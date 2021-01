In Rot soll dieses Jahr gemäß dem Haushaltsplan allerhand geschehen: Der Spielplatz soll ausgebaut werden, an der Parkringschule stehen weitere Arbeiten an und die Hortbetreuung soll mehr Raum erhalten. Foto: Theo Vetter

Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. Einmal mehr hat die Verwaltung St. Leon-Rots Gemeinderat einen "ambitionierten Haushaltsplan" vorgelegt, wie Bürgermeister Alexander Eger es in der jüngsten Sitzung formulierte. Mit Blick auf die weiter angespannte Corona-Situation versuchte man, es kurz zu machen: Der Bürgermeister beschränkte sich auf wenige Worte, Kämmerer Ludwig Kudis lieferte – mit Verweis auf die Vorberatungen – eine äußerst kompakte Zusammenfassung des Zahlenwerks und die Ratsfraktionen äußerten sich nicht in der Sitzung, sondern reichten ihre Stellungnahmen schriftlich ein.

Mit diesem Vorgehen und auch den Beratungen per Internet war Eger nicht sonderlich glücklich, sei diese Kommunikationsform doch "anfälliger für Missverständnisse". Können derart wichtige Belange erschöpfend genug per Videokonferenz behandelt werden? Diese Frage prägte auch die späteren Weichenstellungen für Ratssitzungen übers Internet. Zudem hat laut Eger die Frage, was die Fraktionen jetzt zu Protokoll geben können und wie, zu "hitzigen Diskussionen" geführt.

"Ein Megathema liegt mir besonders am Herzen", betonte der Bürgermeister: neue Wohnbaugebiete. Im Zweifel müssten andere Vorhaben diesem für St. Leon-Rots Zukunft entscheidenden Ziel hintanstehen. Mit dem Wohngebiet "Oberfeld" am Roter Ortsrand "sind wir auf dem richtigen Weg", so Eger. In der Sitzung wurden auch erste Aufträge für weitere Erschließungsarbeiten vergeben: für 689.000 Euro. Insgesamt sind fürs "Oberfeld" dieses Jahr 1,8 Millionen eingeplant.

Aber mit Blick auf die vielen Anfragen gerade junger Familien betonte Eger: "Das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein." Weiterer Wohnraum müsse möglich gemacht werden. Die im Flächennutzungsplan vorgesehenen Areale gelte es zu nutzen, das Bauamt habe vorgearbeitet und entsprechende Konzepte liegen vor.

Gegenüber dem Vorjahr wurde das Haushaltsvolumen um zehn Millionen reduziert "und trotzdem ist das Ergebnis nicht ausgeglichen": Das legte Kämmerer Ludwig Kudis anschließend dar. Unterm Strich steht im Ergebnishaushalt ein Defizit von fast 2,2 Millionen Euro – bei Erträgen von 64,3 Millionen und Aufwendungen von 66,4 Millionen Euro. Der Finanzhaushalt weist Kudis zufolge wegen zahlreicher größerer Projekte, die fortgeführt oder gestartet werden, sogar ein Minus von 13,7 Millionen Euro auf. Er rechnet dabei mit Einzahlungen von 69,6 Millionen und Ausgaben von 83,3 Millionen Euro.

Der wichtigste Einnahmeposten ist wie gewohnt die Gewerbesteuer, für dieses Jahr mit 38 Millionen Euro aber auf ungewohnt niedrigem Niveau angesetzt. Kudis veranschlagt zudem einen Einkommens- und Umsatzsteueranteil von 12,6 Millionen Euro. An Zuweisungen von Land und Kreis unter anderem für Schulen, Kinderbetreuung und Investitionen werden fast neun Millionen Euro erwartet. Veräußerungen von Gemeindebesitz, Abgaben und weitere Einnahmen machen fast 6,2 Millionen Euro aus.

Den größten Teil der Ausgaben bilden Umlagen an Kreis und Land von fast 47,9 Millionen Euro, Baumaßnahmen mit 14,7 Millionen Euro, Personalkosten von 6,3 Millionen Euro sowie Unterhaltungskosten, Sach- und Dienstleistungen mit rund acht Millionen Euro.

Kudis’ Liste der wesentlichen Investitionen beginnt erst ab 40.000 Euro und umfasst dennoch 42 Maßnahmen. So sind erste Baumaßnahmen am historisch wertvollen Ensemble der Kramer-Mühle für zwei Millionen Euro geplant. Hinzu kommen der Ausbau der Schulkindbetreuung in Rot für gut zwei Millionen und verschiedene Maßnahmen an der benachbarten Parkringschule (455.000 Euro), Jugendzentrum (100.000 Euro) und erste Beträge für den Neubau eines Kindergartens in Rot (1,25 Millionen Euro).

Ein erster Anteil der Gemeinde am verbesserten Lärmschutz an der Autobahn A5 ist mit einer Million eingeplant. Auch in die Modernisierung des Harres muss weiter investiert werden: 1,38 Millionen Euro. Für den Umbau des ehemaligen Pfarrhauses in St. Leon, in dem eine Kinderbetreuung geplant ist, sind 1,3 Millionen Euro eingeplant. Enthalten sind auch die Fortentwicklung der Kinderspielplätze (503.000 Euro) und beim "Fußverkehrs-Check" eingebrachte Ideen der Bürgerinnen und Bürger zur Sicherheit der Schwächsten im Straßenverkehr (100.000 Euro). Weiterhin werden Auszahlungen fällig für die Friedhöfe (153.000 Euro) und die unter der Ägide des Lands geplante St. Leoner Umgehung (60.000 Euro).

Der Kämmerer listete auch die großen Beträge auf, mit denen die Gemeinde 2021 den laufenden Betrieb unterstützt: Kinder- und Schulbetreuung (5,4 Millionen Euro), Schulen (zwei Millionen Euro), Straßeninstandhaltung (zwei Millionen Euro), Gebäudeunterhaltung (eine Million Euro) und Arbeiten des Bauhofs (1,1 Millionen Euro).

Bürgermeister Eger und Kämmerer Kudis blickten auch mit Sorge auf das Abschmelzen der Rücklagen: "Bis 2019 hatten wir einen guten Bestand an Wertpapieren", so Eger, "doch den mussten wir peu à peu auflösen." In den vergangenen Jahren hatte man teilweise über 80 Millionen Euro derart angelegt, Ende 2021 sind es Kudis zufolge voraussichtlich 14,2 Millionen. Die liquiden Mittel dürften zudem von einst über 20 Millionen auf 4,6 Millionen zurückgehen. Ausleihungen und Kredite der Gemeinde an die Eigenbetriebe bewegen sich um die 14 Millionen Euro.

Deutlich wurde aus Kudis’ Vorlage auch die wenig erfreuliche Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen: Lagen sie 2014 bei über 60 Millionen Euro und zwischenzeitlich bei 46 bis 54 Millionen Euro, sanken sie 2020 vor allem wegen der Coronakrise auf 24 Millionen Euro. Kudis: "Wir mussten schmerzlich erfahren, wie abhängig wir von der einen Einnahmequelle sind."