Von Hanna-Cosima Gleis

St. Leon-Rot. Das Jugendzentrum in St. Leon-Rot ist im Moment umgeben von einer großen Baustelle. Seit 2020 ist das großzügige Gebäude selbst mitsamt vielfältiger Ausstattung fertiggestellt. Allerdings ist es seither nur bedingt nutzbar gewesen. Das liegt zum einen an der Pandemie und dem damit verbundenen eingeschränkten Betrieb, zum andern aber auch daran, dass die Gestaltung des Außengeländes noch nicht hatte beginnen können.

Im März begannen nun die Bauarbeiten, um ein ansprechendes und vielseitig nutzbares Außengelände für die Jugendlichen zu schaffen. Besonders ist daran, dass die Jugendlichen genau wie bei der Gestaltung der Innenräume ein wesentliches Mitspracherecht hatten. "Die Jugendlichen haben sich in Arbeitskreisen getroffen und dort gemeinsam entwickelt, wie ihr eigenes Außengelände aussehen soll", so Peter Dietz vom Bauamt St. Leon-Rot. Diese Arbeitsweise hätten sie auch schon bei der Innengestaltung angewandt und wegen des hohen Erfolgs und den guten Ergebnissen hätten sie auch im Fall des zweiten Teils der Jugendzentrumsgestaltung beschlossen, eine Vielzahl an Ideen in Arbeitskreisen zu entwickeln.

Zunächst, berichtet Dietz, sei er mit den Jugendlichen in Kontakt gekommen und habe ihnen erklärt, wie man das Gelände planen und die verschiedenen Elemente darin bauen kann, danach hätten die Jugendlichen selbst zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jugendzentrums intensiv überlegt. Nach der Planungsphase segnete der Gemeinderat die Baupläne ab, so stand den Ideen der Jugendlichen nichts mehr im Weg. Insgesamt kostet die Gestaltung des Außengeländes laut Dietz ungefähr 550.000 bis 600.000 Euro.

Nun sei alles fertig geplant, so Dietz. Die Bühne, die sich im großen Saal im Innern des Jugendzentrums befindet, soll auch für Veranstaltungen im Freien genutzt werden. Sie kann schon nach draußen geöffnet werden, wie es sich die Jugendlichen von Anfang an vorausblickend gewünscht hatten, so Dietz. Daher sei jetzt an der Rückseite des Jugendzentrums ein Sitzhügel geplant, von dem aus man einen guten Blick auf die Bühne hat.

Zudem wird an der östlichen Seite des Jugendzentrums eine Skaterbahn gebaut, die ein großer Wunsch der Jugendlichen gewesen ist. "Auch wird es eine Grillecke mit Sitzmöglichkeiten geben, die die Jugendlichen nutzen können", berichtet Dietz. Die Jugendlichen hätten alles selbst entschieden und das hätte auch sehr gut funktioniert.

Diese Planungsphase begann vor ungefähr 18 Monaten, der Bau konnte aber erst im März starten. Noch seien sie gut in der Zeit, meint Dietz. Wünschenswert wäre, das Außengelände zu den Sommerferien im Juli fertigzustellen, allerdings sei der genaue Abschluss der Arbeiten noch nicht absehbar – es könnte durchaus sein, dass sich die Bauarbeiten noch länger hinziehen, da die Baumaterialien und Rohstoffe wie überall knapp seien, weswegen die Lieferzeiten zunehmen.