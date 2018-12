St. Leon-Rot. (seb) Natürlich hat die Gemeinde St. Leon-Rot im vergangenen Jahr wieder viel gebaut, große Projekte begonnen und Weichen für künftige Investitionen gestellt. Dank der guten finanziellen Ausstattung konnte und kann man viel erreichen - was die Infrastruktur angeht. Das soziale Miteinander, das nicht zu bezahlen ist, kam dabei aber auch nicht zu kurz, bedenkt man, was in Sachen Integration, Inklusion oder Kinder- und Jugendarbeit erreicht wurde. Das eine bedingt das andere, die Investitionen sind ja kein Selbstzweck, sondern sollen das gute Miteinander fördern. Und wenn die Gebäude dann stehen, müssen sie auch mit Leben gefüllt werden.

Ob bauliche oder soziale Kompetenz: Aus beiderlei Sicht blickt Bürgermeister Dr. Alexander Eger zufrieden zurück: "Im Großen und Ganzen bin ich stolz auf das, was wir 2018 erreicht haben." Dankend verweist er dabei auf sein starkes Rathaus-Team, ohne das es nicht gehe, und hebt auch die Leistung der vielen Ehrenamtlichen hervor.

Jener Ehrenamtlichen, die die Gemeinde beispielsweise zu einer Art "Inklusions-Schwerpunkt" mit überregionaler Bedeutung machen, namentlich von "Smile" und "FortSchritt" mitsamt "FortSchritt Integrativ Leben", die jeweils auf individuelle Art besondere Wohnprojekte für Menschen mit Behinderung starten. Hinzu kommen die Johannes-Diakonie Mosbach mit dem Pflegeheim für Schwerstmehrfachbehinderte oder auch das Oswald-Nussbaum-Kinderhaus für Kinder mit und ohne Behinderung, getragen von der Lebenshilfe Wiesloch.

Und nicht zu vergessen werden auch an den St. Leon-Roter Schulen Kinder mit Behinderung einbezogen. "So vielfältig und facettenreich ist Inklusion", meint Eger. Dass so vieles dabei klappt, ist den Akteuren zu verdanken, aber auch Verwaltung und Gemeinderat, die die Umstände mitunter "passend gemacht" haben, sowie der Akzeptanz der Bevölkerung, "die wir meinem Empfinden nach bisher immer hatten".

Apropos: Die Geduld der Einwohner war im vergangenen Jahr verschiedentlich auf die Probe gestellt worden, etwa als das Land die Ortsdurchfahrt St. Leon saniert hat - eine "längst überfällige, dringend notwendige" Maßnahme, "für die ich dankbar bin", so Eger. Aber eben auch eine Belastung. Ähnlich wie die dringend erforderliche Erneuerung der Wasserleitungen in St. Leon und Rot durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung, die aufwendiger wurde, weit länger dauerte als geplant und alle Beteiligten "viel Kraft kostete".

Während St. Leon-Rot sich solcherart bemüht, das Notwendigste zeitnah umzusetzen, wird für Eger der Investitionsstau auf Landes- und Bundesebene überdeutlich: "Und wir sind mittendrin." Ob Autobahnen Autobahnen A5 und A6 mitsamt Kreuz, Bundesstraße B3 oder die Landesstraßen, die durch die Ortsteile führen: Durch zahlreiche Baustellen war die Gemeinde direkt - oder indirekt durch die Umleitungen - betroffen, "da sieht man, wie die Infrastruktur unserer Region auf Kante genäht ist".

Eine Idee, von der sich viele Entlastung versprechen, die Umgehungsstraße für St. Leon, hat die Gemeinde in Eigenleistung immerhin durch den Auftrag für eine Umweltstudie aufgegriffen: "Damit wir die Diskussion mit sachlichen Argumenten führen können", so Eger. Aber immer könne die Kommune nicht für Bund oder Land "in die Bresche springen".

Dass auf sie aber irgendjemand einwirkt, wäre dringend nötig, denn der Bürgermeister hat nicht das Gefühl, dass die Abstimmung von Bauarbeiten auf A6 und A5, Autobahnkreuzausbau und zudem den demnächst anlaufenden Arbeiten an der L723 zwischen Walldorf und Rauenberg optimal läuft.

Überdeutlich wurde das an den Änderungen der Lärmschutz-Planungen. "Wir sind sehr froh, dass was passiert", betont Eger, "und dass der Bund sowohl auf St. Leoner als auch Roter Seite der A5 stärkere Lärmschutzmaßnahmen treffen will." Zuvor hatte die Gemeinde sich nämlich bereit erklärt, Lärmschutz in Eigenleistung zu ergänzen, Kosten von vier Millionen Euro standen im Raum.

