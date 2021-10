„Romys Salon“ heißt der Film, der ihm Rahmen des zwölften Europäischen Filmfestivals der Generationen in St. Leon-Rot gezeigt wird. Darin geht es um Romy und ihre Oma Stine, die an Demenz erkrankt ist. Foto: Verleih

St. Leon-Rot. (RNZ) Vom Altern und vom Alter erzählen die Filme des zwölften Europäischen Filmfestival der Generationen, an dem sich vom 4. bis 29. Oktober auch die Gemeinde St. Leon-Rot mit drei Filmen beteiligt. Gesamtveranstalter des Festivals ist das Kompetenzzentrum Alter vom Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg. Festivalleiter ist Michael Doh. Vor allem ist das Format der Veranstaltungen besonders: Gezeigt werden Filme unterschiedlichster Arten zum demografischen Wandel aus verschiedensten Ländern.

Im Anschluss an jede Vorstellung sind Publikumsgespräche mit Fachleuten aus der Seniorenarbeit selbst vorgesehen. Die Diskussionen vertiefen die jeweilige Thematik, in die der Film eingeführt hat. Dabei soll es nicht nur um schwierige Fragestellungen gehen, sondern die Generationen sollen auch miteinander lachen und Freude haben. Einlass zu den Filmen ist jeweils ab 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

> Dancing Queens – Reife Cheerleader trotzen Altersbeschwerden und Vorurteilen wird am Montag, 4. Oktober, um 19 Uhr in der Multifunktionshalle an der Parkringschule, Wiesenstraße 4, gezeigt. Im Film geht es um die alleinlebende Martha, die beschließt, in eine Seniorenresidenz zu ziehen, als sie erfährt, dass sie Krebs hat. Sie will ihren Lebensabend zurückgezogen und in Ruhe genießen. Doch es gibt eine Hausordnung, die vorsieht, sich an Gruppenaktivitäten zu beteiligen. Doch an Stelle von Bingo oder Aquajogging will sie lieber ihren Jugendtraum erfüllen und eine eigene Gruppe von Cheerleadern gründen.

Gemeinsam mit ihrer Nachbarin findet sie weitere Mitstreiterinnen, die mit großem Herzen und Lebenswillen ihren altersbedingten Einschränkungen trotzen. Anfangs noch belächelt und verspottet, holen sie sich eine junge Trainerin, die sie auf ein großes Event vorbereitet. Eine unterhaltsame Komödie über ältere Frauen, die mit Hüftschwung und Prothese gegen Altersdiskriminierung und Jugendkult ankämpfen. Gesprächsgast im Anschluss ist Diana Desch von der "Cha-Cha"-Tanzschule in Wiesloch.

> Das Forum – Ein Weltwirtschaftsforum und der Klimawandel. Ein Blick hinter die Kulissen läuft am Donnerstag, 14. Oktober um 19 Uhr im neuen Jugendzentrum, An der Autobahn 56. In dem Dokumentarfilm hat ein Filmteam 2018 erstmals beim Weltwirtschaftsforum von Davos gedreht und den 81-jährigen Gründer und Gastgeber Klaus Schwalb über einen Zeitraum eines Jahres bei seiner Arbeit begleitet. Gegründet wurde das Forum von ihm 1971 mit dem Ziel, die Weltelite zu versammeln und gemeinsam Lösungen für globale Themen und ethische Fragen zu finden. Sein Leitmotiv gilt heute mehr denn je: den Zustand der Welt zu verbessern.

Hierfür setzt sich Schwalb seit nunmehr 50 Jahren ein und fungiert dabei als diplomatischer Vermittler und gut vernetzter Strippenzieher vor und hinter den Kulissen. Auf diese Weise konnten bereits Friedensverträge geschlossen und Kriege beendet werden. Beim Forum 2018 stand auch der globale Klimawandel auf der Agenda, weshalb sich eine junge Generation, angeführt von der Klimaaktivistin Greta Thunberg, in Davos einfand und den Dialog mit Schwalb und den Mächtigen suchte. Gesprächsgäste im Anschluss sind Bernadette Knaus und Sascha Rachow, Klimabeauftragte der Gemeinde St. Leon-Rot.

> Romys Salon – Liebevolle Oma-Enkelin-Geschichte über Demenz, Sorge und Mitverantwortung steht am Freitag, 29. Oktober, um 19 Uhr auf dem Programm in der Sporthalle der Mönchsbergschule, Schulstraße 11. In dem Spielfilm gefällt es Oma Stine eigentlich gar nicht, dass sie nach der Schule auf ihre Enkelin Romy aufpassen muss. Schließlich muss sie noch einen Friseursalon schmeißen. Aber ihre frisch geschiedene Tochter Margot hat auch zu arbeiten. So kommt Romy jeden Nachmittag in den Salon ihrer Oma und hilft etwas mit. Doch mit der Zeit bemerkt sie, dass mit ihrer Oma etwas nicht stimmt. Die Kasse stimmt nicht mehr und Stine beginnt plötzlich auf Dänisch von ihrer Kindheit zu erzählen.

Romy schlüpft zunehmend in die Rolle der Verbündeten und versucht, den Friseursalon am Laufen zu halten. Doch als die Demenz ihrer Oma fortschreitet, können sie die Krankheit nicht mehr vor Romys Eltern geheim halten. Der Gang ins Pflegeheim scheint unausweichlich. Doch Romy schmiedet für ihre lieb gewonnene Oma einen Plan. Gesprächsgast im Anschluss an den Film ist Karl-Heinz Bitz vom "Café Erinnerung".

> Die Teilnehmerzahl für die einzelnen Veranstaltungen ist begrenzt. Wegen der Corona-Verordnung müssen die Kontaktdaten erfasst werden. Deshalb ist eine Teilnahme nur nach Anmeldung möglich. Es gilt die 3-G-Regel: Nur geimpfte, genesene oder getestete Personen haben Zutritt. Anmeldungen im Seniorenbüro St. Leon-Rot bei Angelika Adelfang unter Telefon 0 62 27/53 81 07 oder per E-Mail an angelika.adelfang@st-leon-rot.de