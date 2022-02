Seit 24 Jahren steht Alexander Eger schon an der Spitze des St. Leon-Roter Rathauses und zog 1998 als erster Bürgermeister dort ein. Doch was hat er in den nächsten acht Jahren noch vor? Foto: Lerche

St. Leon-Rot. (RNZ) Welche Fragen haben Sie an Alexander Eger? Diesen Aufruf hatte die RNZ-Redaktion in den letzten Wochen gestartet. Denn der 53-Jährige sitzt bereits seit 24 Jahren an der Spitze des St. Leon-Roter Rathauses und will dort acht weitere Jahre bleiben. Bei der bevorstehenden Bürgermeisterwahl am Sonntag, 13. Februar, ist Eger (parteilos) der einzige Kandidat. Da im Vorfeld keine offizielle Kandidatenvorstellung stattfand, hatten die RNZ-Leser die Möglichkeit Fragen zu stellen. Und so hat Eger darauf geantwortet:

Wie ist der Stand der Dinge bei der Nordumgehung, welche schon seit gut 20 Jahren im Gespräch ist?

Diese Landesstraße wurde auf unsere Initiative hin im Jahr 2010 in den Generalverkehrsplan des Landes Baden-Württemberg und im Juni 2012 in den dazugehörenden Maßnahmeplan aufgenommen. In einer Bürgerbefragung im März 2016 sprachen sich rund 52 Prozent der Bevölkerung für die Straße aus. Im Oktober 2017 haben wir mit dem Land vereinbart, zur Beschleunigung der Planung als Gemeinde 60.000 Euro für eine vorgezogene Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zu bezahlen. Anscheinend fehlen dem Land noch Daten für die Fertigstellung der UVP.

Wie wollen Sie den Spagat schaffen, dass immer mehr Bauland gefordert wird, aber gleichzeitig auch die Schonung der unbebauten Flächen? Wo wollen Sie neue Baugebiete ausweisen?

Wir können aus unserem aktuellen Flächennutzungsplan neue Wohnbauflächen aktivieren. Erste Planentwürfe liegen vor und wurden dem Gemeinderat präsentiert. Mit der Aufnahme im Flächennutzungsplan wurden bereits umfangreiche Umweltstudien durchgeführt, die wir im Bebauungsplanverfahren ökologisch intensivieren werden.

Wo kann zügig innerorts Geschosswohnungsbau angesiedelt werden?

Im Neubaugebiet "Oberfeld" konnten wir uns glücklicherweise Flächen sichern, die dafür geeignet sind und die bereits gebauten Wohnungen am Ortsausgang Reilinger Straße gut ergänzen.

Welches Projekt genießt bei Ihnen höchste Priorität?

Als Bürgermeister muss ich gesamtheitlich denken und planen. Um der Vielfalt der Herausforderungen in unserer Gemeinde gerecht zu werden, müssen wir immer mehrere Dinge gleichzeitig im Blick behalten. Hohe Priorität haben neben der Schaffung bezahlbaren Wohnraumes und der Erschließung von Neubaugebieten die Verkehrssituation, der Lärmschutz an der Autobahn, die Ganztagesbetreuung an den Schulen, die Digitalisierung der Verwaltung, die Erneuerung der Spielplätze und zusätzliche Angebote für unsere Seniorinnen und Senioren.

Das Betreiben von Grundwasserbrunnen ist nicht erlaubt, trotzdem nimmt die Gemeindeverwaltung es bei zahlreichen Haushalten stillschweigend hin. Was gedenken Sie gegen diesen Missstand zu tun?

Natürlich fordere ich mit Nachdruck, keine privaten Brunnen zu betreiben. Allerdings gehören Privatgrundstücke zum geschützten häuslichen Bereich und dürfen von der Gemeindeverwaltung nicht ohne Weiteres betreten werden. Die Gemeinde schnüffelt nicht heimlich im Privatbereich ihrer Bürgerinnen und Bürger.

Wie wollen Sie verhindern, dass St. Leon-Rot von Schienen, Stromtrassen und Windrädern umzingelt wird?

Ein überzeugendes Wahlergebnis für mich bei der Bürgermeisterwahl würde die Position unserer Gemeinde in den anstehenden Verhandlungen ungemein stärken. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung im Amt des Bürgermeisters und dank der Unterstützung fachlich versierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen wir, worauf es in diesen Verfahren ankommt und wo die Angriffspunkte und Stellschrauben sind. Da diese Projekte Bundes- oder Landesthemen betreffen, ist auch die Unterstützung durch unsere drei Bundestagsabgeordneten und die beiden Landtagsabgeordneten in unserem Wahlkreis gefragt. Alle fünf kenne ich seit vielen Jahren sehr gut und habe einen ständigen direkten Draht zu ihnen.

Welche Infrastrukturprojekte sehen Sie für die Mobilität in St. Leon-Rot als besonders wichtig an?

Mobilität in der heutigen Zeit funktioniert nur in vernetztem Denken und Handeln. Hier spielen viele Themen eine Rolle – Verkehrswege, Stromversorgung, Lademöglichkeiten für E-Autos, Fahrradfreundlichkeit, Car-Sharing, ÖPNV mit Bus und Bahn, Fußwege und vieles mehr. Das an dieser Stelle in der vorgegebenen Kürze zu erläutern, ist ein Ding der Unmöglichkeit. In Summe sind alle Bereiche gleich wichtig, damit es am Ende gut, umweltfreundlich und nachhaltig funktioniert.