Dass das damals nötig erschien und heute ganz anders ist, liegt daran, dass jetzt endlich der Ausbau des Autobahnkreuzes in die Betrachtung der A5-Sanierung einbezogen wurde, etwas, das Bürgermeister und Rat vor Jahren schon angemahnt hatten. "Ein Gesamtkonzept aus einem Guss, das sehe ich im vorliegenden Fall nicht", so Eger. "Wir haben jetzt die Situation, die ich von Anfang an befürchtet habe." Überdies ist eine mögliche St. Leoner Umgehung, die eventuell unter der A5 hindurchläuft, in den Plänen immer noch nicht zu finden, obwohl für den Lärmschutz bereits drei Autobahnbrücken in St. Leon-Rot neu gebaut werden müssen.

Und wie wird die Abstimmung zwischen den Bauarbeiten auf A6, A5 und Nadelöhr L723 in den kommenden Jahren verlaufen? Von Chaos wolle er auch nicht gleich sprechen, aber Staus, Stress und lange Wartezeiten zeichneten sich auf jeden Fall ab, so Eger. "Wir haben verschiedentlich unser Bestmögliches getan, um die verantwortlichen Regierungspräsidien mit der Nase drauf zu stoßen."

Und derweil gab es ja genug St. Leon-Roter Angelegenheiten, die der Aufmerksamkeit von Verwaltung und Rat bedurften. Sei es die Freigabe des Gewerbegebiets "Schiff II", in dem laut dem Bürgermeister "nach und nach, ohne etwas zu überstürzen", Firmen angesiedelt werden sollen. Oder das Neubaugebiet "Oberfeld", das durch die "Jahrhundertmaßnahme" der Verlagerung der Hochspannungsleitung weg vom Roter Ortsrand möglich wurde und bei der Lage "eins der besten" in der Gemeinde wird. Wohnraum zu schaffen, ob innerorts oder an den Randgebieten, wird weiter ein wichtiges Anliegen bleiben.

Am Harres hat sich nach Glasdach-Sanierung und Küchenerneuerung wieder viel getan, besonders augenfällig natürlich die neue Lieferrampe. Alexander Eger zeigt sich froh, dass ein kompetentes Team sich dort ins Zeug legt und der Wechsel zur neuen Geschäftsführung so gut geklappt hat.

Das Team des St. Leoner Sees hatte schon mit dem Besucheransturm im Rekordsommer alle Hände voll zu tun. Außerdem wurde alles für weitere Mobilheime und Camping mit Hund vorbereitet und die DLRG erhielt eine neue Wachstation. Archiv-Foto: Pfeifer

Und dann waren da die verschiedenen Maßnahmen am St. Leoner See, der etwa durch weitere Mobilheime oder "Camping mit Hund" weiter an Attraktivität gewinnen soll. Nicht dass es da Klagen gäbe, hebt Eger das "historische Rekordergebnis" nach diesem nicht enden wollenden "Sommer von Mai bis Oktober" hervor. Wichtig ist dem Bürgermeister dabei, die Leistung des Leitungsteams und aller Mitarbeiter der Erholungsanlage zu betonen, aber insbesondere auch das ehrenamtliche Engagement: "Ohne die DLRG könnten wir den See nicht betreiben."

Die Einsatzkräfte würden einer "Riesenverantwortung gerecht". Nur folgerichtig, dass der Eigenbetrieb für die Lebensretter beste Arbeitsbedingungen schuf, indem für rund 650.000 Euro eine neue Wachstation am See errichtet wurde. Nur folgerichtig auch, dass die Gemeinde 15 neue Defibrillatoren für die Ersthilfe bei einem Herzanfall am See und im gesamten Gemeindegebiet installiert hat.

Ein "tolles Projekt" in der Kinderbetreuung ging mit dem Waldkindergarten des "Waldwichtel"-Vereins an den Start. Die Gemeinde habe die Erstinvestition in die Bauwagen übernommen und gleiche auch das jährliche Defizit aus, weil man das Angebot als Bereicherung betrachte, so Eger - der gleichzeitig Eltern darauf aufmerksam macht, dass es eben gemäß dem Motto "zurück zu den Wurzeln" ein Kindergarten mitten im ungezähmten Wald sei, es sehr rustikal zugehe und "gewisse Risiken" gebe.

