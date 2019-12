St. Leon-Rot. (seb) Im Zug der A 5-Sanierung und der Verbesserung des Lärmschutzes sind die Abrissarbeiten an der Autobahnbrücke über die Roter Straße (L 546) in vollem Gang. Voraussichtlich noch bis 21. Dezember ist damit eine Vollsperrung der Roter Straße verbunden, damit die St. Leon zugewandte Hälfte der Brücke abgebrochen werden kann.

Ortskundige sind mit den Umleitungsstrecken – teilweise bekannt auch vom Sauerkrautmarkt – vertraut, vereinzelt wurden aber auch bereits Auswärtige in Lkw oder Kleintransportern gesehen, die auf der Suche nach der richtigen Strecke waren.

Es gibt zwei Umleitungsstrecken: Der Verkehr von Rot in Richtung St. Leon wird ab dem Kreisverkehr am Harres über den relativ kurzen Weg über die Straße "An der Autobahn" und die Kronauer Straße umgeleitet, wodurch man die St. Leoner Ortsdurchfahrt erreicht.

Von St. Leon in Richtung Rot ist die Umleitungsstrecke etwas länger: Sie führt von der Marktstraße über den Kreisverkehr in die Kirrlacher Straße, über den Kreisel nahe dem St. Leoner Feuerwehrhaus in Hohe-Buch-Ring und Mönchsbergstraße. Dann erst ist man wieder auf Kronauer Straße und anschließend auf der Straße "An der Autobahn".

Die Umleitungen sind mit hellgelben Schildern gekennzeichnet, vielfach wurden am Fahrbahnrand Halteverbote eingerichtet, damit der Verkehr besser fließen kann.

Teilweise gibt es auch Einbahnstraßenregelungen: So darf man nicht mehr von der Markt- in die Kronauer Straße einbiegen, um nach Rot zu kommen, diese Strecke ist momentan nur für den Verkehr von Rot in Richtung St. Leon gedacht.