Die Vereinsarbeit der DLRG St. Leon wird sich künftig in der neuen Wasserrettungswache abspielen, deshalb werden nun ihre ehemaligen Räumlichkeiten frei – und können neu vergeben werden. Für die Garage zur Lagerung in der Häuserstraße gab es sofort viele Interessenten Foto: Hecker

Von Sophia Stoye

St. Leon-Rot. Sie sind viele und brauchen Platz: zum Lagern von Equipment, für Veranstaltungen und Seminare. Spätestens seit der letzten Gemeinderatssitzung ist deutlich, dass die Arbeit mancher Vereine in St. Leon-Rot unter Platzproblemen leidet. Denn nicht nur fürs Wohnen, auch für die Vereinsarbeit sind die Räumlichkeiten begrenzt. Nachdem die DLRG St. Leon nun eine neue Rettungswache erbaut hat und die Vereinsarbeit künftig dort stattfinden wird, werden die früher genutzten Räume frei für neue Vereine. Konkret geht es um den Vereinskeller im Untergeschoss des Kinderhauses St. Nikolaus in der Schulstraße 9 und um eine Garage in der Häuserstraße 23. Dem ausführlichen Konzept der Verwaltung stimmte der Rat einstimmig zu.

"Es gab viele Interessenten für die Räume", erklärte Hauptamtsleiterin Anette Reich. In Gesprächen habe man sich schnell darauf einigen können, dass der Allgemeine Volleyballclub (AVC), der im Untergeschoss des Kinderhauses St. Nikolaus bereits einen Raum belegt, dort einen weiteren Lagerraum zugewiesen bekommt. Um die restlichen freien Räume bewarben sich der Windsurfing- und Segelclub (WSSC), der Modellflugsportverein (MFSV), der Tischtennisclub (TTC) sowie "Smile".

Allesamt teilten die Sorge, dass sie (weitere) Vereinsräume brauchen, um ihren Aktivitäten – vor allem in Bezug auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen – richtig nachgehen zu können. So braucht nach eigenen Angaben "Smile", die derzeit ihr Domizil im ehemaligen VFB-Sanitärgebäude haben, alternative Räume in einer besser erreichbaren Lage – sowohl zum Vereinstreff als auch zur Lagerung. "Die derzeitigen Räumlichkeiten liegen außerhalb der Gemeinde und sind gerade für unsere jungen Erwachsene mit Handicap weder zu Fuß noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen", argumentierte der Vorstand.

Für den Vereinskeller in der Schulstraße gab es sofort viele Interessenten. Foto: Hecker

Der TTC sei einer der wenigen eingetragenen Vereine St. Leon-Rots, der über keinerlei Sozialräumlichkeiten verfüge. WSSC und MFSV hingegen verfügen bereits über Vereinsräume im Untergeschoss der Mönchsbergschule. Aber wegen der extrem hohen Luftfeuchtigkeit können beide Vereine die Räumlichkeiten nicht nutzen.

Wie hoch genau diese sei, wollte CDU-Rat Jan Haffner wissen: "Sie beträgt 80 Prozent", informierte Hauptamtsleiterin Reich. Laut dem Vereinsvorsitzenden Rolf Alberring sei 89 Prozent der Höchstwert gewesen. Zum Vergleich: Die normale Luftfeuchtigkeit in Kellerräumen bewegt sich zwischen 50 und 65 Prozent. Maßnahmen zur Verbesserung der Lage vor Ort nützten nichts, so Reich.

Die Verwaltung sah den dringendsten Bedarf beim WSSC und schlug eine vorübergehende Tandemlösung mit dem TTC vor. Langfristig könnte die Sommerunterkunft des WSSC am Surfsee zu einem Vereinsheim ausgeweitet werden. Der MFSV soll den Raum im Untergeschoss des Kinderhauses neben der dortigen Kinderkunstschule (Kikusch) erhalten.

Für die Garage in der Häuserstraße hatten sich zwei Vereine beworben: der Skiclub und der Verein für moderne Selbstverteidigung. Um beiden mit Lagermöglichkeiten auszuhelfen, sieht die Verwaltung vor, an die bestehende Lagerhalle des Musikvereins neben dem ehemaligen VFB-Sanitärgebäude einen Container anzudocken. Diesen soll künftig der Skiclub nutzen. Dem Verein für moderne Selbstverteidigung wird die DLRG-Garage zugeschlagen.

"Es ist keine Wunsch- oder Traumlösung, aber eine Übergangslösung", brachte es Rouven Dittmann (Junge Liste) auf den Punkt. Die Leistungen der Vereine seien hoch einzuschätzen, und dafür benötige es eben auch ausreichend Räume, meinte SPD-Rat Wolfgang Werner. Deshalb schlug Theo Vetter (Freie Wähler) vor, eine Halle an einem geeigneten Standort zu errichten – zum Beispiel im Bereich des Bauhofs – in der Vereine künftig ihr Material ebenfalls lagern könnten.

Bürgermeister Alexander Eger meinte, dass es "sicher auch bei der Kramer-Mühle Möglichkeiten zur Lagerung" gebe. Dem widersprach FDP-Rat Michael Herling: Vereinen feste Nutzungsmöglichkeiten in der Kramer-Mühle zuzusagen, sei für ihn nicht Sinn der Sache. Dort sollten die Räume frei nach Bedarf genutzt werden. "Wir hätten uns gewünscht, dass wir einem Verein fest zusagen können", bezog sich Marina Krenzke (Grüne) auf die Tandemlösung im ehemaligen DLRG-Keller. "Aber es geht im Moment nicht anders."