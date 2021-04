St. Leon-Rot. (obit) Was stört schon der Traktor, wenn der Magen knurrt: So wie hier auf einem Feld bei St. Leon-Rot tauchen die Störche nun wieder auf, um den Sommer in der Region zu verbringen. Gänzlich desinteressiert stolzieren hier gleich fünf Weißstörche über einen Acker, um nach Futter zu suchen. Vom Landwirt lässt sich das Quintett dabei nicht stören, im Gegenteil: Auf den frisch gepflügten Feldern suchen die Tiere Futter wie Insekten, Mäuse oder Amphibien. Die Vögel finden in der Region unter anderem auf der Storchenwiese in Walldorf oder im Naturschutzgebiet Hochholz-Kapellenbruch viele Nistplätze, um den Nachwuchs aufzuziehen. Störche verbringen den Winter meist in wärmeren Gefilden. Nach Angaben von Naturschutzbehörden überwintern Tiere, die aus Südwestdeutschland abreisen, in der westafrikanischen Sahelzone. Immer häufiger bleiben sie auch im Winter im südlichen Teil Spaniens. Laut der Deutschen Presse-Agentur zufolge kehrten 2021 einige Tiere bereits schon im Februar nach Deutschland zurück.