Der Anbau macht Fortschritte, doch der eigentliche Grund, warum die Parkringschule das vergangene Jahr über mit Musik, Artistik und jeder Menge gute Laune feierte, war das 50-jährige Jubiläum. Foto: Lerche

Ausbau der Hortbetreuung, neu gestalteter Hof der Mönchsbergschule St. Leon, Anbau an der Parkringschule: Auch nach diesen größeren Investitionen hören die Modernisierungsmaßnahmen nicht auf, Kinderbetreuung generell sei angesichts des Bedarfs "eine immerwährende Herausforderung", so Eger. Ein freudiger Anlass dabei war das 50-jährige Jubiläum der Parkringschule, an dem auch wieder die Menschen, die dem Gebäude seinen Sinn geben, im Mittelpunkt standen und mit einem vielfältigen Festprogramm voller Musik, Artistik und guter Laune feierten.

Für Kinder und Jugendliche war der Spatenstich fürs neue Jugendzentrum das lang ersehnte Signal, dass das "Provisorium" am Alten Klärwerk sich endlich dem Ende nähert. Zum eigenen Kinder- und Jugendreferat im Rathaus kam das "Jugendhearing" als weiteres Zeichen dazu, dass Gemeindeverwaltung und Rat den Austausch mit der Jugend wünschen und gerne bereit sind, Anregungen aufzunehmen.

Etwa den Versuch, ein Fast-Food-Restaurant in die Gemeinde zu holen, im Gewerbegebiet "Schiff II" sei vieles denkbar, so Eger, wenn er auch freilich nichts versprechen könne. Hoffnung auf ein eigenes Kino könne er auch nicht machen, etwas Mobiles, wie das erfolgreiche "Filmfestival der Generationen", sei aber nicht ausgeschlossen.

Die "Riesenresonanz" aufs Jugendhearing "war für mich beeindruckend", erklärt der Bürgermeister. Die schönsten Ideen von ihm oder aus dem Gemeinderat brächten ja nichts, wenn die jungen Köpfe ganz andere hätten. "Sehr schön war das deutliche Interesse der Jugendlichen, ihre Gemeinde mitzugestalten." Allem voran neben öffentlichen Spielplätzen das neue Jugendzentrum, das die Gemeinde schließlich "nur" bauen könne: Mit Leben müssten es die jungen Leute füllen. Sport- und Tanzaktionen sind dort nun ebenso geplant wie eventuell ein "Gaming Room": Statt zu Hause Computer zu spielen, sollten sie es lieber gemeinsam mit realen Freunden tun.

Auch was ÖPNV und Ruftaxi angeht, hätten die Jugendlichen einige Verbesserungen angemahnt, gerade am Wochenende und in Richtung Mannheim als beliebtem Treffpunkt. Während man sehen müsse, was da machbar sei, packe die Gemeinde demnächst etwas an, um das öffentliche Verkehrs-Angebot - das bereits sehr viel biete - transparenter zu machen, so Eger: die elektronische Fahrgastinfo an acht zentralen Bushaltestellen, der Förderbescheid über 100.000 Euro - bei einer Investition von 220.000 Euro - sei gerade eingetroffen.

Die historische Kramer-Mühle mit ihrem nun fertiggestellten Nutzungskonzept wird 2019 weiter diskutiert, wenn auch noch keine Baumaßnahmen erfolgen sollen. In der Hinsicht halte er es ohnehin für richtig, nach den riesigen Investitionspaketen der vergangenen Jahre das Tempo zu drosseln, so Eger.

So wie man angesichts der enormen Wasserleitungsarbeiten mit der Roter Ortsdurchfahrt noch wartet: Die Umgestaltung der großen Kreuzung von Haupt- und Walldorfer Straße ist nicht vergessen, man will den Bürgern aber nicht zuviel zumuten. Oder den Läden dort, ergänzte er, die dieses Jahr mit einem "super Hauptstraßenfest" Präsenz zeigten, das eine außerordentliche Resonanz fand und bewies, wie viel Leben im Ortskern steckt.

Fürs kommende Jahr stehen die Zeichen insgesamt gut, so Eger. Und das, obwohl beispielsweise die laufenden Kosten der Kinderbetreuung "von eins bis sieben Jahren" inzwischen neun Millionen Euro pro Jahr erreicht haben. "Kein Luxus", sondern wenig mehr als die gesetzliche Pflicht, die die Gemeinde aber gern erfüllt. Das Wichtigste aber: Nach den ersten Eckwerten für den Haushaltsplan, der im Januar im Rat eingebracht werden soll, ist man "überall im positiven Bereich".