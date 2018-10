St. Leon-Rot. Im Vorgriff auf die Ausbauarbeiten der Autobahn A5 finden ab Montag, 15. Oktober, Bauarbeiten an der Roter Straße (L 546) unter der A5-Brücke statt. Das teilt die Gemeinde mit.

Die Hauptwasserleitung zwischen St. Leon und Rot muss auf einer anderen Trasse verlegt werden, sie macht Platz für die Fundamente der neuen Autobahnbrücke. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung erneuert die in der Roter Straße liegende Wasserleitung zwischen Kehrgraben auf St. Leoner Seite und Harres-Kreisverkehr auf einer Länge von 270 Metern. An der Fahrbahn ist laut der Mitteilung die geschlossene Bauweise möglich, die den Pkw-Verkehr vergleichsweise wenig beeinträchtigt.

Von 15. Oktober bis zum 30. November werden Fußgänger um die Baustelle am Kehrgraben herum geleitet, Radfahrer nehmen den Weg entlang des Kehrgrabens unter der Autobahn hindurch über die Straße An der Autobahn. In diesem Bereich gilt dann Tempo 30.

Von 5. bis 23. November muss die Roter Straße halbseitig auch für Autofahrer gesperrt werden, eine Ampel regelt den Verkehr.

Zwischen 26. November und 2. Dezember müssen die komplette Fahrbahn und der Fußweg dort für zwei Tage, voraussichtlich am Wochenende, gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über Harres-Kreisel, An der Autobahn, Kronauer Straße, Mönchsbergstraße und Hohe-Buch-Ring auf die Kirrlacher Straße.