St. Leon-Rot. (pol/mün) Ein Zeuge alarmierte am Samstagfrüh die Polizei, doch da war es wohl schon zu spät. Mindestens ein Auto wurde im Kreisverkehr Hauptstraße/Im Schiff in St. Leon-Rot beschädigt. Dort sollen Jugendliche in der Nacht zu Samstag 15 faustgroße Pflastersteine mitten auf die Fahrbahn gelegt haben. Das teilt die Polizei mit.

Die am Kreiselausgang beim "Harres" platzierten Steine waren erst im letzten Moment erkennbar. Aufgrund von Schleifspuren auf der Fahrbahn muss davon ausgegangen werden, dass mindestens ein Fahrzeug über das Hindernis fuhr. Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief erfolglos.

Zeugen und Geschädigte sollen sich unter der Rufnummer 06222/57090 bei der Polizei in Wiesloch melden.