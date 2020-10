Von Timo Teufert

St. Leon-Rot. Täglich nutzen 115.000 Fahrzeuge die A5 am Walldorfer Kreuz – entsprechend hoch ist die Belastung für die Fahrbahnen. Auf einer Länge von 6,6 Kilometern erneuert das Regierungspräsidium Karlsruhe deshalb im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland derzeit die Autobahn zwischen dem Walldorfer Kreuz und der Anschlussstelle Kronau. Insgesamt 65 Millionen Euro werden für diese grundhafte Erneuerung ausgegeben, die seit gut einem Jahr läuft. Bei einem Baustellenbesuch zeigte Projektleiter Ingo Patitz, welche Arbeiten bis zum Sommer 2021 noch anstehen.

Projektleiter Ingo Patitz. Foto: tt

Grund für die Erneuerung waren die sogenannten "Blow-ups", die in den heißen Sommern der Vorjahre auftraten: "Die Fahrbahnen waren einfach in die Jahre gekommen: Die linke Spur war 40, die beiden anderen 25 Jahre alt", berichtet Patitz. Auf den linken Spuren kam es deshalb zu den Hitzeschäden. "Bei einer Außentemperatur jenseits von 30 Grad und direkter Sonneneinstrahlung dehnt sich der Beton so aus, dass es zum plötzlichen Versagen kommt", erklärt der Diplom-Ingenieur. Die Betonfahrbahn schiebt sich dann an den Fugen nach oben: "Gerade auf dem linken, dem schnellsten Fahrstreifen, ist das sehr gefährlich", so Patitz.

Neben der Fahrbahnerneuerung wird auch die Lärmschutzwand, die St. Leon vor den Geräuschen der Autobahn schützt, erneuert. "Vorher war die Wand an dieser Stelle vier Meter hoch, jetzt werden es rund acht Meter." Für den jetzigen Ausbau wäre diese Höhe noch nicht nötig, allerdings soll auch das Walldorfer Kreuz in den nächsten Jahren ausgebaut werden. "Deshalb haben wir es jetzt gleich mitgemacht", so Patitz. Auch drei Unterführungen werden im Zuge der Arbeiten erneuert: "Die bisherigen Bauwerke stammten aus den 1930er Jahren", erklärt Patitz. Ursprünglich boten sie Platz für zwei Fahrspuren und einen Standstreifen. In den 1970er Jahren bekamen die Brücken einen Anbau, um Platz für die dritte Fahrspur zu schaffen. Die Hälfte der Gesamtkosten von 65 Millionen Euro investiert der Bund in drei Brücken und den Lärmschutz in diesem Abschnitt, erklärt der Projektleiter.

Wann die Lärmschutzwand fertiggestellt werden kann, ist derzeit noch nicht klar. Foto: Timo Teufert

Um die Gefahr von Aquaplaning – also dem Aufschwimmen der Reifen bei stehendem Wasser auf der Fahrbahn – in den Kurvenbereichen zwischen Kronau und dem Kreuz Walldorf auf der 15 Meter breiten Fahrbahn zu verhindern, wird die Fahrbahn an verschiedenen Stellen hinsichtlich ihrer Lage her optimiert.

Viel Arbeit steckt auch in den Planungen für die Baustelle: Zuerst wurden die Fahrspuren Richtung Basel gemacht, nun sind die Spuren Richtung Frankfurt an der Reihe. Im Dezember 2019 wurde mit den Brückenarbeiten begonnen, weil diese deutlich länger dauern als die Arbeiten an der Trasse. "Unser Ziel war, in den Sommerferien 2020 freie Fahrt in beide Richtungen zu haben", so Patitz. Doch die Planer hatten nicht mit der Unterführung am Kehrgraben gerechnet: "Das Fundament dort war mächtiger als in den Bestandsplänen angegeben – statt 1,80 Meter waren es tatsächlich 3,50 Meter." Damit sich die Bauzeit nicht aufgrund der Verzögerungen an der Brücke verschiebt, wird der Verkehr seit Mitte August bis Ende Oktober um die Brücken über die Roter Straße und den Kehrgraben herumgeführt. Sobald die Brückenarbeiten abgeschlossen sind, soll der Verkehr auf die komplette südliche Fahrbahn verlegt werden. "Das ist für den 25. Oktober geplant", so Patitz. Bis 9. Dezember sollen die Spuren Richtung Frankfurt fertiggestellt werden, bevor der Verkehr dann Anfang Dezember nur noch um die Brücken bei St. Leon über die Südfahrbahn geführt werden muss.

Die alte Brücke der Fahrspuren Richtung Frankfurt über die Kronauer Straße ist bereits abgebrochen, derzeit wird an den Fundamenten für die neue Brücke gearbeitet. Foto: Timo Teufert

"Wir vermuten natürlich auch bei der zweiten Brücke am Kehrgraben die Probleme, wie wir sie auf der anderen Seite vorgefunden haben", sagt Patitz. Deshalb habe man den Bauzeitenplan angepasst und zwei Monate zusätzlich für die Arbeiten eingeplant. Bis Ende Juni 2021 sollen die Hauptarbeiten abgeschlossen sein, Restarbeiten werden bis zum 30. September ausgeführt. "Durch eine geschickte Verkehrsführung ist es uns gelungen, die Verzögerung, die netto vier Monate betrug, auf unter zwei Monate zu drücken", ist Patitz stolz.

Nur die 800 Meter lange Lärmschutzwand zwischen dem Walldorfer Kreuz und dem Parkplatz "Mönchberg" macht noch Probleme: "Sie sollte längst fertig sein", sagt Patitz. Die Pfosten sind bereits gesetzt, doch es kam zu unerwarteten Ausführungsproblemen. Wann die Elemente, die für den Schallschutz notwendig sind, eingehoben werden können, kann Patitz nicht sagen. Denn von der Autobahn aus können sie nicht eingesetzt werden, weil man dann eine oder sogar beide Spuren Richtung Karlsruhe sperren müsste. Stattdessen sollen die Elemente, dort wo es geht, von außen installiert werden. Für den Rest suche man noch nach Lösungen. "Ich bin zuversichtlich, dass wir die Wand bis zum Bauende fertig haben", sagt Patitz.