Was wollen Sie in der nächsten Wahlperiode für den Radverkehr erreicht haben? Was werden Sie dafür tun, dass in St. Leon-Rot die Verkehrskultur für die Radfahrenden besser wird?

Unser Mobilitätsförderprogramm soll dafür sorgen, dass noch mehr Strecken mit dem Fahrrad gefahren werden. Bei genügend Radverkehrsfrequenz hoffe ich auf einen Anschluss an beziehungsweise die Fortführung des geplanten Radschnellweges Heidelberg-Walldorf nach St. Leon-Rot und Richtung Bruchsal-Karlsruhe. Darüber hinaus will ich endlich die Radschutzstreifen auf unsere Gemeindestraßen bekommen. Es ärgert mich, dass die letztes Jahr nicht gemacht werden konnten. Neue Impulse bringt sicher der Radverkehrs-Check, der im Moment läuft.

Wie wollen Sie die St. Leoner und Roter näher als eine Gemeinde zusammenbringen?

Wir sind eine Gemeinde und wir leben als eine Gemeinde. So sieht es glücklicherweise die ganz große Mehrheit in St. Leon-Rot. Und im Übrigen kann ich als liberal denkender Mensch individuelle Verschiedenheiten akzeptieren. Ich halte sie für die Entwicklung unseres Gemeinwesens sogar für notwendig. Am Herbeireden nicht vorhandener Konflikte beteilige ich mich nicht.

Was muss getan werden, damit die Ortsmitten mehr mit Leben gefüllt werden?

Das städtebauliche Bild unserer Ortsmitten konnte dank eines umfangreichen Sanierungsprogramms mit Millionenförderung durch Gemeinde und Land gut sichtbar aufgewertet werden. Das werden wir fortsetzen und in den Kernbereichen weitere Impulse setzen, damit die Menschen sich wohlfühlen. Leben entsteht durch Menschen. Deshalb ist es auch eine Aufgabe der Bevölkerung, im Ort vorhandene Angebote regelmäßig zu nutzen und wenn möglich in unseren Geschäften einzukaufen.

Sie haben sich während Ihrer Amtszeit mehrfach auf andere Positionen außerhalb von St. Leon-Rot beworben. Warum kandidieren Sie dennoch für eine vierte Amtszeit?

Darüber wurde im zeitlichen Zusammenhang ausführlich berichtet. Persönlich habe ich es als Bereicherung empfunden und für die Gemeinde war es in kommunalpolitischer Hinsicht ebenfalls ein Gewinn. Manchmal muss man Flagge zeigen, um besser wahrgenommen zu werden.

Wie muss die Kinderbetreuung ausgebaut werden?

Wir sind mit unserer Betreuungsquote und einem qualitativ sehr hochwertigen Angebot ganz weit vorne. Zusätzlich wird demnächst ein neues Angebot im "Alten Pfarrhaus" in St. Leon fertig, im Gebiet "Rosenstraße/Tränkweg" in Rot wird ein neuer Kindergarten gebaut und das neue Gebäude an der Parkringschule geht sichtbar voran. Für die Schulen müssen wir zusätzliche Kapazitäten für die Essensversorgung schaffen.

Wie wollen Sie die kommunalpolitische Teilhabe von Jugendlichen verbessern?

Bereits heute führen wir regelmäßig bei zahlreichen Projekten eine Kinder- und Jugendbeteiligung durch. Dadurch bekommen wir viele hilfreiche Rückmeldungen. Am liebsten wären mir weitere junge Gemeinderatsmitglieder, gerne schon ab 16 Jahren. Auf diese Weise können sie verantwortlich mitentscheiden.

Warum unternimmt St. Leon-Rot nichts gegen die "Spaziergänger" und bezieht auch keine Stellung dazu?

Montagabends sieht man, dass beide Meinungen vor dem Rathaus durch die Bürgerschaft vertreten sind. Als Versammlungsbehörde ist zunächst die Kreispolizeibehörde zuständig. Bei bestimmten Konstellationen ist das Handeln der Ortspolizeibehörde gefordert. Ich bin als Bürgermeister kraft Amtes Leiter der Ortspolizeibehörde und habe in dieser Funktion den verfassungsmäßigen Grundsatz der staatlichen Neutralität zu wahren. Das hat einen guten Grund und verhindert, dass der Eindruck staatlicher Willkür entsteht.

Auf welches Fest freuen Sie sich am meisten, wenn die "Normalität" nach der Pandemie wieder startet?

Wir haben in St. Leon-Rot sehr viele schöne Feste. Ohne engagierte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer wären diese nicht möglich. Ich bin für die tolle uneigennützige Arbeit aller Vereine und Organisationen sehr dankbar.

Wenn Ihnen eine Fee drei Wünsche für St. Leon-Rot gewähren würde, was genau würden Sie sich dann wünschen?

Gesundheit, Glück und Zufriedenheit für alle.