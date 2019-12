St. Leon-Rot. (seb) Ganz fertig ist es noch nicht, weckt aber bereits große Vorfreude: das neue St. Leon-Roter Jugendzentrum. Auf 950 Quadratmetern Nutzfläche bietet es nicht nur jede Menge Platz, sondern auch reichlich Möglichkeiten, Freunde zu treffen oder zu finden, zu entspannen, zu spielen, kreativ zu werden – oder sich mit Anliegen und Sorgen an das Team des Kinder- und Jugendreferats der Gemeinde zu wenden. Gut drei Millionen Euro hat die Gemeinde in den Neubau nahe Rathaus und Harres investiert. Jetzt fand die von der Band „Schartel“ umrahmte Einweihungsfeier statt.

„St. Leon-Rot schreitet als großes Vorbild voran“, sagte Bürgermeister Dr. Alexander Eger, „uns ist ein attraktiver Sozialraum für Jugendliche gelungen.“ Anteil daran hatte ihm zufolge ein großes Team, allen voran eine Gruppe Jugendlicher, „die seit Jahren tatkräftig an Planung und Gestaltung mitwirken“. Natürlich gehörten auch zahlreiche Planer und Baufirmen sowie die Teams von Bauamt und Kinder- und Jugendreferat dazu, das „viel Vorarbeit“ geleistet habe. Angesichts des „langen, intensiven und ein bisschen holprigen Planungsprozess“ musste Egers Würdigung aber beim inzwischen aufgelösten Verein „Offene Jugendarbeit“ beginnen, im Juni 2008.

Im großen Saal mit Küche und Theke fand die Feierstunde zur Einweihung des St. Leon-Roter Jugendzentrums statt. Foto: Lerche

Für einen damals sehr viel kürzer geplanten „Probezeitraum“, um zu sehen, wie es angenommen wird, kam das Jugendzentrum in eine bescheidene Unterkunft: ins Dachgeschoss des Vereinsheims der Arbeiterwohlfahrt, die sich ein Funktionsgebäude der alten Kläranlage umgebaut hatte. Mit seinem beständigen, abwechslungsreichen Angebot habe es als Wegbegleiter eine wichtige Rolle für viele Jugendliche gespielt, so Eger.

Er verwies auf den Zustand der alten Räume und den Bedarf: Um das „wichtige Angebot“ am Leben zu erhalten, sei der Neubau notwendig gewesen. Seit 2013 habe man sich intensiv damit beschäftigt, mehrfach umgeplant, Wünschenswertes ergänzt, aus Kostengründen etwas gestrichen, „Größe und Funktionalität der Räume aber bewahrt“. Vor rund einem Jahr erfolgte der Spatenstich, zuvor, nach längerem Entscheidungsprozess, hatte die Gemeinde 2016 Jugendarbeit, Jugendzentrum und Schulsozialarbeit in Eigenregie übernommen.

Jetzt sei es an den Jugendlichen, das Gebäude mit Leben zu füllen, so Eger. Alle Angebote des alten könnten im neuen Jugendzentrum weiter stattfinden, und vieles mehr, betonte er den offenen Charakter der Einrichtung – „ein gestaltbarer Raum“, in dem junge Mitbürger ihre Fähigkeiten erproben und Ideen einbringen könnten, beim Erwachsenwerden und in ein selbstständiges Leben begleitet würden. Sie sollten „partnerschaftlich ins Gemeinwesen integriert“ werden, sich aber vor allem wohlfühlen. Auch Jugendliche, die zu erwachsen für die Angebote des Jugendzentrums sind, seien hier willkommen, „als Teamer“.

Foto: Lerche

„Ein tolles neues Gebäude“, lobte Jugendreferentin Anne Saladin nicht nur beim Vergleich mit den „alten Lagerhäusern“ oder „Kellerräumen“, in denen andere Kommunen ihre Jugendzentren unterbringen. St. Leon-Rot sei diesen „vorbildlichen Schritt“, an dem die Jugendlichen immer mitgewirkt hätten, gegangen, lange bevor die Gemeindeordnung die Jugendbeteiligung vorschrieb.

