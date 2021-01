In Heidelberg wurde vor einigen Jahren eine ähnliche Diskussion geführt: Dort dürfen Plakate schon seit 2015 nur noch in einem speziellen Trägersystem aufgehängt werden. Foto: Rothe

St. Leon-Rot. (stoy) "An allen möglichen und unmöglichen Stellen werden in unserer Gemeinde Plakate aufgehängt", kritisiert die St. Leon-Roter FDP-Fraktion. "Der positive Gesamteindruck wird dadurch negativ beeinflusst", heißt es in dem Antrag weiter. Zudem werde teilweise zu Veranstaltungen eingeladen, die noch Monate in der Zukunft liegen oder schon längt vorbei sind. Deshalb beantragte die FDP, die Plakatierung auf bestimmte Standorte zu begrenzen, eine Gebührenordnung zu erarbeiten und eine entsprechende Satzung zu erlassen.

Denn bisher hat die Gemeinde St. Leon-Rot keine allgemeine Regelung zur Plakatierung, wie Ordnungsamtsleiter Benjamin Schwalb in der entsprechenden Ratssitzung erklärte. Die Gemeinde entscheide je nach Einzelfall über eine Genehmigung und damit einhergehende Gebühren, in der Regel nach einem Antrag.

Diese Plakatgenehmigungen sind allerdings an bestimmte Bedingungen geknüpft wie beispielsweise der Zeitraum, in dem das Plakat hängen darf (zwei Wochen vor der Veranstaltung), oder dass es nach Ablauf der Zeit unaufgefordert entfernt werden muss. Wie auch die FDP in ihrem Antrag forderte, gelten bereits jetzt Sonderregelungen bei politischen Wahlen.

Sechs Wochen davor dürfen die Wahlplakate aufgehängt werden, Gebühren werden dafür nicht erhoben und die Plakatierungsfläche wird nicht festgelegt. Außerdem gibt es keine Obergrenze für die einzelnen Parteien oder Wählervereinigungen, da dann – gemessen an den Ergebnissen der vorangegangenen Wahlen – ein entsprechender Verteilerschlüssel errechnet werden müsste. "Für die Wählerinnen und Wähler darf kein verfälschender Eindruck über die wahre Bedeutung einzelner Partei entstehen", erklärte Schwalb.

Allerdings sei auch der Verwaltung aufgefallen, dass die Vorgaben zur Plakatierung häufig nicht korrekt umgesetzt werden: "Das Problem ist vor allem die Art und Weise, wie die Plakate aufgehängt werden", berichtete Schwalb. Deshalb schlug die Verwaltung vor, fest montierte Plakatrahmen an festen Standorten einzuführen. Diese Werbeträger soll ein privatwirtschaftliches Unternehmen vermieten, die korrekte Umsetzung der Vorgaben kontrollieren und "wildes" Plakatieren entsprechend ahnden.

Die entfallenden Gebühreneinnahmen der Gemeinde von etwa 3000 Euro netto pro Jahr sollen durch eine Umsatzbeteiligung kompensiert werden, zudem soll es zu Beginn eine einjährige Probezeit geben. Die Ausnahmen für die Wahlwerbung bleiben allerdings wie bisher bestehen. "Für diese Maßnahmen ist der Erlass einer Satzung aber nicht erforderlich", meinte Schwalb, woraufhin die FDP den entsprechenden Punkt zurückzog.

Der Gemeinderat folgte dem Vorschlag der Verwaltung mehrheitlich und beauftragte die Ausschreibung für ein Unternehmen, das die Organisation und Kontrolle der Plakatierungsflächen – Wahlplakate ausgenommen – übernimmt.