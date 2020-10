Von Sophia Stoye

St. Leon-Rot. Eigentlich war geplant, in den Räumen des alten Pfarrhauses in St. Leon "Tiger"-Gruppen (Tagespflege in anderen geeigneten Räumen) unterzubringen, doch nun entschied der Gemeinderat anders. Einstimmig beschlossen die Räte in der Sitzung im Harres, im Pfarrhaus nun zwei Krippengruppen einzurichten. Grund ist die Verlängerung einer Bundesförderung.

Sowohl im Obergeschoss als auch im Untergeschoss sollte je eine Gruppe mit neun Kindern untergebracht werden, die von Tagesmüttern betreut worden wären. "Wir hatten uns dafür entschieden, weil keine weiteren Zuschüsse von Bund und Land zu erwarten waren und wir neue Tagesmütter gewinnen wollten", erklärte Hauptamtsleiterin Anette Reich im Gemeinderat. Denn das Bundesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" sowie das Landesinvestitionsprogramm zur Schaffung und Ausstattung zusätzlicher U3-Betreuungsplätze seien nicht nur restlos ausgeschöpft, sondern auch vollkommen überzeichnet gewesen. Deshalb habe es keine Aussicht auf eine Fortsetzung der Fördermittel gegeben, so Reich.

Nun habe sich die Lage allerdings geändert: "Das Familienministerium hat angekündigt, die Bezuschussung des Programms fortzusetzen", so Reich. Zwar gebe es noch keine Förderrichtlinie für Baden-Württemberg, jedoch werden diese derzeit erarbeitet. Erst dann können Zuschüsse beantragt werden, heißt es in der Beschlussvorlage. Deshalb schlug die Verwaltung nun vor, das Nutzungskonzept des alten Pfarrhauses zu ändern: Statt zwei Tiger-Gruppen mit insgesamt 18 Kindern sollen zwei Krippengruppen mit insgesamt 20 Ein- bis Dreijährigen eingerichtet werden.

Denn der Unterschied bei der Förderung eines geschaffenen Betreuungsplatzes ist groß: Während ein Tiger-Gruppen-Platz mit einem Festbetrag von 2000 Euro gefördert wird, ist der Zuschuss für je einen Platz in der Krippengruppe mit 12.000 Euro um ein Vielfaches höher, erläuterte Reich. Damit würde St. Leon-Rot bei der Errichtung zweier Tiger-Gruppen ein Zuschuss von insgesamt 36.000 Euro erwarten, bei der Schaffung von zwei Krippengruppen allerdings 240.000 Euro.

Bei den Gemeinderäten traf die vorgeschlagene Änderung auf Zustimmung, wenngleich Fragen aufkamen. So wollte beispielsweise Tobias Rehorst (Freie Wähler) wissen, ob das Tiger-Gruppenmodell nun komplett abgehakt sei. "Gespräche mit Trägern sind geplant, aber wir wollten die Entscheidung des Gemeinderats abwarten, damit wir Klarheit haben, ob wir weiterhin auf das ,Tiger’-Modell zugehen oder ob wir einen Krippenträger brauchen", so Anette Reich. Deshalb sei die Krippenträgerschaft noch zu klären, erläuterte die Hauptamtsleiterin die noch unklare Situation.

"Inwieweit wurde es berücksichtigt, dass es jetzt zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen kommt?", fragte hingegen Carsten Kamuf (CDU). Man sei darum bemüht, den Zweiradverkehr zu fördern und hoffe, dass er auch für die Zu- und Abfahrt dieser Einrichtung genutzt werde, so Bürgermeister Alexander Eger. "Ansonsten muss man realistisch sein: In absehbarer Zeit wird es noch Verkehr geben", so Eger. In der Grundrissplanung habe man aber nichts ändern können, weil der Bauantrag bereits genehmigt sei. Einen neuen Bauantrag zu stellen, hielt der Bürgermeister für nicht sinnvoll.

Michael Herling (FDP) äußerte die Anregung, ob man den Fahrradstellplatz etwas nach hinten verschieben könne, um insgesamt mehr Platz für Lastenräder zu generieren. "Wir werden das berücksichtigen", versicherte Eger. Norbert Knopf (Grüne) betonte, dass die Gemeinde dazu angehalten sei, im Ort eine Trägervielfalt zu schaffen und da es sowohl schon kirchliche als auch private Träger gebe, äußerte Knopf die Frage, ob nicht die Gemeinde als Träger in Frage komme. Bürgermeister Eger entgegnete, dass man versuche, erst einmal einen kirchlichen Träger zu finden, da es im Kleinkindbereich bisher nur nicht-konfessionelle Träger gebe.

Insgesamt waren sich die Gemeinderäte einig: Der Beschluss, im Pfarrhaus zwei Krippengruppen einzurichten und die entsprechenden Investitionszuschüsse zu beantragen, fiel einstimmig. Während die Gemeinde nun auf die Fördermittel wartet, liegt der Verwaltung die Baugenehmigung inzwischen schon vor, wie Ortsbaumeister Peter Dietz erklärte. "Wir haben schon mehrere Gespräche mit dem Landesdenkmalamt und dem vorbeugenden Brandschutz geführt." Das Gebäude werde barrierefrei sein und über einen Fahrstuhl verfügen. "Das Obergeschoss wird ähnlich aufgebaut sein wie das Erdgeschoss", so Dietz weiter: Auf der einen Seite des Geschosses entstehen Schlafraum sowie Küche und Esszimmer, auf der anderen ist ein großer Gruppenraum geplant. "Das Dachgeschoss wird für Personal- und Büroräume umgenutzt", berichtet Dietz. Die Kosten für die Umnutzung und die notwendigen baulichen Umbauarbeiten, inklusive Ingenieurleistung, beliefen sich auf 1,7 Millionen Euro, "Das ist für diesen Aufwand vollkommen normal", meint der Ortsbaumeister.