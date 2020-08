St. Leon-Rot. (seb) "Die Coronakrise wird nicht spurlos an uns vorübergehen." Die positiven Schlagzeilen, die St. Leon-Rots "größter Gewerbesteuerzahler" – kein Geheimnis: die SAP – gerade macht, schlagen sich leider nicht in ähnlich positiven Haushaltszahlen nieder, im Gegenteil. In der jüngsten Gemeinderatssitzung musste Kämmerer Ludwig Kudis sogar von einem Einbruch um enorme 25 Millionen Euro berichten: Veranschlagt waren für dieses Jahr 48 Millionen, ähnlich wie in den Vorjahren, Stand 30. Juni aber erwartet man 23 Millionen Euro.

Dass die Gemeinde trotzdem um einen Nachtragshaushalt herumkommen könnte, liegt an den Rücklagen. Da ist die hohe Liquidität von fast 80 Millionen Euro – das ist das Ersparte, ehe das neue Haushaltsrecht, die "doppelte Buchführung in Kommunen" (Doppik) eingeführt wurde. Und hinzu kommt die neu gebildete Ergebnisrücklage von knapp 15 Millionen Euro. Außerdem hofft man auf eventuelle weitere Bundes- und Landeshilfen und auf weitere Einnahmen.

Zu rechnen ist leider überdies mit dem seit 2004 mit Besorgnis beobachteten Gewerbesteuerrisiko von über elf Millionen Euro: Jederzeit könne der Gerichtsbescheid kommen, so Kudis, das wirke sich dann ebenfalls auf die Liquidität aus. Ebenso natürlich die Coronakrise, die durch Mehraufwendungen etwa für Hygienemaßnahmen und Einnahmeausfälle bereits Millionenbeträge fordert.

Die gesamten Aufwendungen bezifferte der aktuelle Haushaltsplan mit 74 Millionen Euro. Wegen der schon vor der Coronakrise nicht zufriedenstellenden Einnahmesituation – Bürgermeister Dr. Alexander Eger hatte bei der Haushaltseinbringung von der elf Millionen unter Plan liegenden Gewerbesteuer 2019 berichtet – wies der Haushaltsplan bisher schon ein Defizit von 1,25 Millionen Euro aus. Das könnte laut Kudis, wenn es keine Besserung gibt, auf ein Minus von 20 Millionen wachsen. Mitte dieses Jahres schon bezifferte Kudis das Defizit auf fast elf Millionen Euro – und die Coronakrise sei noch lange nicht ausgestanden.

Daher gelte es jetzt zu sparen, betonte der Kämmerer, vielleicht sei es möglich, die Liquidität vorerst unangetastet zu lassen und aus der Ergebnisrücklage einen Großteil des Defizits zu decken. Nach aktuellem Stand komme man immerhin ohne Darlehen aus, so Kudis. Er plädierte auch dafür, mit Bedacht zu sparen: zum Beispiel nicht an den Vereinen, die ohnehin schon unter der Coronakrise leiden, "die sind fürs Wohl der Gemeinde wichtig". Auch ergebe es jedenfalls zurzeit wenig Sinn, bereits begonnene Maßnahmen abzubrechen, das könne am Ende teurer werden als ohnehin schon, und auch die Planungen anstehender Projekte sollten zunächst einmal weiterlaufen. Das für dieses Jahr vorgesehene Investitionspaket ist mit über 26 Millionen Euro riesig, angesichts der Fülle der Aufgaben der Gemeinde und der Auswirkungen der Krise ist aber wenig wahrscheinlich, dass diese Mittel dieses Jahr komplett abfließen.

"Es muss auch Zugpferde geben": Bürgermeister Eger betonte, dass in Krisenzeiten von der öffentlichen Hand nicht das Sparen, sondern die Unterstützung der Wirtschaft erwartet werde. Im Rahmen ihrer Kräfte müsse eine Gemeinde weiter aktiv sein und Impulse geben, um schwierige Situationen zu meistern.

Der Einnahmeverlust sei "sehr bitter", meinte Siegfried Köck (Freie Wähler). Sparen sei sicher notwendig, aber man müsse "die richtige Balance" finden, schließlich müsse unsere Wirtschaft auch unterstützt werden, gerade durch Projekte der öffentlichen Hand. Er bat die Verwaltung um einen permanenten Informationsaustausch bezüglich der Finanzsituation und um eine Liste der anstehenden Investitionen, der man sich in der September-Sitzung widmen wolle.

Wie auch Köck meinte Udo Back (CDU), dass St. Leon-Rot in den letzten Jahren von hohen Einnahmen "sehr verwöhnt" worden sei. Mit der Krise habe man natürlich mit einem Minus rechnen müssen, "aber mit einem 50-prozentigen Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen umzugehen, ist nicht leicht". Sparen sei nun wichtig, aber es könne nicht darum gehen, alle Aktivitäten einzustellen: "Wir bremsen noch nicht, aber gehen vom Gas", so Back.

"Das habe ich in meiner langjährigen Arbeit im Gemeinderat noch nicht erlebt", zeigte Roland Hecker (FDP) sich vom drohenden Haushaltsdefizit ernüchtert. Jetzt könne es zwar nicht "Wünsch dir was" heißen, doch müsse jede Kommune sinnvolle Projekte weiterverfolgen und durch diese "positiven Signale die Marktwirtschaft stimulieren". Manche Investitionen könne man zeitlich strecken oder streichen, Pflichtaufgaben sowie der Erhalt von Immobilien und öffentlichen Einrichtungen müssten Priorität haben gegenüber "Ausgaben einer Verschönerungsoffensive". Die Zeiten des "Am Geld fehlt es nicht" seien vorbei, jetzt gelte es, die Ausgaben auch für die nächsten Jahre genau zu prüfen und weitere Fördermittel einzuwerben.

"Wir sind zuversichtlich, dass wir von der Coronakrise nicht so hart getroffen werden wie andere Gemeinden", verwies Norbert Knopf (Grüne) auf Überschüsse in den Vorjahren. Man habe jetzt vielleicht einen Tiefpunkt erreicht, doch werde es bis zum Jahresende wohl wieder besser. Knopf riet davon ab, "sinnvolle Investitionen zu verzögern oder zu streichen": Sachwerte oder Klimaschutz, "das ist gut angelegtes Geld".

Zwar müsse man sich "ernsthaft Gedanken machen" über den Haushalt, meinte Rouven Dittmann (Junge Liste): Doch sinnvolle Maßnahmen wie die Umsetzung des Spielplatzkonzepts, die einer breiten Bevölkerungsschicht zugutekommen, dürfe man sich leisten. Klaus Grün (SPD) mahnte, dass die Coronakrise noch nicht vorbei sei, die "zweite Welle" der Infektionen drohe.