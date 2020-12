St. Leon-Rot. (seb) "Das Problem ist leider noch nicht vom Tisch", berichtet St. Leon-Rots Ordnungsamtsleiter Benjamin Schwalb. Leider parken immer noch einige Lkw widerrechtlich auf Flächen des Gewerbegebiets "Schiff II". Zwar stelle man tagsüber "eine erhebliche Verbesserung fest", so Schwalb, nachts und am Wochenende aber finde man "regelmäßig eine Hand voll Lkw, überwiegend in der Straße Im Schiff, aber auch im Haubenlerchenweg".

Und das trotz der Absperrung und trotz regelmäßiger Kontrollen. Ordnungsamt und Polizei seien erst vor Kurzem vor Ort gewesen und hätten mehrere LKW-Fahrer angesprochen. Die Herkunftsländer und Speditionen wechselten, so Schwalb: Es sei verbreitet worden, dass man im Gewerbegebiet gut parken könne, aber "die Hoffnung, dass sich auch herumspricht, dass wir das ahnden, hat sich noch nicht erfüllt".

Die Kontrollen stellten einen hohen Aufwand dar, gerade personell. Auch weitere bauliche Maßnahmen zur Verkleinerung möglicher Stellflächen für Sattelschlepper wirkten unverhältnismäßig, so Schwalb. Daher schreibe er zunächst die diversen bekannten Speditionen direkt an und versuche, sie für die Problemlage zu sensibilisieren.