„Viel gelacht, viel erlebt, viel unternommen“ hätten die Jugendlichen schon in den bisherigen Räumen, jetzt könnten sie im neuen Haus ganz neue Geschichten erleben und neue Freundschaften schließen und freuten sich bestimmt auf die Chance, Angebot und Räume mitzugestalten. Zwar konnte nicht alles ermöglicht werden, „aber das ist Jammern auf hohem Niveau: Wir sind sehr glücklich.“

Gestützt auf Informationen von Ortsbaumeister Peter Dietz, der das Jugendzentrum mitgestaltet hatte, aber nicht anwesend sein konnte, erläuterte Anne Saladin, dass das Gebäude ausgelegt sei als Veranstaltungszentrum für rund 80 Personen, sitzend und stehend bis zu 150 Personen. Im kleinen Flügel finde man das Büro des Kinder- und Jugendreferats, Besprechungszimmer, gemütlichen Aufenthaltsraum, Medienraum, um beispielsweise Filme zu drehen und zu schneiden, und eine Werkstatt für die bisher schon in der Gemeinde sehr aktiven „Sprayer“, die mit Graffiti und „Urban Art“ den öffentlichen Raum verschönern.

Im anderen Flügel ist der große Saal mit Tischkicker, Airhockey und Billardtisch, einer Küche, Theke und einer Bühne für Konzerte, Kleinkunst und mehr. Auf einer Empore soll eine Lounge eingerichtet werden, die ist aber noch nicht fertig. Der Keller ist geräumig, aber mit Rücksicht auf die Kosten noch nicht eingerichtet, da können die Jugendlichen sich einbringen. Auch die Außenanlage muss noch gestaltet werden, das geschieht voraussichtlich im Februar. Für Barrierefreiheit kann durch Treppenlifte gesorgt werden.

Im Gemütliche Sofas und Sessel in den hellen, farbenfroh und großzügig gestalteten Räumen sollen dafür sorgen, dass man sich gerne darin aufhält. Foto: Lerche

Gemütliche Sessel, Sofas und Stühle treffen auf den Industriebaustil, verwies Anne Saladin auf die offenen Betonwände und die sichtbaren Rohre der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Das Gebäude verfügt über eine Fußbodenheizung und ist ans Nahwärmenetz der Gemeinde angeschlossen.

Für die Jugendlichen drückten Dominik Frankmann und Jeremy Jorio ihre Freude über den Neubau aus. „Ich bin seit dem ersten Tag dabei, 22. Oktober 2009, damals war ich 15“, hatte Frankmann einige Anekdoten auf Lager. 40 Jungen und Mädchen fanden sich damals unterm Dach der Arbeiterwohlfahrt ein, trotz wenig Platz habe man durch Eigenleistung vieles möglich gemacht. Aktivitäten wie Sport, Tanzen, Kochen, das traditionelle „Rockfrühstück“ im Advent, Konzerte, Partys, Ferienspaßaktionen oder Ortsmeisterschaften in verschiedenen Disziplinen, dazu Ausflüge unter anderem nach China.

Freundschaften und Beziehungen seien zwischen den unterschiedlichsten Personen entstanden, die sich ohne Jugendzentrum wohl nie begegnet wären. „Es war ein langer Weg, aber alle Mühen wert.“ Das meinte auch Jeremy, der das Jugendzentrum als zweites Zuhause bezeichnete und hoffte, dass die Besucher im neuen Jugendzentrum „eine genauso geile Zeit haben“ wie er und seine Freunde im alten hatten.

Prof. Wolfgang Werner (evangelische Kirchengemeinde) und Kaplan Dike Lawrence Uwakwe (katholische Seelsorgeeinheit) nahmen die Weihe vor, baten um Gottes Segen und betonten die Bedeutung eines solchen Refugiums für die jungen Leute. Voraussichtlich im Februar soll laut Anne Saladin übrigens ein großes „Opening-Event“, ein Fest für die Öffentlichkeit und hoffentlich viele interessierte Jugendliche, stattfinden.