ministerpräsidenten ein kleines, tragbares Luftmessgerät vor, zu dem er durch die Corona-Pandemie inspiriert wurde. Es zeige an, wann ein Raum gelüftet werden sollte und wie lange. Dabei sei es leichter handhabbar und günstiger als herkömmliche Apparate. Und, ergänzte er auf Kretschmanns Frage hin: Es sei kein Kohlendioxid-Messgerät, es spreche auf Ethanol und andere Stoffe an, die Menschen ausatmen – Stoffe, in denen das Virus vorkomme. In Kindertagesstätten, Seniorenheimen und Arztpraxen habe er es schon getestet, erklärte Gundermann. Neue Wege der Gesundheitsvorsorge und des Schutzes seien ihm "ein Herzensanliegen", betonte Norbert Knopf.

Norbert Knopf. Foto: Lerche

Simon Stelgens stellte S-Quadrate als Planungs- und Baufirma vor, die die Zeichen der Zeit erkannt habe. Als Tischlermeister setze er auf Holz als nachwachsenden Rohstoff, der auch für weit weniger klimaschädliche Emissionen sorge als Beton. Mit inzwischen 18-jähriger Erfahrung berate seine Firma auch beim Wiederverwenden von Möbeln.

Simon Stelgens. Foto: Lerche

Im Zimmererhandwerk hat Thomas Griesser seine Wurzeln: 2004 gegründet, sei G+S Holzbau darauf spezialisiert, Baulücken zu nutzen und bestehende Häuser aufzustocken. So habe man ein 22-Familienhaus mit Ladengeschäft in Mannheim errichtet, sogar der Fahrstuhlschacht sei in Holzbauweise entstanden. Zur Herausforderung werden dabei beispielsweise die Brandschutz-Vorschriften, so Griesser. Andre Baumann zeigte sich begeistert von diesen "vorbildlichen Holzbaubetrieben".

Thomas Griesser. Fotos: Lerche

"In Baden-Württemberg sind wir innovativ, das macht das Land stark", meinte Winfried Kretschmann. Er sprach den drei Firmenvertretern seinen Respekt aus. Die Idee des Aufstockens bestehender Gebäude gefiel ihm sehr: So könnten einer Studie zufolge im Land 2,2 bis 2,7 Millionen neue Wohneinheiten entstehen. Die Holzbau-Fachmänner zeigten sich erfreut über die Holzbau-Offensive des Landes seit 2018, die mit wichtigen Weichenstellungen einiges leichter gemacht habe. Dennoch seien weiterhin Förderung und Unterstützung notwendig, ebenso die Vernetzung mit anderen Holzbaufirmen und Fachleuten. Der Brandschutz berücksichtige noch nicht genug die aktuellen Fortschritte, durch die das Holz vor Feuer geschützt werden könne, hieß es.

Andre Baumann. Foto: Lerche

Sorgen bereitet sowohl Thomas Griesser als auch Simon Stelgens, wie die Preise für Holz gestiegen sind. Da wurde der Ministerpräsident stutzig, schließlich gebe es – gerade wegen der durch den Klimawandel zunehmenden Schäden an den Wäldern – mehr billiges Holz. Das sei aber nicht immer für Holzbau geeignet, erfuhr er, überdies werde viel ins Ausland verkauft, sodass in Deutschland Knappheit herrsche. Auch Helmut Gundermanns Bitte um Unterstützung, damit sein Luftmessgerät möglichst vielen Menschen zugute komme, nahm Kretschmann gerne mit. Freilich hatte er nicht aus dem Stegreif Antworten auf alle Anliegen, versprach aber: "Ich mache mich kundig."

Die Pressevertreter befragten den Ministerpräsidenten natürlich zur Coronakrise, unter anderem bezüglich Lockerungsmaßnahmen. "Wir müssen wirklich vorsichtig sein", betonte er, zeigte sich angesichts neuer, einfacherer Schnelltests aber zuversichtlich, den Infektionsschutz verbessern zu können. Und in Verbindung mit einer guten Teststrategie könne er sich eine allmähliche Öffnung eher vorstellen. Er warnte aber vor einer "dritten Welle" und vor den "gefährlicheren, ansteckenderen Corona-Mutationen".

In der Krise sei auch die Digitalisierung mehr in den Fokus gerückt, antwortete Kretschmann auf eine weitere Frage. Das Regierungshandeln sei auf digitale Formate ausgewichen – ähnlich wie auch diese Videokonferenz – und so manchen Flug könne sich ein Politiker dadurch sparen: Das sollte man auch nach der Krise beherzigen. "Aber auf Dauer will ich nicht alles digital haben, das ist nicht immer das geeignete Format." Die Landesverwaltung wolle – Stichwort E-Akte – sich weiter zügig digitalisieren.

"Alles geht nur Schritt für Schritt"

Den Nachholbedarf der Autobauer in Sachen Elektromobilität räumte Kretschmann ein, "da gab es schon eine Delle", vor allem wegen des Dieselabgas-Skandals. Jetzt aber sei die baden-württembergische Autoindustrie dabei aufzuholen, Hersteller wie Zulieferer, und das "sehr kräftig", so Kretschmann: Sie schauten bald nicht mehr in die Rücklichter etwa der amerikanischen Hersteller, "sondern umgekehrt". Wichtig sei dabei auch das dichte Netz an Ladestationen im Land, das nun dichter werde. Der "Strategiedialog Automobilwirtschaft", den er gemeinsam mit allen Akteuren ins Leben gerufen habe, sei ein Erfolgskonzept, so Kretschmann.

Verständnis zeigte er gegenüber dem in der Diskussion geäußerten Wunsch nach günstigeren öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber da habe das Land bereits einiges erreicht, betonte Kretschmann, auf das "BW-Ticket" verweisend, das Fahrten durchaus 25 Prozent billiger mache. "Wie meistens in der Politik: Alles geht nur Schritt für Schritt."