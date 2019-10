St. Leon-Rot. (kf) Mit energischem Bimmeln seiner Amtsglocke geleitete Kerwebüttel Marius Sandritter den Kerwegemeinderat zur Eröffnungszeremonie auf der Kerwebühne in der Hauptstraße, wie üblich musikalisch unterstützt von der Musikkapelle St. Leon-Rot mit Dirigent Alexander Fieres. Nach einer prägnanten "amtlichen" Überprüfung der Beschallungsanlage und der Ankündigung eines Sicherheitsseminars für den Kerwegemeinderat unter dem Titel "Mit fünf Promille sicher über die Straßenkerwe" würdigte der Büttel die zahlreiche und pünktliche Anwesenheit speziell der Kerwebesucher aus St. Leon, angesichts der anstehenden Baumaßnahmen an der Autobahn A5: "Wer weiß, wann an der Autobahn die ersten Stacheldrähte gezogen oder Flutlichtanlagen gebaut werden."

Die obligatorische Wahl des Kerwebürgermeisters geriet unversehens durch laute Rufe außer Kontrolle. "Sieht so aus, als hätten wir einige Fridays-for-Future-Kids da unten", mutmaßte der Kerwebüttel. Nach kurzer Beratung und Abstimmung mit den Gemeinderäten benannte er unter dem Jubel der Demonstranten wie gefordert Timo Freund von den "Crazy Dogs" als Kerwebürgermeister: "Freund for future."

Bürgermeister Dr. Eger wurde beim Fassanstich. Foto: Galyna Hecker-Petrova

Im Anschluss überreichte Bürgermeister Dr. Alexander Eger seine Amtskette an den neuen Amtsträger und wandte sich ans Publikum: Die erneute Wahl von Timo Freund zum Kerwebürgermeister sei deshalb gut, weil besonders bei Bürgermeistern gelte: "Was sich bewährt hat, soll bleiben." "Kauft, kauft, kauft", forderte er das Kerwepublikum ganz zeitgeistig auf. "Wer 100 Euro auf Pump ausgibt, muss nur neunzig zurückzahlen."

Bei einem Schuldenberg von mehr als 1000 Euro werde von der Europäischen Zentralbank die Hälfte sofort erlassen. Zusätzlich gehe für jeden Schulden-Euro von der Zentralbank eine doppelt so hohe Investitionsförderung in bar an die Gemeinde. "Seid Patrioten, kauft ein!"

Damit die Kerwe ihrem Ruf als völkerverständigendes Ereignis gerecht werden könne, habe man die Autobahnbaustelle und den Brückenabriss extra um eine Woche nach hinten verschoben, so Eger. Bedauerlicherweise falle schließlich "45 Jahre erfolgreiches, harmonisches Zusammenleben in der Doppelgemeinde" der Bauwut des Verkehrsministers zum Opfer und habe eine jahrelange Trennung zur Folge. Den deshalb behördlich drohenden Zwang zur Führung von unterschiedlichen Autokennzeichen für die beiden Ortsteile, "R" für Rot und "S" für St. Leon, habe er gerade noch abwenden können.

Die Musikkapelle St. Leon-Rot sorgte für die passende musikalische Umrahmung. Foto: Galyna Hecker-Petrova

Durch die geplante Erweiterung des Kronauer Baggersees und die Errichtung der Windräder werde den Bürgern das Wasser abgegraben, deshalb appellierte Dr. Eger: "Schlagt wieder eigene Trinkwasserbrunnen in euren Gärten! Echter Fortschritt entsteht nur durch Rückschritt". Die Gemeinde habe in weiser Voraussicht die Kramer-Mühle gekauft, weil man so die Möglichkeit habe, durch die Installation eines Mühlrads Strom fürs Rathaus zu erzeugen. "Wir waren in St. Leon-Rot schon Klimaaktivisten, da war Greta Thunberg noch gar nicht geboren!"

Danach ergriff der Kerwebürgermeister das Wort. Er forderte von den Vereinen, sicherzustellen, dass "keine Besucherin, Besucher oder Divers" zu Schaden komme. Damit nicht wieder, wie vor Kurzem geschehen, wilde Autofahrer die Ampel an der Kirche niederfahren und in Brand setzen, habe man vorsorglich die Stromzufuhr unterbrochen. "Der nicht mehr benötigte Strom wird zur Kühlung von Bier, Schnaps und Wein verwendet."

Der Kerwegemeinderat stimmte das Kerwelied an. Foto: Galyna Hecker-Petrova

Dem scheidenden Ex-Bürgermeister und seinen Mitarbeitern aus St. Leon werde man während der anstehenden Baumaßnahmen die Räume des ehemaligen Grundbuchamts zur Wohnnutzung zur Verfügung stellen, damit sie pünktlich bei der Arbeit sein könnten. Zusätzlich werde man für Dr. Eger in Rot mit Flugblättern auf Wohnungssuche gehen: "Stubenreiner Akademiker, Nichtraucher mit gesichertem Einkommen sucht Pendlerwohnung in Rot."

Anschließend stimmten der Kerwegemeinderat und das Publikum gemeinsam das Kerwelied an, bevor der scheidende Bürgermeister mit gekonnten Schlägen das Fass mit Freibier anstach und zum Strömen brachte. Nach einem weiteren musikalischen Beitrag durch die Musikkapelle St. Leon-Rot endete die offizielle Eröffnung der Kerwe. Rasch füllten sich danach der Vergnügungspark sowie die von den Ortsvereinen betriebenen Speise- und Getränkestände.