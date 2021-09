Von Sophia Stoye

St. Leon-Rot. Wer das Foyer des neuen Sanitärgebäudes Nummer 7 auf dem Gelände des St. Leoner Sees betritt, ist sofort in Urlaubsstimmung. Zerklüftete Felsen an den Wänden, links und rechts stehen Kunstpalmen, ein Flachbildschirm informiert über aktuelle Nachrichten. "Wir haben hier wieder einen großen Entwicklungsschritt hin zur Modernisierung der Anlage vollzogen", sagt Bürgermeister Alexander Eger bei der Eröffnung des 2,1 Millionen Euro teuren Hauses, das komplett neu konzipiert und gebaut wurde. Der Neubau war nötig geworden, weil das alte Gebäude zuletzt vor 20 Jahren generalsaniert worden war.

Eigentlich sollte das Gebäude schon Anfang April dieses Jahres in Betrieb gehen. Allerdings lief die Fertigstellung der Sanitärräume anders als geplant – und gewünscht. "Es war hier wirklich klar zu spüren, wie schwierig es ist, Handwerker zu kriegen und sie auch hierzubehalten", so Eger. Gerade nach dem Weihnachtsurlaub habe es coronabedingt Schwierigkeiten gegeben, die Arbeiter wieder nach Deutschland zu holen. "Die Handwerker sind uns buchstäblich weggelaufen", meint Ortsbaumeister Peter Dietz.

Dann – als genug da waren – habe es zwei Wochen lang nur geschneit und die Bauarbeiten mussten weiter ruhen. Zudem seien die schleppenden Materiallieferungen – "teilweise gar keine" – ein großes Problem gewesen. Nach dieser Erfahrung ist für Eger klar: "Wir können sämtliche Baumaßnahmen auf keinen Fall mit den bisherigen Maßstäben messen."

Waschbecken in Baumstamm-Form und tierische Spiegel: Geschäftsleiter Georg Grimm präsentiert den Sanitärbereich für Kinder. Foto: Galina Hecker

Den Dreh- und Angelpunkt des Gebäudes bildet das großzügige Foyer mit seinen Kinderduschräumen. Vor allem dieser Bereich wurde im Gemeinderat "kontrovers diskutiert", so der Bürgermeister: "Es gab den Eindruck, dass wir hier im Eingangsbereich einen Vergnügungspark errichten wollen." Das sei aber nicht der Fall, der Eindruck sei nur ein Missverständnis gewesen.

Trotzdem sind die Kinderduschräume spielerischer gestaltet als der Rest: Alles steht unter dem Thema "Dschungel und Abenteuer", Form und Farbe der Duschen, Waschbecken oder Toiletten sind an das Motto angepasst. Neben der üblichen Ausstattung einer Sanitäranlage beherbergt das Gebäude einen Küchenteil mit Herd und Mikrowelle sowie Räume für Waschmaschinen und Trockner.

Auf der gesamten See-Anlage sei das von außen mit Holz verkleidete Sanitärgebäude Nummer 7 das einzige, das in Massivbauweise errichtet wurde, informiert der Ortsbaumeister. Außerdem ist es das erste zweistöckige Gebäude am See. "Wir wollten Platz sparen, weil hier ein wichtiger Übernachtungsplatz ist", so Dietz.

Generell ist die Anlage rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Fußbodenheizung und Lüftungsanlage sorgen für passive und aktive Wärme. Das warme Wasser wird Dietz zufolge über Solarthermie-Anlagen auf dem Dach des Gebäudes erzeugt: Zwei große Pufferspeicher halten die tagsüber produzierte Wärme und geben diese an die Duschen ab. "Sollte sich die gesammelte Wärme aufgrund der Nutzung reduzieren, steht eine Luft-Wärme-Pumpe auf dem Dach bereit, um zusätzliche Wärme zu erzeugen", erklärt der Ortsbaumeister.

Im Winter werden vor allem Dauercamper die Anlage nutzen. Für extrem kalte Monate – sollten Solarthermie und Wärmepumpe nicht ausreichen – steht als Redundanz auch eine Gas-Heizung zur Verfügung. Der Strom, den die Anlage benötigt, wird über Fotovoltaik-Anlagen erzeugt. "Das Gebäude ist daher im Prinzip autonom", so Dietz.

Insgesamt sei die Sanitäranlage – wie auch andere am See – "nach dem neuesten energetischen Standard" gebaut worden, ergänzt Bürgermeister Eger. Immerhin nutzten mehrere Tausend Menschen das Gebäude, "da lohnt es sich dann auch". Einige Teile der Anlage sind laut dem Ortsbaumeister nur saisonal in Betrieb. So ist während der Wintermonate die Hälfte der insgesamt 20 Duschen aus Gründen der Effizienz abgekoppelt, nur etwa zehn können genutzt werden.

In Bezug auf die Baukosten in Höhe von rund 2,1 Millionen Euro betont Eger: "Das war und ist viel Geld, das wir hier ausgegeben haben." Bei solch einem hohen Standard müsse die Gemeinde darauf achten, dass die Anlage wirtschaftlich bleibe. "Es kann nicht unsere Aufgabe sein, den Tourismus von außen mit öffentlichen Geldern zu subventionieren", stellt der Bürgermeister klar. Aber die Gäste seien bereit, für entsprechende Leistungen auch entsprechend zu zahlen.

Wie Georg Grimm, Geschäftsleiter des St. Leoner Sees, erklärt, wurde der Badeeintritt dieses Jahr auf drei Euro erhöht. Der Neubau der Anlage allein sei dafür nicht ausschlaggebend, so Bürgermeister Eger. Auch andere Investitionen wie die Rettungswache oder das Restaurant sowie veränderte Haftungsauflagen seien ein Grund für die Preissteigerung. Vor allem, als es noch die alten Hallenbäder in St. Leon und Rot gab, hatte der See Eger zufolge keine Möglichkeit, eigenes Kapital anzusparen, weil der Überschuss für die Defizite der Bäder verwendet wurde. "Wir müssen künftig darauf achten, dass sich die Anlage selbst trägt und sich Investitionen refinanzieren."